La brigade régionale de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a interpellé et placé en garde à vue une bande de trafiquants de chanvre indien qui opérait au quartier Kër Serigne Mbaye Sarr de la commune de Diourbel.

Pas de répit pour les dealers. C’est le mot d’ordre que la Direction de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) aurait donné à ses brigades régionales. Celle de Diourbel a mis fin aux activités délictuelles d’une bande qui opérait au quartier Kër Serigne Mbaye Sarr. Il s’agit du nommé Ousmane Guèye et de deux mineurs répondant aux initiales de B. M. N. et K. T. âgés respectivement de 16 et 17 ans.

Ils ont été interpellés le jeudi 20 août 2020, aux environs de 13 h. Les éléments de la brigade régionale de Diourbel de la Docrtis ont été informés de ce trafic qui s’exercerait au niveau de l’arrêt des ‘’Jakarta’’ du quartier Serigne Mbaye Sarr par un groupe de jeunes se disant conducteurs de ‘’motos-Jakarta’’. La source des limiers leur a également souligné que ‘’deux individus appartenant à cette entreprise de trafic de chanvre indien sont partis à Kaolack, à bord d’une moto, pour se ravitailler auprès de leur fournisseur qui serait établi à Thiofakk (Kaolack)’’.

C’est aux alentours de 13 h que les deux individus signalés, répondant parfaitement à la description de la source, ont été aperçus avec un sac à dos suspect. C’est ainsi que les éléments les ont poursuivis. A hauteur du terrain du CEM de Diourbel Tok, un autre individu identifié sous le nom de Fallou, les a interceptés pour récupérer une partie de la marchandise. Flairant la présence des policiers, ces derniers ont pris la poudre d’escampette, laissant derrière eux un sachet contenant sept camelotes de vingt cornets de chanvre indien.

Mais les policiers n’ont pas été nullement découragés. Ils ont pu les alpaguer au niveau de leur point de chute, l’arrêt des ‘’Jakarta’’ du quartier Kër Serigne Mbaye. Sur place, ils ont pu mettre la main sur un nommé Ousmane Guèye. Quant au nommé Cheikh Mbaye alias ‘’Mbaya’’, flairant la présence des limiers, il a réussi à prendre la fuite avec la moto-Jakarta avant de jeter le sac contenant cinq camelotes de vingt cornets de chanvre indien.

Interrogé, Ousmane Guèye désigne les nommés Cheikh Mbaye alias ‘’Mbaya’’ et B. M. N. comme les propriétaires de la drogue saisie, avant de déclarer n’être qu’un simple conducteur. A la suite de cela, il sera interpellé à son tour. Les policiers ont trouvé sur lui un téléphone portable de marque Samsung. Quant à K. T., il a été découvert sur lui un cornet de chanvre indien et un téléphone portable de marque Itel qu’il déclare avoir acheté auprès du sieur Cheikh Mbaye. L’opération de perquisition effectuée au domicile d’Ousmane Guèye n’a pas fourni d’éléments pouvant intéresser l’enquête. Tout le contraire de celle effectuée au niveau du domicile du mineur B. M. N. où une paire de ciseaux, un couteau et du chanvre indien en vrac accusant un poids de50 g ont été découverts.

Boucar Aliou Diallo