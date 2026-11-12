Le Sénégal affronte le Soudan ce jeudi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de 2027. Les Lions doivent l'emporter afin de mettre la pression sur l'actuel leader du groupe, le Mozambique.

Pour un retour à la normale dans le groupe J, le Sénégal est dans l’obligation de défaire le Soudan, 3e au classement dans ce groupe J, avec 3 points. Mais au Stade Léopold Sédar, ça devrait passer comme lettre à la poste pour Vieira et ses hommes. D'autant plus que pour le retour de l'équipe nationale dans son antre mythique, les tribunes devraient être prises d'assaut. Les Crocodiles du Nil auront ainsi un vrai douzième homme à affronter.

Actuels deuxièmes, avec le même nombre de points que le Mozambicains, les protégés de Patrick Vieira, n'auront qu'une seule mission ce jeudi, gagner. Le technicien français n'a pas dit le contraire, hier face aux journalistes. « Ce qui est vraiment important pour nous, c’est de préparer ce match comme nous l’avons fait contre le Mozambique ou l’Éthiopie. Il n’y a pas de match facile. Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup d’humilité et de sérieux.

À partir de là, l’important pour nous, c’est de progresser de match en match. Mon objectif, bien sûr, c’est de gagner ce match ». Comme pour rassurer les fans qui se rendront au spectacle, le champion du monde 1998 avec la France a laissé entendre qu'en plus du succès visé, le spectacle sera au rendez-vous. « C’est un match important devant notre public. Ce sera important pour nous de réaliser une très bonne performance et de gagner. Pour cela, nous devons proposer un jeu cohérent et être très bons collectivement afin de livrer une belle prestation », a déclaré le sélectionneur des Lions.

Il est évident que côté soudanais, l'objectif sera de garder leurs cages inviolées le plus longtemps possible pour espérer au moins le point du match nul. Donc Nicolas Jackson, qui brille actuellement avec Aston Villa, Ilimane Ndiaye, Ibrahim Mbaye et compagnie feront sans doute face à un bloc bas. Ce genre de dispositif tactique n'est jamais facile à contourner. En outre, rappelons que les Faucons de Jediane compte, mine de rien, 3 points dans le classement avant cette rencontre du jeudi.

« Le Soudan est une équipe très bien organisée, capable de nous mettre en difficulté », a déclaré le sélectionneur sénégalais ce mercredi lors d'une conférence de presse. Mais les Crocodiles du Nil, 117e au dernier classement FIFA, en avaient pris 4 contre le Mozambique lors de la 2e journée. Si les Mambas ont été aussi prolifiques, les Sénégalais encore mieux outillés offensivement devraient au moins signer une performance similaire ce jeudi.

Sur le plan statistique, cette affiche réussit plutôt bien aux coéquipiers de Pape Gueye. Car jusqu'ici, le Sénégal et le Soudan se sont rencontrés à 8 reprises. Les Lions ont été 5 fois victorieux pour 3 matchs nuls. Les doubles champions d'Afrique ont par ailleurs inscrit 11 buts face au Soudan, pour 2 seulement concédés. Ceci dit, les Lions partent largement favoris, mais en face, les soudanais n'auront absolument rien à perdre.

Mamadou Diop