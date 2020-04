Vaccins Covid-19-aeroport

Il n’y a ‘’jamais eu’’ de livraisons de vaccins contre le coronavirus à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ‘’ni d’utilisation au Sénégal’’. Les précisions sont du directeur général de LAS, gestionnaire de l’aéroport, Xavier Mary, dans une note transmise hier à ‘’EnQuête’’.

‘’L’aéroport n’est pas totalement fermé au trafic et c’est cela qui permet les exportations de denrées sénégalaises (haricots, poissons) et l’importation d’équipements, de matériel et de produits essentiels au pays, et de médicaments dont a besoin la population’’, précise-t-il. Avant d’ajouter que ‘’jamais’’, il n’a fait état de ‘’livraisons de vaccins contre le coronavirus à l’aéroport, ni d’utilisation au Sénégal’’.

‘’Notre mission, avec l’ensemble du personnel de LAS, est de donner au Sénégal un outil aéroportuaire performant et efficace. Ceci est démontré au vu des résultats obtenus jusqu’à la suspension des vols, et en aucun cas pour agir ou influer sur la nature des marchandises transportées. En ce qui me concerne, je reste fidèle à mon entreprise et aux personnes qui la composent, au Sénégal et aux Sénégalais’’, dit le DG de LAS.