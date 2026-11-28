Quand la mission du FMI a annoncé le 1er septembre 2026 un accord avec le gouvernement du Sénégal, les partisans d’un tel accord ont poussé un grand ouf de soulagement. Après avoir résisté pendant plusieurs mois, le Sénégal avait fini par capituler après le départ de Monsieur Ousmane Sonko de la Primature. Mais au fond, à quoi sert le FMI ? Et a-t-il une solution pour le Sénégal ?

Rappel

Créé en 1944, en même temps que la Banque mondiale, le FMI fait partie de l’architecture monétaire et financière mondiale mise en place après la deuxième guerre mondiale. L’Afrique et la plupart des pays du Sud étaient encore sous domination coloniale. Donc, ils n’avaient aucune représentation au moment de la formation de cette architecture, qui avait pour but de protéger les intérêts des pays occidentaux, notamment les Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest. Cela n’a pas changé, plus de 80 ans après la création du FMI et de la Banque mondiale. En effet, le président de celle-ci a toujours été un citoyen des Etats-Unis, et le Directeur général (Directrice générale) du FMI a toujours été un citoyen (citoyenne) européen (européenne).

A sa création, le FMI avait les missions suivantes :

• Veiller au rétablissement de relations commerciales entre pays membres après la Guerre

• Surveiller les politiques de taux de change pour éviter les dévaluations compétitives

• Surveiller l’évolution des balances des paiements des pays membres

• Jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de problème de balances des paiements

Le FMI et l’Afrique

Même si les missions énumérées ci-dessus restent toujours en vigueur, le rôle du FMI a beaucoup évolué au fil des crises économiques et financières mondiales et surtout à cause des influences exercées par les pays occidentaux, notamment les Etats-Unis. Pour les pays du Sud en général, et en particulier l’Afrique, le FMI a eu un rôle extrêmement négatif. La crise de la dette extérieure des pays africains avait ouvert la porte à l’intervention de la Banque mondiale et du FMI à partir du début des années 1980. Leurs politiques étaient contenues dans le Rapport Berg, commandité par la Banque mondiale. Ce Rapport fut publié en 1981, quelques mois après l’adoption en 1980 du Plan d’Action de Lagos (PAL) par les pays africains, sous l’égide de la Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA). Après la publication du Rapport Berg, les dirigeants africains mirent le Plan de Lagos dans les tiroirs !

Le Rapport Berg était un condensé de propositions basées sur les théories néoclassiques, qui allaient constituer le noyau central des programmes d’ajustement structurel (PAS) qui dévastèrent les économies des pays africains et aggravèrent leur crise économique et sociale. Les PAS étaient un autre exemple de politiques conçues à l’extérieur et imposées aux pays africains. A cet égard, la CEA observe que : « La conception de base et le mode de mise en œuvre de tous ces paradigmes viennent de l’extérieur de l’Afrique, même si chaque paradigme a eu de véritables disciples africains. Il est difficile de penser à d’autres grandes régions du monde, ces temps-ci, où les influences extérieures sur les questions de stratégie de base du développement soient aussi répandues. »

Le bilan des PAS en Afrique

Le bilan des PAS a été catastrophique, sur le plan économique, social et humain. La CEA fut parmi les premières organisations à sonner l’alarme sur ce bilan. Elle avait dressé une sévère critique des PAS dans un document publié en 1989. Dans lequel elle dénonçait le caractère purement comptable, austère et uniforme des PAS, qui sacrifiaient les dépenses sociales (santé, éducation) et les populations vulnérables au profit de l'équilibre financier à court terme et de l'orthodoxie néolibérale. Les éléments-clés de ces politiques sont les suivants:

• Dévaluation mécanique de la monnaie pour ajuster les taux de change.

• Libéralisation du commerce extérieur et fin de la protection des marchés.

• Privatisation des entreprises étatiques et démantèlement du secteur public

• Réduction des dépenses publiques et détérioration des services sociaux

• Dérégulation des prix et suppression des subventions étatiques.

