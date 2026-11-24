Avec « Delussi », Youssoupha Sy revisite les archives du Sénégal pour renouer avec les origines et questionner l’identité à travers une création où mémoire, histoire et expression artistique se rencontrent.

Retour aux sources. À travers les couleurs, les formes et les fragments d’histoire, l’artiste plasticien sénégalais Youssoupha Sy, connu sous le nom de Youart_221, invite le public à redécouvrir une mémoire parfois oubliée. Intitulée « Delussi », sa nouvelle collection a été dévoilée au public lors de son vernissage, samedi 21 novembre, à la Galerie Le Cube By Coup De Tête. Une exposition qui place les archives, l’identité et le rapport aux origines au cœur de la création contemporaine.

Dans cet espace consacré à l’expression artistique, les œuvres de Youart_221 racontent bien plus que des histoires en images. Elles interrogent le passé, réveillent des souvenirs et invitent le visiteur à porter un autre regard sur son patrimoine. « Delussi », qui signifie « retour » en wolof, traduit précisément cette volonté de renouer avec les traces de l’histoire et les fragments de mémoire collective. Pour construire cet univers, l'artiste est remonté aux archives et aux cartes postales du Sénégal des années 1800-1900. Des documents anciens qu'il réinterprète à travers une démarche personnelle, nourrie par un voyage dans le nord du pays, notamment à Podor, sa terre d'origine.

« Cette exposition est née d'un travail autour des archives du Sénégal. Je suis allé auprès de ma famille, dans le nord du Sénégal, chercher les traces du passé et des fragments de mémoire pour nourrir ma démarche artistique », explique-t-il.

L'art comme devoir de mémoire

Chez Youart_221, l'archive ne constitue pas seulement un témoignage historique. Elle devient une matière artistique, un moyen de questionner les oublis et de rétablir un lien avec les héritages culturels. « Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons tendance à oublier notre culture. Certaines archives ont été longtemps oubliées », regrette l'artiste.

Sur ses toiles, abstraction et figuration se rencontrent dans un langage visuel singulier. Les formes, parfois spontanées et inconscientes, obligent le spectateur à s'attarder, à changer de position et à recomposer les images. La couleur rouge, devenue une véritable signature, occupe également une place centrale dans son travail. « Le rouge représente mon identité. Il traduit l'amour que je porte à mon travail, mais aussi une volonté de revendication », souligne-t-il.

À travers cette couleur, l'artiste entend rappeler que l'être humain ne saurait être réduit à des chiffres, des lettres ou de simples données. Son exposition se veut ainsi un appel à la liberté et à une reconnexion avec l'humanité.

Un parcours déjà récompensé

Sorti de l'École nationale des beaux-arts de Dakar, où il a étudié de 2018 à 2021 et terminé major de sa promotion, Youssoupha Sy poursuit son chemin dans le milieu artistique depuis 2021. Après plusieurs expositions collectives au Sénégal et une expérience à Londres, il franchit une nouvelle étape avec cette première exposition solo. Son parcours a notamment été marqué, en 2025, par le premier prix de l'Ecofest, dans la catégorie du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. La même année, il a également été sélectionné pour la 12e édition du Salon national du Sénégal.

Avec « Delussi », l'artiste entend particulièrement toucher la jeune génération. « Je souhaite vraiment que les jeunes viennent découvrir mon univers artistique et en tirer beaucoup de leçons », affirme-t-il. Loin de rechercher uniquement l'esthétique, Youart_221 défend une œuvre porteuse de sens et de récits. « Je conçois mes œuvres comme un livre qui s'écrit sans fin. Pour moi, une œuvre d'art, ce n'est pas seulement la beauté, mais aussi l'histoire que je dégage à travers mon travail », confie-t-il.

À la Galerie Le Cube By Coup De Tête, « Delussi » se présente ainsi comme une invitation à regarder derrière les images pour retrouver les traces d'un passé qui continue de façonner le présent. Un retour aux sources qui rappelle que la mémoire, loin d'être figée, reste une matière vivante à transmettre et à réinventer.

Fatou Ba