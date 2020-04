La société civile africaine et les militants panafricanistes exigent des excuses publiques de la part des docteurs Jean-Paul Mira et Camille Locht. Leur échange sur LCI, sujet à polémique depuis jeudi, défraie la chronique. Selon les droits-de-l’hommiste, l’Union africaine doit redoubler de vigilance.

La sortie des deux scientifiques français sur le vaccin BCG continue de susciter maintes réactions. Les organisations de la société civile africaine ont, dans une déclaration commune, dénoncé ‘’des propos aux relents racistes et d’un autre âge’’. ‘’Rien de plus logique que la science et la technologie essaient de trouver des solutions pour freiner le coronavirus. Cependant, ce qui est inquiétant, ce sont les rumeurs persistantes qui parlent d’essais de vaccins supposés dangereux, voire empoisonnés et qui seraient destinés aux pays africains’’. Elles exigent des excuses publiques de la direction de la télévision LCI et des deux docteurs, et demandent à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’éclairer l’opinion internationale sur la démarche à suivre. ‘’Nous exhortons l’OMS à redoubler de vigilance et à condamner tout propos tendant à stigmatiser un continent ou un pays. Nous soutenons l’idée d’intenter un procès contre ces deux médecins, comme l’auraient envisagé des avocats marocains avec qui nous sommes prêts à nous constituer partie civile’’, font-elles savoir.

Les tests de vaccin, affirment-elles, ne doivent pas se faire sur le continent sans un contrôle par des structures et des chercheurs africains qualifiés et assermentés. L’Union africaine est à ce sujet interpellée. ‘’Nous invitons toutes les organisations sociales et citoyennes panafricaines, de femmes, de jeunes, de producteurs, de communicateurs et de défenseurs des droits humains à se mobiliser contre tout projet qui vise à utiliser l’Afrique comme cobaye d’un vaccin qui fait jusque-là objet de polémique et de rumeurs’’, ajoutent-t-elles.

Ces organisations et militants panafricains saluent, en outre, la position du ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale qui a affirmé que l’Afrique ne sera pas une poubelle.

Les réseaux sociaux ont également fait cas d’un pays africain qui aurait déjà dit oui à l’essai de ce vaccin. Et pour ces défenseurs des Droits de l’homme, ce serait ‘’un crime impardonnable’’, si cela est avéré.

EMMANUELLA MARAME FAYE