• Vision réductrice du rôle de l'État dans la vie économique et sociale

Le CARPAS appelait à la fin des PAS et proposait des politiques alternatives, qui seront de nouveau torpillées par la Banque mondiale et le FMI. A son tour, l’ONG britannique Christian Aid publia une étude sur l’impact de la libéralisation du commerce extérieur, qui a coûté plus de 270 milliards de dollars aux pays africains sur une période de 20 ans. Le CODESRIA, sous l’impulsion de feu le Pr. Thandika Mkandawire et ses collègues, avait fait un travail remarquable pour contribuer à discréditer et même à délégitimer les PAS, non seulement sur le plan économique et social mais également sur le plan politique, avec le concept de « démocratie sans choix » proposé par le Pr. Thandika.

Les PAS avaient détruit beaucoup de progrès économiques et sociaux obtenus durant les deux premières décennies d’indépendance. Si bien que les années d’ajustement structurel ont été qualifiées par les Nations-Unies de « décennies perdues pour l’Afrique » ! L’ampleur du désastre économique et social des politiques imposées aux pays africains amena la Banque mondiale et le FMI à changer les PAS en DRSP, pour masquer la poursuite des mêmes politiques néolibérales.

Des PAS aux DRSP

Après les PAS, la Banque mondiale et le FMI inaugurèrent l’ère des « documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté » (DSRP). Avec ces documents, ils remplacèrent la lutte pour le développement par la « lutte contre la pauvreté » Et les gouvernements africains furent encore embarqués dans ce wagon néolibéral qui les a conduits dans l’impasse. Car plus on parlait de « réduction de la pauvreté », plus celle-ci se répandait à grande échelle. La CNUCED avait été l’une des premières institutions internationales à ne voir aucune différence entre les PAS et les DRSP.

A notre avis, peut-être que le seul « mérite » des DSRP est d’avoir contribué à exposer davantage la banqueroute totale des politiques de la Banque mondiale et du FMI en Afrique, avec les conséquences économiques et sociales désastreuses que l’on sait.

Le FMI et la Contre-Révolution monétariste

Les PAS, comme les DRSP, procédaient d’une analyse monétariste simpliste, voire superficielle, de la crise économique qui frappait les pays du Sud, notamment les pays africains. Pour rappel, la Contre-Révolution monétariste à l’égard du keynésianisme fut lancée dans les années 1970, avec comme chef de file feu Milton Friedman, de l’Université de Chicago, Le monétarisme avait eu une très grande influence au sein du FMI, dont le Département des études était truffé d’économistes issus de cette Université. C’est ce monétarisme qui a inspiré les politiques macroéconomiques imposées aux pays africains sans discernement, depuis l’intervention du FMI sur le continent au début des années 1980.

Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie, avait été parmi les premiers à dénoncer le caractère destructeur des politiques monétaristes du FMI. Stiglitz affirme dans son ouvrage que le FMI fait passer l’intérêt des Etats-Unis, avant ceux des nations les moins favorisées. En prenant plusieurs exemples en Afrique, en Asie et même en Russie, Stiglitz soutient que les politiques préconisées par le FMI ont souvent aggravé les problèmes qu’elles étaient censées résoudre, entraînant ainsi des conséquences sociales dévastatrices. Il fustigea le comportement arrogant des dirigeants de la Banque et du FMI dans les pays soumis à l’ajustement : « Mais ce qui me paraissait stupéfiant, c’est que chez beaucoup de hauts dirigeants du FMI et de la Banque mondiale, ceux qui prenaient les décisions cruciales, il n’y avait pas le moindre doute sur le bien-fondé de ces politiques. » Cette critique acerbe de Stiglitz fut un coup de massue contre le credo monétariste du FMI. Un credo qui recevra un coup presque fatal lors de la crise financière internationale de 2008.

