Après des résultats encourageants, le vaccin Moderna entre dans la phase finale de son essai clinique. Elle commence dans quelques jours et devrait durer deux ans, annonce l'entreprise de biotechnologies américaine, Moderna Therapeutics, qui mène la danse dans la quête d’un vaccin contre la Covid-19.

Contrairement à la maladie hémorragique à virus Ebola, les recherches d’un vaccin contre la Covid-19 sont prometteuses. Puisque le Vaccin Moderna entre dans sa dernière phase d’essai. En effet, 30 000 personnes participeront, annonce-t-on, à la phase 3 de cet essai clinique qui va être lancée le 27 juillet aux États-Unis. La moitié des participants recevra une dose du vaccin en cours d'élaboration, annoncent les chercheurs de l'entreprise de biotechnologies américaine, Moderna Therapeutics. L'autre moitié aura un placebo. Puis, pendant deux ans, les chercheurs suivront toutes ces personnes pour voir si elles sont infectées ou non par la Covid-19. En cas d'infection, il s’agira de voir si le vaccin peut malgré tout prévenir les formes les plus sévères de la maladie.

Cette phase de test est attendue pour durer jusqu'au 27 octobre 2022. Les chercheurs s’engagent à communiquer les points d'étapes. Lors de la phase 1, en mai dernier, le vaccin expérimental avait déclenché une forte quantité d'anticorps chez les 45 participants à l'étude. ‘’De bons résultats à confirmer que l'entreprise impute à sa technologie, fondée sur l'ARN messager. Un acide qui donne au corps les informations génétiques pour déclencher préventivement la protection contre le coronavirus’’, soulignait l’entreprise. En cas de succès de cette phase 3, Moderna projette de fabriquer entre 500 000 et 1 milliard de doses par an.

La course pour trouver un vaccin contre le coronavirus est plus que jamais lancée. En effet, les autorités américaines ont lancé la phase 1 de l’essai clinique d’un vaccin expérimental (Moderna) contre la Covid-19, lundi 16 mars. Elles espèrent une mise en marché prochaine. Car, ce vaccin expérimental est testé cliniquement à Seattle, l’une des villes des États-Unis les plus touchées par la pandémie. Une vraie prouesse, deux mois à peine après le début de son développement par une société de biotechnologie basée à Cambridge.

Il faut dire que la firme américaine, Moderna Therapeutics, travaillait déjà sur des coronavirus similaires. Ses chercheurs ont créé ce vaccin sur ordinateur à partir du code génétique de la Covid-19, publié mi-janvier par les autorités chinoises. Dès le lundi (16 mars), des premières doses ont été injectées sur des humains. Même si prévenait Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna Therapeutics, il est impossible d’espérer une commercialisation grand public du vaccin avant un an, au plus tôt. ‘’Douze à dix-huit mois seraient un record mondial de plusieurs années. Chaque jour, chaque heure compte’’, disait-il.

Financé par l’État américain, la première phase de l’essai a duré six semaines, ayant été testé sur 45 volontaires. Puis, jugé efficace et sécurisé, le vaccin a été élargi dans une seconde phase au personnel hospitalier. ‘’Ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre le vaccin disponible pour le corps médical qui assume une tâche extraordinaire et qu'on veut protéger. Parce qu'il est énormément exposé au virus, souvent manque de matériel médical pour se protéger. On espère que le corps soignant, s'il le désire, puisse participer à ces études’’, avait déclaré M. Bancel.

Dans cette course mondiale au vaccin, une dizaine d’autres laboratoires sont à pied d’œuvre, comme l’Allemand CurVac, déjà contacté par la Maison Blanche et qui espère lancer son premier test clinique, ce mois de juillet.

VIVIANE DIATTA