ABDOULAYE DIOUF SARR ‘’Il faut que la vigilance soit de mise au niveau terrestre’’ L’hôpital militaire de campagne à Touba est fin prêt pour la prise en charge des patients atteints par le virus de la Covid-19, annonce le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Quand des cas ont été enregistrés à Touba, la question de leur transfert s’est posée. ‘’L’option stratégique que nous avons retenue, c’est de transformer le centre de santé de Darou Marnane en un centre de prise en charge. À partir de ce moment, il fallait absolument que l’offre de santé de ce point soit transférée et prise en charge ailleurs. Mais l’armée a tout de suite installé un hôpital militaire pour la prise en charge de la demande de santé à Touba’’. Pour lui, en plus de l’application et de l’implication dans la prise en charge de l’épidémie, l’armée joue un rôle extrêmement important. Ce, au fur et à mesure de son déploiement un peu partout où le besoin sera exprimé, l’armée va s’interposer. Mais, dit-il, ils attendent surtout l’apport de l’armée au niveau de la gestion des frontières. ‘’Les frontières terrestres sont extrêmement poreuses. A ce niveau, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle très important, pour permettre, pendant cette période de gestion de l’épidémie, d’assurer les choses. Il faut que la vigilance soit de mise. Cela, avec une collaboration entre l’armée et les services du ministère de la Santé’’.