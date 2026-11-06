En perspective de la double confrontation contre le Soudan, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), le sélectionneur national du Sénégal a dévoilé, ce jeudi, une liste de 25 joueurs, avec quatre nouvelles recrues et des absences de taille.

Auteur d’un baptême du feu mitigé (un nul contre le Mozambique, 1-1, et une courte victoire face à l’Éthiopie, 0-1), Patrick Vieira va effectuer sa première apparition devant le public sénégalais. Ce sera lors du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2027 contre le Soudan, le 12 novembre au stade Léopold Sédar Senghor. « Je suis très excité et très ému de pouvoir faire ce premier match ici à Dakar, dans ce stade mythique. Il y a beaucoup d'envie de partager ce moment avec les supporters sénégalais », a-t-il confié.

Après une première liste élargie (sept nouveaux) au mois de septembre, Patrick revient avec une nouvelle liste pour la fenêtre de novembre (les 12 et 16) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Cette fois, le sélectionneur national a retenu 25 joueurs, dont quatre nouvelles recrues. « Le critère de sélection des joueurs pour ce rassemblement n'est pas un seul critère. Il y en a plusieurs qui entrent en compte par rapport au dernier rassemblement, sur les axes de progression que nous devons avoir, sur la forme des joueurs, et sur le fait de vouloir voir d'autres joueurs que je voulais rencontrer et dont je voulais évaluer la qualité par rapport à ce niveau international. Certains joueurs méritaient aussi d'avoir une chance et, par rapport à leurs prestations actuelles et à leur club, c'était important de les voir. »

Pape Demba, Paul Mendy, Diandy et Pathé Mboup découvrent la Tanière

L’ancien international français est resté dans sa logique de renouvellement et de rajeunissement de l’effectif. Dans ce sens, il a ouvert la Tanière à quatre nouveaux jeunes joueurs. Il s’agit de Pape Demba Diop, de Clayton Diandy, de Paul Mendy et de Pathé Mboup. Les deux premiers ont fait leurs preuves dans les sélections de jeunes, notamment chez les U17, U20 et U23.

Selon Vieira, les deux anciens internationaux U20 doivent leur sélection à leurs performances dans leurs clubs respectifs. « Je pense que Pape Demba Diop mérite cette sélection. Il n'était pas là lors du premier rassemblement, mais cela ne voulait pas dire qu'il ne méritait pas cette sélection. Nous l'avons énormément suivi avec le staff. Je trouve qu'il a été constant par rapport à ses performances. Nous avons jugé avec le staff que c'était le moment de l'appeler. Et ça, ça a été mon choix. »

Quant à Clayton, le coach a apprécié « ses performances avec son club, ses qualités individuelles au niveau de la percussion. C'est quelqu'un qui aime attaquer la profondeur, c'est quelqu'un qui est très dangereux dans le un contre un. Et pour nous, c'était important par rapport à la philosophie de jeu que nous voulons mettre en place. »

Patrick Vieira a été clair sur la convocation des jeunes joueurs, qui doivent faire leurs preuves pour gagner une place dans son équipe. « Les joueurs sélectionnés le sont parce qu'ils le méritent. Ils vont avoir l'opportunité de montrer leur talent. Mais c'est sûr que, s'ils veulent revenir, il faudra performer. La perche a été tendue. Maintenant, c'est à eux de la saisir. Nous voyons une génération de jeunes joueurs ici au Sénégal qui est en progrès. Je pense que nous avons de la chance et qu'il y en a beaucoup avec du talent. Mais le talent ne suffit pas pour faire carrière. Il faut du sérieux, il faut du travail. »

Krépin de retour, Sadio et Gana, des absences qui interrogent

Vieira a également fait revenir Krépin Diatta, absent lors du rassemblement de septembre-octobre en raison de son manque de compétition. Depuis lors, le piston droit a retrouvé un point de chute en signant en faveur de Watford, en Championship anglaise. Il continue à faire confiance aux cadres comme Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Boulaye Dia, entre autres, pour encadrer les plus jeunes. « Cette jeunesse a aussi besoin de cadres, a besoin de leaders. Et quand on regarde cette liste, elle contient aussi des joueurs d'expérience, des cadres qui vont tirer les jeunes dans le bon sens », a expliqué l’entraîneur.

Cependant, l’absence de deux tauliers dans la liste suscite des interrogations. Il s’agit de Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye. L’attaquant d’Al Nassr va manquer le stage avec les Lions pour la deuxième fois consécutive, depuis l’arrivée de Patrick Vieira sur le banc de l’équipe du Sénégal. « Sadio, je l'ai eu au téléphone, il a reçu la convocation, mais il a souhaité rester avec sa famille parce qu'il attend un heureux événement et son souhait était de rester près de sa famille. J’ai accepté ce choix-là », a-t-il indiqué.

