Le Sénégal enchaîne une deuxième victoire lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027 en battant le Soudan sur le score de quatre buts à un, ce jeudi. Patrick Vieira et ses hommes réussissent ainsi leur retour au stade Léopold Sédar Senghor, après sept ans d’absence.

Pour sa première sortie avec les Lions à domicile, Patrick Vieira retient un onze de départ remanié, disposé en 4-4-2. Dans le but, on retrouve Yehvann Diouf. En défense, la paire axiale Kalidou Koulibaly - Moussa Niakhaté reprend du service. Sur les côtés, Sadibou Sané est positionné à droite et El Hadji Malick Diouf occupe le flanc gauche. Le milieu à quatre, inhabituel, est composé de deux pointes basses avec Lamine Camara et Dion Lopy, d'Ibrahim Mbaye à droite et d'Iliman Ndiaye à gauche. Le duo Nicolas Jackson - Boulaye Dia est aligné en attaque.

Début poussif

Dès le coup d'envoi, le Sénégal prend la possession. Les occasions se succèdent : Nicolas Jackson (3e, 10e) et El Hadji Malick Diouf (17e) se montrent dangereux, sans trouver le cadre. Il faut attendre la 31e minute pour voir le verrou sauter. Sur une frappe d'Ibrahim Mbaye repoussée par le gardien soudanais Moustapha Mohamed, Nicolas Jackson (1-0) a bien suivi pour pousser le ballon au fond et offrir l'avantage aux Lions.

Mais alors que les Lions semblent maîtriser leur sujet, le relâchement arrive. Mohamed Abuagla prend le dessus sur Kalidou Koulibaly pour égaliser dans la dernière minute de la première période. Les deux équipes regagnent ainsi les vestiaires sur un score de parité (1-1), laissant planer un peu d'inquiétude dans les tribunes.

La machine se met en marche

De retour des vestiaires, pas de changement pour les deux équipes : on reprend les mêmes et on recommence. Le match reprend sur la même lancée que la fin de la première période. Les Soudanais remontent leur bloc pour empêcher les Sénégalais de sortir la balle. Les hommes de Vieira peinent à dérouler. Leur jeu statique facilite la tâche défensive de l’adversaire.

Mais les Soudanais ne résistent pas longtemps à l’armada offensive sénégalaise. Juste après l’heure de jeu, le danger vient du côté droit. El Hadji Malick Diouf adresse un centre millimétré à Boulaye Dia, qui met le ballon au fond des filets de la tête (61e, 2-1). Ce but sonne les Soudanais, qui cèdent une seconde fois en l’espace de trois minutes seulement. À la suite d’un travail remarquable d’Iliman Ndiaye au milieu de terrain, Ibrahim Mbaye (64e, 3-1), idéalement servi, bat le portier soudanais.

Patrick Vieira fait son premier changement pour disposer son équipe en 4-3-3 avec l'entrée de Pape Matar Sarr, à la place de Boulaye Dia, qui rejoint le duo Camara - Lopy. Ce dernier a réalisé une prestation de haute facture dans l’entrejeu.

Le moment des novices, Pathé Mboup allume la mèche

Grâce à cette avance assez confortable, le sélectionneur national peut se permettre une revue d’effectif. Vieira décide de lancer ses nouvelles recrues. D’abord, Pape Demba Diop et Clayton Diandy (75e), puis Paul Mendy et Pathé Mboup font leur baptême du feu. Les nouveaux entrants apportent du dynamisme au jeu des Lions.

L’attaquant de Brest concrétise sa bonne entrée en jeu des novices en aggravant le score. Sur une belle passe de Pape Matar Sarr depuis la ligne médiane, Pathé Mboup fixe le portier avant d’enchaîner du pied droit pour mettre le ballon au fond du but. Il ouvre ainsi son compteur de buts en équipe nationale, après seulement quelques secondes sur la pelouse. Cela augure un avenir prometteur pour la sélection nationale du Sénégal.