Le FMI et la crise financière internationale de 2008

Cette crise avait eu un impact dévastateur sur la crédibilité du FMI et de la Banque mondiale. D’abord, ni l’un ni l’autre ne l’avaient prévue, malgré tous les moyens dont ils disposent. Ils ont été totalement surpris par l’éclatement et l’ampleur de la crise. Quelques mois avant celle-ci, l’économiste en chef du FMI à l’époque, Monsieur Olivier Blanchard, disait qu’il y avait « une convergence de vues » sur l’état de la macroéconomie et qu’il n’y avait plus de querelles entre les différentes écoles. En second lieu, la crise avait mis en lumière le grand naufrage du paradigme néolibéral à tel point que bien des certitudes ont été remises en cause sur les théories et modèles que l’on considérait comme « infaillibles ». Des représentants éminents du système dominant en étaient venus à émettre des critiques ouvertes et parfois très sévères à l’égard de ces modèles promus par des économistes lauréats du Prix Nobel.

Les certitudes dont se prévalaient certains économistes étaient basées sur la fascination avec les modèles mathématiques mais aussi sur une certaine arrogance. Nombre d’entre eux tendaient à confondre la « beauté » de leurs modèles avec le monde réel. Pour Paul Krugman, Prix Nobel d’économie et éditorialiste au New York Times, et d’autres économistes, la crise financière de 2008 a surtout symbolisé « l’effondrement intellectuel » de l’Ecole de Chicago, c’est-à-dire du monétarisme, défendu par les héritiers de Milton Friedman à l’Université de Chicago, dont les idées sont associées à la « période sombre de la macroéconomie ».

Mais ce qui est encore plus révélateur du grand désarroi dans les rangs des tenants de l’orthodoxie néolibérale, c’est l’opinion de l’un des porte-drapeaux le plus influent de cette orthodoxie, à savoir l’hebdomadaire The Economist, publié en Angleterre. Dans un long article, il s’interrogea sur l’avenir du paradigme néolibéral, à la lumière des leçons tirées de la pandémie de la Covid-19. Après avoir analysé l’impact de cette pandémie, l’article concluait ainsi : « Ce qui est clair, c’est que l’ancien paradigme économique semble fatigué. D’une manière ou d’une autre, le changement est en cours. »

Cet aveu illustre l’ampleur du discrédit qui frappe la pensée néolibérale. Quant au FMI, il avait été atteint de plein fouet par « l’effondrement intellectuel » de l’école monétariste. Malgré cela, son idéologie néolibérale n’a pas fondamentalement changé. Et c’est cette idéologie qui continue de le guider dans ses rapports avec les pays africains.

Le FMI au service des marchés

L’une des explications des pressions sur le gouvernement sénégalais pour le pousser à signer avec le FMI était pour « rassurer les marchés ». Le FMI est devenu une sorte d’agence de notation dont les avis sont indispensables pour emprunter sur les marchés financiers. Un accord avec le FMI est donc censé lancer un signal aux marchés financiers et aux investisseurs sur la « viabilité » des politiques macroéconomiques d’un pays. La levée ou l’assouplissement du contrôle sur les mouvements de capitaux est parmi les facteurs attestant de cette « viabilité ».

Le FMI et la fuite des capitaux en Afrique

Après la crise financière de 2008, le FMI avait fait quelques concessions, notamment en matière de contrôle des mouvements de capitaux par les Etats. Mais ces concessions mineures, n’ont pas fondamentalement changé les politiques du FMI. Depuis l’époque des programmes d’ajustement structurel, la « libre circulation des capitaux » est l’une des conditionnalités majeures imposées aux pays africains. Ce qui explique la fuite massive des capitaux, sous diverses formes. Par ailleurs, l’appel aux investisseurs par les pays africains s’accompagne d’incitations et d’exonérations fiscales qui finissent par affaiblir la capacité des Etats à exercer un minimum de contrôle sur les mouvements de capitaux. D’où le fléau des flux financiers illicites qui sont en train de saigner le continent, comme l’indique le rapport 2020 de la CNUCED sur l’Afrique. Selon ce Rapport, chaque année, le continent perd 88,6 milliards de dollars sur une base nette, sous forme de flux financiers illicites, Ce rapport confirme les rapports précédents publiés par la Banque africaine de développement (BAD) et la CEA.

