A l’annonce de la conférence de presse conjointe de Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, l’on s’attendait à des réactions sur l’actualité politique brûlante. Mais, c’est bien de l’affaire des déguerpis de Terme Sud qui intéressait, hier, les trois terreurs des autorités publiques.

L’interdiction du téléthon en faveur des déguerpis de Terme Sud n’a pas poussé Barthélémy Dias à baisser les bras dans sa quête de ressources pour venir en aide aux 79 familles privées de toit. Le résultat des efforts menés par le maire de Mermoz Sacré-Cœur et ses collaborateurs a été présenté, hier, au centre culturel de la commune éponyme. C’est désormais sur un portail informatique que la collecte de fonds se fera. A travers le site www.aidertermesud.com, toute personne qui le désire peut apporter son aide aux familles de Terme Sud. Les paiements peuvent se faire par tous les modes de transfert électronique actuels.

Pour Barthélémy Dias, l’objectif qu’il s’est fixé est d’aider ces familles à retourner dans des maisons. Ceci, en demandant aux Sénégalais d’apporter leur modeste contribution afin d’acquérir ces logements. ‘’L’Etat a reconnu sa faute, en acceptant d’indemniser ces familles à hauteur de certains montants. Cependant, nous avons souhaité organiser un téléthon pour permettre aux Sénégalais de pouvoir continuer à prouver que le Sénégal est un pays social, un pays de Téranga’’.

Dans ce défi, le maire socialiste a sollicité l’appui de deux autres jeunes leaders importants du paysage politique sénégalais : Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna. Pour le leader du Pastef/Les patriotes, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a eu l’attitude que l’on attend d’un homme politique. ‘’Le téléthon dont Barthélémy Dias avait été à l’initiative, avait été interdit sous aucune base compréhensible. Il aurait pu baisser les bras, mais il ne l’a pas fait’’, témoigne-t-il.

Dans la même veine, Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à aider ces familles, en ayant conscience qu’ils s’aident eux-mêmes : ‘’Nous invoquons nos valeurs qui renvoient à la solidarité et à l’entraide. Le plus important, pour un être humain, est d’avoir un endroit où se loger pour sécuriser sa famille. C’est de cela que ces familles ont été privées. Nous sommes présents ici pour les aider à retrouver ce havre de paix. Nous sommes là pour rappeler que nous ne sommes pas une société d’abandon, de manque de confiance mutuelle. Mais nous sommes une société d’amour et de compassion, qui n’a jamais accepté que les plus forts piétinent les plus faibles.’’

Le 30 octobre dernier, suite à une décision de justice, 79 familles de militaires à la retraite occupant des logements de fonction à Terme Sud, près de la base aérienne de Ouakam, avaient été expulsées de force par la gendarmerie. Trois jours plus tard, elles ont été accueillies au centre socioculturel de Sacré-Cœur 1 par le maire Barthélémy Dias. Un mois après, pour les impératifs de l’ouverture des classes, ces familles ont été obligées de libérer les locaux. Présentement, elles sont éparpillées un peu partout. Certaines hébergées par des connaissances, d’autres occupant des logements en location.

‘’Rendre leur dignité à ces familles’’

Cet impératif qui les a poussées à quitter le centre s’applique à elles aussi. Beaucoup d’enfants doivent regagner les classes, la semaine prochaine, à l’occasion de la rentrée scolaire. Et avec l’hiver qui s’annonce, il est primordial, pour chaque famille, de trouver un toit. C’est pourquoi, après avoir salué les efforts du maire Barthélémy Dias qui a surmonté l’interdiction du CNRA pour organiser ce téléthon, Guy Marius Sagna a rappelé l’importance de gagner la prochaine bataille.

‘’Celles de tous les Sénégalais d’ici et de la diaspora qui sont appelés à donner du peu qu’ils ont pour aider ces familles qui ont été expulsées de chez elles. Nous devons relever le défi de rendre leur dignité à ces familles, en leur redonnant un toit’’, exhorte-t-il.

Face à la situation que vivent ces 79 familles de militaires dont certains sont morts pour la quiétude des Sénégalais, l’activiste du front multi-luttes Doyna, un collectif qui regroupe des victimes d’abus et d’injustice, invite ses compatriotes à rendre la monnaie de la pièce aux veuves et orphelins de ces soldats. De sorte à pouvoir, dans quelques semaines ou mois, espère-t-il, ‘’se réunir ici, pour vous dire que ces familles ont retrouvé des toits, grâce à vos contributions’’.

Coordonnateur du collectif des habitants de Terme Sud, Al Hassane Hann a remercié le président de la République Macky Sall qui, ‘’dans sa générosité, a accordé à chaque famille une enveloppe de 10 millions de francs CFA’’. Une façon de préciser, face à des adversaires politiques du chef de l’Etat, que ces familles ne cherchent pas ‘’à semer la zizanie’’. Mais aussi de lancer un ‘’appel au président de la République et aux forces vives de la nation’’ pour leur venir en aide. Car, insiste-t-il, ‘’ce que nous vivons est une réalité et non du cinéma’’.

Lamine Diouf