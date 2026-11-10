Dans un documentaire de 24 minutes, Abdoul Aziz Basse retrouve Isabelle Sambou dans son village natal, en Casamance. Entre souvenirs de combats et quotidien familial, il dresse le portrait sensible d’une championne qui déplore le manque de reconnaissance de l’État sans se laisser enfermer dans la plainte. Un film porté par la justesse de ses images et la dignité de celle qu’il raconte.

Isabelle Sambou fait son lit. Le sol est en ciment, le cadre modeste. C’est par ce geste ordinaire qu’Abdoul Aziz Basse ouvre Atémit-Sémbé. Avant les médailles et les archives de compétition, le réalisateur montre le quotidien de celle qui a porté si haut les couleurs du Sénégal. Cette entrée en matière donne son orientation au documentaire : derrière le palmarès, retrouver une femme et regarder la vie qui est la sienne.

Le décalage entre ses exploits et ses conditions de vie saisit. Mais Basse filme avec pudeur. Il laisse les images révéler une réalité que la championne, elle-même, refuse de transformer en motif d’apitoiement. Isabelle Sambou reconnaît le manque de reconnaissance de l’État. Elle en parle sans mendier de considération ni faire de ses difficultés toute son identité. Le film trouve une grande part de sa force dans cette tension : rendre visibles les épreuves qu’elle traverse en respectant la dignité avec laquelle elle leur fait face.

L’intimité pour raconter la championne

Le retour dans son village natal, en Casamance, donne au portrait sa profondeur humaine. Entourée des siens, Isabelle Sambou retrouve les souvenirs d’une carrière dont sa famille découvre aussi certaines images. Lorsqu’elle montre pour la première fois à ses sœurs les vidéos de ses combats internationaux, deux dimensions de son existence se rejoignent : celle de la championne sur les tapis du monde et celle de la femme au milieu de ses proches.

La scène touche par sa simplicité. Les images de compétition prennent une autre valeur lorsqu’elles sont regardées en famille. Elles deviennent une mémoire à partager, la trace d’un parcours dont les médailles ne disent pas tout. À travers ce moment, Basse rapproche les exploits sportifs de l’histoire intime qui les accompagne.

C’est dans ces situations ordinaires que son regard se révèle le plus juste. La mise en scène reste simple, attentive à ce qu’Isabelle Sambou donne à voir et à entendre. L’émotion naît du rapprochement entre les images, les souvenirs et le présent de la championne. Le réalisateur lui laisse la place d’exister avec sa fierté, ses frustrations et sa manière de tenir debout.

Un palmarès qui rend le contraste plus vif

Neuf fois championne d’Afrique de lutte olympique entre 2004 et 2016, Isabelle Sambou a également remporté un titre mondial de lutte de plage en 2009, à Obzor, en Bulgarie. Ces distinctions donnent la mesure de ce qu’elle a accompli. Elles éclairent surtout le contraste sur lequel le documentaire se construit : comment une sportive aussi titrée peut-elle éprouver un tel sentiment de reconnaissance insuffisante ?

Basse aborde cette question à hauteur de femme. Les confidences et les scènes du quotidien donnent un contenu concret à ce qui pourrait rester un discours général sur le sort des anciennes gloires. À travers Isabelle Sambou, c’est la place accordée aux champions dans la durée qui se trouve interrogée, une fois les compétitions terminées et les célébrations passées.

Pour autant, son parcours ne se referme pas sur la déception. Son engagement dans l’encadrement des jeunes, notamment des filles, prolonge son lien avec la lutte. La transmission ouvre une autre perspective : celle d’une expérience qui continue de servir, au-delà des titres. Le film aurait gagné à explorer davantage cette activité, tant elle permet de comprendre ce qu’Isabelle Sambou construit aujourd’hui.

Aujourd’hui son engagement dans l’encadrement des jeunes, notamment des filles, donne au portrait une autre dimension. Malgré le manque de reconnaissance qu’elle déplore, Isabelle Sambou continue de mettre son expérience au service du Sénégal. La déception n’a pas rompu ce lien avec les couleurs qu’elle a défendues.

L’actualité des Jeux olympiques de la jeunesse donne aujourd’hui un écho particulier à cet engagement : deux jeunes lutteuses qu’elle a entraînées avant les Jeux ont décroché l’or pour le Sénégal. Cette consécration olympique qui manque à son propre palmarès, ses élèves l’ont obtenue. Elle peut y trouver une autre source de fierté, celle d’avoir contribué à leur réussite et transmis ce qui leur permet, à leur tour, de s’imposer.

Cet accomplissement prolonge le propos d’Atémit-Sémbé. La mémoire qu’Abdoul Aziz Basse veut préserver est aussi celle d’une femme qui continue d’agir. Ses titres appartiennent à l’histoire sportive du pays ; son expérience, elle, nourrit encore ses victoires.

Filmer pour qu’elle ne soit pas oubliée

Avec Atémit-Sémbé, Abdoul Aziz Basse veut conserver et transmettre la mémoire d’une championne. Son choix le plus fécond consiste à lui donner un visage quotidien, au-delà de la figure consacrée par les podiums. Le geste de faire son lit, la présence des sœurs, les images de combats partagées en famille composent ainsi un portrait dont la portée dépasse l’hommage sportif.

En 24 minutes, le documentaire laisse certaines questions ouvertes, notamment celle des formes concrètes que pourrait prendre la reconnaissance attendue. Mais sa justesse tient au regard posé sur Isabelle Sambou : montrer ce qu’elle traverse sans parler à sa place, faire sentir l’écart entre son palmarès et son quotidien sans l’exposer à la pitié.

Le film s’ouvre sur une championne qui fait son lit. Il laisse le souvenir d’une femme dont les difficultés n’ont pas effacé la fierté. C’est cette présence que Basse a inscrit dans la mémoire, pour qu’Isabelle Sambou ne soit pas oubliée.

Fatou Ba