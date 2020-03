La situation se complique dans la ville de Thiès où 3 membres du personnel de santé ont été testés positifs au nouveau coronavirus, le week-end dernier. Tous ont été contaminés par un patient jusque-là introuvable. À ce jour, 3 cas ont été confirmés, 2 suspects et 106 contacts dont la plupart sont en quarantaine dans une structure privée de niveau 2 de la ville.

Les jours et les semaines à venir seront décisifs dans la région de Thiès, principalement la ville. Car la maladie à coronavirus pourrait se propager avec son lot de conséquences. Jusqu’ici épargnée par la pandémie qui sévit, la cité du Rail a connu ses 3 premiers cas de la Covid-9, le week-end dernier. Il s’agit de 3 personnes membres du personnel soignant. Dans un premier temps, un flou a été entretenu autour de leur contamination.

Les commentaires et les rumeurs au rythme des ‘’fake news’’ allaient bon train. Finalement, la région médicale a confirmé l’information de manière officielle, au cours d’un point de presse dit de précision. Mais là n’est pas la question. Car, à ce jour, personne ne sait qui a transmis le virus aux trois agents du personnel soignant et combien de personnes a-t-elle déjà contaminé. La personne source de contamination est introuvable. Elle a échappé à la vigilance des autorités de la structure sanitaire où elle s’était rendue pour la première fois, pour se faire consulter. Mais il sera difficile de retrouver ce patient atteint de la Covid-19, dans la mesure où on ignore même de qui il s’agit réellement et quand est-ce que cet individu est arrivé dans la structure pour être pris en charge par les services.

Ainsi, la plupart des 106 cas contacts sont en train d’être suivis dans une structure sanitaire de la ville où ils sont internés, en attendant leurs résultats.

Deux cas suspects dans une autre structure sanitaire

Hier, le médecin-chef de la région de Thiès a fait le point sur cette situation qui se complique davantage. ‘’Au niveau de la région de Thiès et plus particulièrement dans la ville de Thiès, nous avons recensé 3 cas diagnostiqués positifs au niveau d’une structure de santé. Cela, suite à une investigation que les équipes des districts de Thiès ont menée devant la persistance des trois membres de la structure de santé d’un état grippale et d’une toux persistante depuis une semaine. Le médecin-chef du district avait décidé de faire des prélèvements et de les envoyer à l’Institut Pasteur de Dakar, dans le cadre de la surveillance normale que nous faisons tous les jours.

Effectivement, ces résultats sont revenus positifs et, après la découverte de ces cas, il nous fallait retrouver la personne source de contamination. Parce que ce sont des cas dont la contamination n’a pas été établie de manière précise. Nous avons bon espoir et nous sommes en train de tout faire pour retrouver le cas contact’’, explique le Dr Malick Ndiaye. Il a indiqué que depuis le week-end, des investigations sont en train d’être menées et plusieurs structures sanitaires mises à contribution aux fins de retrouver la personne source de contamination.

Aussi, précise Dr Ndiaye, des pistes ont permis d’obtenir quelques indices. ‘’Nous avons trouvé une notion de voyage à l’intérieur du pays chez un des patients. D’ailleurs, les personnes avec qui il a été en contact sont actuellement mises en quarantaine et sont en train d’être suivies’’, informe le patron de la région médicale de Thiès. Revenant sur les 106 cas contacts, le docteur Malick Ndiaye indique que toutes les personnes qui présentaient, avant-hier, une toux ont été prélevées et les tubes envoyés à l’Institut Pasteur de Dakar.

Lors de ce point de presse, le médecin-chef de la région de Thiès a fait état de 2 cas suspects dans une autre structure sanitaire privée de la ville de Thiès. Leurs prélèvements ont été envoyés à Dakar et les résultats sont toujours attendus. En attendant ajoute-t-il, ils sont en isolement.

GAUSTIN DIATTA (THIES)