Cette saignée financière, qui a commencé avec les programmes d’ajustement structurel, prive ainsi les Etats africains de la possibilité de mobiliser des ressources internes pour financer leur développement. Ce qui les condamne à emprunter à l’extérieur et d’être ainsi criblés d’une dette extérieure devenue un des obstacles majeurs à leur indépendance et leur souveraineté. En plus des fonctions énumérées ci-dessus, le FMI est un instrument-clé au service des pays occidentaux dans la géopolitique mondiale

Le FMI : instrument de la domination occidentale

En fait, le FMI et la Banque mondiale ont une grande fonction géopolitique au service des pays occidentaux, notamment les Etats-Unis et l’Europe. A cet égard, leurs politiques visent à garder les pays du Sud dans l’orbite occidentale, c’est-à-dire sous la domination du monde occidental.

Les Etats-Unis détiennent un droit de veto dans les deux institutions, ce qui leur donne la possibilité de bloquer toute réforme majeure en leur sein. Un exemple illustratif est le cas de la Chine, deuxième économie mondiale. Sa quote-part au FMI et sa part dans le capital de la Banque mondiale sont inférieures à celles du Japon, dont l’économie est près de cinq fois inférieure à celle de la Chine (voir tableau). La raison : le refus des Etats-Unis d’accepter les réformes majeures qui requièrent 85% du vote du Conseil d’administration.

Tableau : positions au FMI & à la BM & indicateurs économiques

Pays

Quote-part FMI (%)

Souscription capital BM (%)

PIB nominal 2025 (trillions de dollars)

Etats-Unis

16,49

16,37

30,86

Japon

6,14

7,46

4,45

Chine

6,08

6,23

19,63

Allemagne

5,31

4,43

5,05

Royaume Uni

4,03

4,1

4,00

France

4,03

4,06

3,55

Inde

2,64

2,95

3,95

Italie

3,16

2,76

2,55

Sources: BM & FMI.

Le tableau montre également que la quote-part de la France est supérieure à celle de l’Inde dont le produit intérieur brut (PIB) est pourtant supérieur à celui de la France. Or les quotes-parts déterminent le nombre de votes au Conseil d’administration ainsi que l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS), et non le poids économique des pays. Ainsi, les pays occidentaux et le Japon ont-ils la majorité des voix au sein de la Banque mondiale et du FMI. Ce qui leur permet d’utilise les deux institutions pour infliger des sanctions à des pays jugés hostiles ou récompenser les pays jugés amis. Un exemple est l’Ukraine à laquelle le FMI a versé et continue de verser des milliards de dollars depuis 2022 pour la soutenir dans sa guerre contre la Russie.

Samir Amin avait bien raison de dire que ces deux institutions sont parmi les principaux instruments de domination de la Triade impérialiste, formée des Etats-Unis, de l’Union européenne et du Japon.

Le Sénégal et le FMI

Ceux qui répètent à tue-tête que le Sénégal « a besoin du FMI » semblent avoir oublié le bilan de cette institution depuis qu’elle intervient dans le pays à partir des années 1980. Pendant plus de 20 ans, le Sénégal fut considéré comme l’un des « meilleurs élèves » des programmes d’ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Il finira par rejoindre le groupe des « pays les moins avancés » (PMA) en 2001 ! Avec le régime de Macky Sall, le FMI avait signé plusieurs programmes, dont le dernier en mai 2023. Cet « accompagnement » du FMI a débouché sur… la dette cachée, qui est en train de coûter cher au pays.

La capitulation du gouvernement sénégalais

En effet, après la découverte de la dette cachée, les décaissements du FMI furent suspendus. Depuis lors, le gouvernement de l’ancien Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, a cherché des alternatives à travers le Plan de redressement économique et social (PRES) qui met l’accent sur le financement endogène et le recours à l’emprunt auprès du marché sous-régional de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA). Mais au sein du régime et à l’extérieur, des voix de plus en plus nombreuses s’étaient levées pour demander de renouer avec le FMI. Ces voix, opposées à la rupture, finirent par prendre le dessus, avec le départ du Premier ministre Monsieur Sonko, jugé comme « obstacle » à un accord avec le FMI.

