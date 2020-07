Les chantiers de rénovation des locaux de la mairie de Dakar devraient prendre fin en novembre. Le bâtiment, considéré comme un patrimoine historique, sera redynamisé et va connaître une seconde vie.

L’équipe de la municipalité de la ville de Dakar a quitté son siège, depuis février 2020, pour cause de réhabilitation. Elle compte regagner ses locaux en novembre 2020. En tout cas, c’est le vœu exprimé par la mairesse de Dakar, Soham El Wardini, hier, lors d’une visite de chantier organisée conjointement par sa commune et la société Eiffage. ‘’Les travaux avancent bien et je crois que le chantier pourra finir avant le terme initialement prévu. Cela va permettre à notre municipalité de rejoindre les locaux, avant octobre ou novembre prochains’’, a-t-elle indiqué.

Soham Wardini, satisfaite du déroulement des travaux, souligne que la réhabilitation de la mairie de Dakar s’inscrit dans une logique de la conserver, en raison de son importance au plan historique et culturel. ‘’Ce bâtiment date de 1910. Il a été construit par les Français et fait partie des sites touristiques à visiter au Sénégal. C’est pourquoi il ne doit pas être rasé ou démoli. Il est un patrimoine à conserver et mérite d’être mis à neuf. Ce que nous avons vu aujourd’hui nous satisfait pleinement, parce que les travaux sont assez bien avancés, avant le début de l’hivernage qui s’annonce déjà. Là, nous constatons que le plafond et la toiture sont déjà achevés et qu’il n’y a pas risque de dégâts, avec l’arrivée imminente des pluies’’, ajoute-t-elle.

Le chef des travaux, Mamadou Berthé, est revenu sur les acquis de ce projet de réhabilitation de la mairie de Dakar par la société Eiffage. Selon lui, l’édifice sera modernisé, malgré son ancienneté. ‘’Le bâtiment sera protégé et le personnel travaillera dans de très bonnes conditions. Après les travaux, la mairie de la ville de Dakar aura un bâtiment ancien rénové. Je veux dire qu’on va utiliser toutes les nouvelles techniques modernes pour faire de cet ancien édifice un bâtiment moderne adapté à la vie de demain’’, précise-t-il.

Selon l’architecte, la rénovation consiste à faire redynamiser un bâtiment en lui donnant une seconde vie, du point de vue de la technique et de l’équipement. C’est pourquoi il informe que les ouvriers vont remettre aux normes certains éléments comme la sécurité d’incendie, l’ascenseur, les rampes pour les personnes handicapées, la sécurité du bâtiment… D’après la mairesse de la ville de Dakar, le projet de réhabilitation a été financé à hauteur de 800 000 000 F CFA sur fonds propres tirés de leur budget.

OUMAR BAYO BA