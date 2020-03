Barrer la route au coronavirus est une responsabilité qui incombe à tous les citoyens qui doivent se conformer strictement aux mesures préventives annoncées par les autorités sanitaires, sans sombrer dans la panique. C’est du moins l’avis du mouvement Y’en a marre qui estime, par ailleurs, que l’Etat du Sénégal est le premier responsable de la santé des Sénégalais.

‘’Aujourd’hui, combien sont-ils à arriver de la France, de l’Italie et d’autres pays fortement touchés ? En dehors de l’émigré sénégalais revenu d’Italie et testé positif, combien de Sénégalais de l’extérieur arriveront-ils dans le pays, pour assister aux événements religieux ou pour d’autres raisons ?’’, interroge la plateforme. Pour ses membres, si le gouvernement a abandonné les 12 étudiants de Wuhan à leur sort, sous prétexte d’un manque de conditions sanitaires liées à leur rapatriement, il devrait également suspendre jusqu’à nouvel ordre le trafic aérien entre le Sénégal et les pays fortement touchés.

‘’Comment ce même Sénégal peut-il recevoir quotidiennement des flux de personnes venant de pays dont la situation est aujourd’hui aussi, voire plus critique que la Chine ? Les dispositions doivent être prises pour le confinement systématique des ressortissants sénégalais venant d’Europe et d’autres zones fortement touchées’’, préconise-t-il.

...Dans la même veine, Y’en a marre demande des dispositions sanitaires nécessaires dans les transports publics et privés (Tata, ‘’cars rapides’’…) afin d’éviter qu’ils soient des lieux de contamination. De son point de vue, il va falloir ‘’insister davantage dans la communication et la sensibilisation à travers une approche multimédia, pour susciter une meilleure appropriation des mesures de prévention’’. Pour ce faire, le mouvement propose que les artistes, les sportifs, les leaders d’opinion, les professionnels de la communication, les communicateurs traditionnels s’approprient les mesures de prévention afin de les vulgariser sous différents supports et langues nationales, pour plus d’impact auprès des populations. En plus d’un accent particulier mis sur les cérémonies familiales (baptêmes, mariages, ‘’sabars’’, etc.) et les marchés.

‘’Cet appel citoyen s’adresse également aux entreprises et à tout patriote pouvant appuyer l’État dans ses capacités à mobiliser les moyens financiers et matériels nécessaires. Y’en a marre appelle tous les esprits, sur toute l’étendue du territoire national, à prendre connaissance de cet appel et à se mettre à la disposition des autorités compétentes’’, fait-il savoir.