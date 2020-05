VIDEOS PORNOGRAPHIQUES

Du nouveau dans l'affaire de la vidéo à caractère pornographique qui circule sur les réseaux sociaux et qui secoue le pays depuis avant-hier. Elle met en relief de jeunes filles et garçons le lendemain de la Korité, dans une auberge sise aux Maristes, et non à la cité Mixta comme le laissaient croire les premières informations.

Selon des informations, les mis en cause qui ont été arrêtés par la brigade des mœurs du commissariat central de Dakar, avant-hier, feraient l'objet d'auditions sous le régime de la garde à vue. D'après nos interlocuteurs, ils feront l'objet d’un déferrement au parquet prochainement.

Cela, dès que les enquêteurs mettront la main sur toutes les personnes qui ont participé à ce scandale afin de situer les responsabilités des uns et des autres.