Deux personnes qui portaient par-devers elles 6 peaux de léopard et de crocodile, ont été interpellées, hier, à Tambacounda.

A la suite d’une longue opération de lutte contre la criminalité faunique menée conjointement par la Direction des parcs nationaux, les limiers du commissariat central de Tambacounda et le projet Eagle-Sénégal, deux personnes ont été interpellées, hier, pour le délit de criminalité faunique.

Selon nos informations, les deux mis-en-cause ont été surpris dans un restaurant de la place en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d'espèces de faune intégralement protégées selon l'article L32 et L27 du Code de la chasse. Une fouille de leurs sacs, soufflent nos interlocuteurs, a permis de constater qu’ils avaient dissimulés 4 peaux de léopard, dont celle d'un très jeune léopard et 2 peaux de crocodile. Ils les auraient prélevées dans le célèbre parc national du Niokolo-Koba.

Selon nos sources, les enquêtes et investigations qui ont permis de mettre la main sur ces présumés trafiquants, ont révélé que ces grands et précieux félins menacés d'extinction sur tout le continent noir, sont inscrits sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. Nos interlocuteurs ont confié que même si les perquisitions menées aux domiciles des suspects n'ont pas été fructueux, il n’empêche, les 2 prévenus sont actuellement placés en garde à vue à la chambre de sûreté du commissariat de Tambacounda pour les besoins de leurs auditions. Il sera question de savoir s’ils agissaient seuls ou s’ils ont des complices au niveau du parc national de Niokolo-Koba, s’ils étaient dans ce commerce illicite depuis longtemps et/ou autres preuves qui pourraient corser leurs dossiers.

Sûrement, à la fin de leur période de garde à vue, ils seront présentés au procureur qui va décider de leur sort. Si leur culpabilité est avérée, ils risquent une peine d'emprisonnement et de fortes amendes, selon l'article L32 du Code de la chasse et de l'environnement portant sur la détention, la circulation et la commercialisation d'espèces protégées. ‘’Tous ces animaux sauvages et intégralement protégés au Sénégal par le Code de la chasse et de la faune, mais aussi par la Convention de Washington régissant leur commerce international, sont gravement menacés de disparition ou d'extinction totale de l'espèce, si leur abattage et commercialisation illégaux ne sont pas rigoureusement contrôlés et sévèrement sanctionnés’’, ont laissé entendre des experts en la matière contacté par ‘’EnQuête’’.

CHEIKH THIAM