Cette nouvelle défection du double Ballon d’or africain est interprétée comme une volonté de SM10 de préparer une éventuelle retraite internationale. Mais il n’en est rien, selon le nouveau sélectionneur. « Non, Sadio est quelqu'un qui a encore le sentiment d'avoir beaucoup à apporter à l'équipe nationale. Je partage cet avis. Mais malheureusement, lors de ce premier rassemblement, la blessure ne lui a pas permis de venir avec nous. Pour ce rassemblement, il va y avoir un événement heureux pour lui. Il souhaite être près de sa famille. C'est quelque chose que je comprends. »

Concernant Gana Gueye, sa non-convocation se justifie par les « choix » du coach. « Oui, c’était un choix par rapport aux joueurs que j'avais envie de voir. Il y a certains jeunes joueurs qui sont en train de faire de très bonnes prestations avec leur club. À partir du moment où j'avais ce souhait d'avoir cinq milieux de terrain, j'ai eu Idrissa au téléphone, nous avons énormément discuté et je lui ai expliqué mon choix. » L’ancien milieu de terrain d’Everton reste un joueur important dans l’équipe du Sénégal, a ajouté Vieira.

« Cela n'avait rien à voir avec ses performances avec son club, cela n'avait rien à voir avec le futur pour lui, pour l'équipe nationale. C'était seulement un choix par rapport à ce rassemblement, mais Idrissa, c'est un joueur qui est important pour le Sénégal. Il n'y a pas de préparation de départ. Le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui n'a rien à voir avec Mendy ou Jakobs qui ont décidé d'arrêter leur carrière internationale. Cela ne remet pas en question la sélection d'Idrissa pour le futur. »

La retraite de Jakobs : ‘’difficile à comprendre’’

Le sujet de la retraite d’Ismaïl Jakobs a été remis sur la table lors de la conférence de presse, ce jeudi. À la suite des informations ayant circulé dans les médias, le défenseur de Galatasaray a officialisé son retrait de l’équipe nationale. Une décision que le sélectionneur national a acceptée avec beaucoup de regrets. « Oui, j'ai échangé avec lui lorsqu'il a reçu la convocation. Il m'a appelé quelques jours après pour me dire qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. Je l'ai acceptée avec un peu d'amertume, parce que je trouve qu'il est au pic de sa carrière. Je trouve que c'est toujours dommage qu'un joueur de cet âge, qui joue dans un grand club, arrête sa carrière internationale. Mais c'était son choix et je dois l'accepter. Personnellement, c’est difficile à comprendre. »

Le chantier du remplacement de Jakobs sur le côté gauche, malgré la présence d’El Hadj Malick Diouf, est pris en charge avec sérieux. « C'est une réflexion que nous avons eue au niveau du staff avec la retraite internationale de Jakobs. Bien sûr, nous avions besoin d'avoir certaines couvertures sur ce côté gauche. Malang, que je connais très bien et qui a déjà joué à ce positionnement lorsque je l'avais à Nice, est capable de le faire. Nobel est capable de le faire aussi. Je ne me fais pas de souci de ce côté-là, parce que nous avons des joueurs capables de jouer à ce poste », a assuré Patrick.

Le match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027 contre le Mozambique devait se tenir au stade Léopold Sédar Senghor. Mais la Fédération sénégalaise de football avait préféré laisser son homologue mozambicain accueillir la rencontre en raison de la qualité de la pelouse, jugée impraticable. Interrogé sur ce propos, Vieira a donné des explications : « Au niveau de l'état de la pelouse, j'ai visité le stade il y a trois semaines. L'état de la pelouse n'était pas exceptionnel, pour être politiquement correct. Un travail a été fait sur ces trois dernières semaines. Je dois aller visiter la pelouse pour voir l'amélioration cet après-midi. L'objectif, c'est de voir une pelouse qui va nous permettre de nous exprimer avec la qualité des joueurs. »

Liste des Lions : Gardiens : Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Al-Shabab), Mamour Ndiaye (AS Saint-Étienne). Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (OL), Malang Sarr (NEOM SC), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Mamadou Sarr (Real Sociedad), Nobel Mendy (Hull City), Sadibou Sané (AS Monaco), Krépin Diatta (Watford), Lamine Sy (AJ Auxerre). Milieux : Pape Gueye (Villarreal), Pape Demba Diop (RC Strasbourg), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Juventus), Dion Lopy (Al-Ittihad). Attaquants : Iliman Ndiaye (Manchester City), Nicolas Jackson (Aston Villa), Clayton Diandy (Al-Diriyah), Pathé Mboup (Stade Brestois), Boulaye Dia (Stade Rennais), Issa Soumaré (Stade Rennais), Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Paul Mendy (Cagliari).

LOUIS GEORGES DIATTA