Dès lors, la porte était ouverte à la capitulation du 1er septembre 2026. D’autant plus que l’actuel ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Monsieur Cheikh Diba, est un partisan inconditionnel d’un accord avec le FMI et un admirateur fanatique de cette institution. En effet, il soulignait il y a plusieurs mois que « Le plus important c’est de normaliser nos relations avec le FMI …Il y a des principes en matière de gouvernance financière et budgétaire, et le Fonds veille à ce que ces principes ne soient pas bafoués par les Etats…Il y a un travail très sérieux, très difficile et très rigoureux qui se fait avec le Fonds monétaire. »

Ces propos laissent penser qu’un tel ministre serait prêt à accepter n’importe quoi venant du FMI ! Ainsi, après plusieurs mois de résistance aux pressions du FMI, des autres « partenaires au développement» et des forces intérieures favorables à la préservation du système rejeté par le peuple le 24 mars 2024, le gouvernement sénégalais a-t-il fini par accepter de conclure un accord avec le FMI pour restructurer sa dette extérieure. Cette capitulation a été décrite ainsi par le journaliste Mamadou Lamine Diatta « Aller à Canossa en Mercedes ». En référence à Mme Mercedes Vera Martin, cheffe de la délégation du FMI.

Le gouvernement et les forces favorables à cet accord ont applaudi, en pensant qu’il aidera à résoudre le problème de la dette extérieure du Sénégal. Bien au contraire, cet accord risque de gonfler cette dette. D’abord, le FMI conditionne son financement à celui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD). En outre, l’accord est censé « rassurer les marchés », donc de permettre au Sénégal de renouer avec les créanciers privés.

Vers un ajustement structurel ?

En réalité, l’accord va accentuer la dépendance extérieure du pays et renforcer la tutelle du FMI sur ses politiques macroéconomiques. Le projet de loi de finance rectificative de 2026 (LFR 2026) contient des conditions posées par le FMI. C’est l’une des sources de divergences avec la majorité parlementaire. Vu le contexte actuel du Sénégal, l’accord avec le FMI fait resurgir le spectre d’un ajustement structurel. En effet, en lisant bien le communiqué du FMI, la référence à « une supervision accrue des entreprises publiques » fait craindre la possible privatisation et même liquidation de certaines d’entre elles pour contribuer aux efforts vers la « viabilité des finances publiques ». Donc, derrière des mots comme « viabilité macroéconomique », « rationalisation des dépenses » se cacherait un véritable programme d’ajustement qui ne dit pas son nom.

Conclusion

Le FMI est l’une des pièces maitresses de l’architecture financière et monétaire mondiale destinée à préserver les intérêts des pays occidentaux et leur domination sur le reste du monde. Malgré le naufrage de l’idéologie néolibérale, le FMI n’a pas fondamentalement changé son orientation monétariste Au fil du temps, il est devenu un instrument au service des marchés. Avec les principales agences de notation occidentales, le FMI est chargé d’imposer la discipline aux Etats à travers l’austérité budgétaire et d’autres mesures coercitives dans le but de satisfaire les exigences des marchés et forcément au détriment des peuples et de la souveraineté des Etats sur leurs politiques économiques.

A la lumière de ces observations, on peut bien se demander ce que le FMI pourrait faire pour extirper le Sénégal de la crise économique et financière dans laquelle il se trouve. En réalité, Le FMI n’a pas de solution pour le Sénégal en dehors des mêmes prescriptions néolibérales habituelles et complètement discréditées qui ont contribué à enfoncer le pays dans les crises.

L’accord signé le 1er septembre 2026 n’aura pas de résultat différent. Il va mettre le Sénégal sous la tutelle du FMI qui imposera des politiques macroéconomiques inspirées de son credo néolibéral. L’accord va garder le Sénégal dans l’orbite occidentale et fermer ainsi la porte à toute velléité de rupture et d’émancipation.

Par, Demba Moussa Dembélé- Economiste