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PATRICK VIEIRA (COACH DES LIONS)

« On n'a pas seulement des grands joueurs, on a aussi des grands hommes »

Satisfait des quatre buts inscrits et du rythme imprimé en seconde période, Patrick Vieira a salué la maturité et l'énergie de ses Lions après la victoire 4-1 contre le Soudan. Le sélectionneur reconnaît toutefois que son équipe doit encore progresser dans la gestion du résultat et dans la constance, tout en s'appuyant sur un mélange de jeunes talents et de cadres expérimentés.

« Satisfaction »

« Sur le match de ce soir, la satisfaction, bien sûr, c'est d'avoir marqué ces quatre buts. Mais je trouve que, collectivement, on a été très bien sur cette deuxième période. Je pense qu'on a mis beaucoup de rythme sur cette deuxième période et qu'on a réussi à créer ces occasions et à marquer ces buts. Sur le dernier match qu'on a pu faire contre les Comores, l'objectif pour nous, c'était de s'améliorer. On s'est amélioré aujourd'hui parce qu'on a su concrétiser nos occasions. C'est aussi la qualité des joueurs. »

« On a manqué un peu de rythme sur cette première période »

« Il y a eu quand même pas mal de frustrations. Je pense qu'on a manqué un peu de rythme sur cette première période, au niveau de la circulation du ballon. Je trouve que sur la première demi-heure de la première période, on a été sérieux. À partir du moment où on a marqué ce but, on est rentré dans un rythme où on s'est endormi. Et à partir de là, l'adversaire en a profité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer à progresser. On a été mieux sur cette deuxième période. Mais l'objectif pour le prochain match, c'est d'être un peu plus constant pendant les deux mi-temps. »

« Beaucoup d'aspects du jeu qu'on doit améliorer »

« Il y a encore beaucoup d'aspects du jeu qu'on doit améliorer. Je pense que sur la gestion du résultat, il y a encore du progrès à faire. L'autre objectif, c'est bien sûr de vouloir marquer des buts, de continuer à jouer. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on doit avoir. Par rapport à cette prestation sur cette deuxième période, je trouve qu'on est sur le bon chemin. »

« On a montré beaucoup de maturité »

« Aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait un joueur offensif en plus au milieu avec Boulaye. Mais je trouve qu'au niveau de la structure, ça a été plutôt bon. J'ai la chance d'avoir des joueurs qui peuvent s'adapter à plusieurs solutions et situations. Sur cette première période, surtout en fin de première période, on a eu du mal à garder le ballon, on a eu du mal à trouver nos joueurs entre les lignes. Mais c'est aussi dû à l'organisation de l'adversaire. Je trouve qu'on a montré beaucoup de maturité parce qu'on a été très disciplinés. On a gardé notre structure. Et à force de les faire courir sur cette deuxième période, avec les joueurs qui sont rentrés, on a su faire la différence. »

Les remplaçants « ont amené de la qualité, de l'énergie »

« C'est très encourageant, parce que les joueurs qui sont rentrés sur cette deuxième période ont amené de la qualité, ils ont amené de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on construit une belle équipe. On a des joueurs qui sont très percutants sur les côtés, qui sont très dangereux parce qu'ils sont capables d'attaquer l'espace, ils sont capables de décrocher puis d'aller dans le un-contre-un. Et ça, c'est la force du Sénégal par rapport à ses profils de joueurs. Par rapport au plan de jeu qu'on voulait développer aujourd'hui, je suis vraiment très, très satisfait. »

« Les jeunes se sont montrés »

« On a vu les jeunes qui se sont montrés. Je vais continuer à compter sur les cadres. On a vu l'expérience du capitaine, on a vu Moussa, on a vu des joueurs qui permettent justement à ces jeunes joueurs de pouvoir s'exprimer. L'ossature de joueurs avec de l'expérience, on l'a. On n'a pas seulement des grands joueurs, on a aussi des grands hommes. Et l'apport de leur expérience et de leur maturité permet justement aux jeunes joueurs de pouvoir s'exprimer comme ils l'ont fait ce soir. Les cadres feront toujours partie de la sélection. »

« Le prochain match sera différent »

« Le prochain match sera différent sur l'approche, sur le terrain sur lequel on va évoluer aussi, il faudra le prendre en considération. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait de la copie qu'ont rendue les joueurs. »

LOUIS GEORGES DIATTA