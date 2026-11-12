Le Sénégal est une nouvelle fois endeuillé. Au moins 34 morts dans le naufrage d’une pirogue au large de Kébémer, dans la région de Louga. Derrière ce bilan tragique, des vies brisées, des familles dévastées et des rêves engloutis dans l’Atlantique.

En publiant mon ouvrage « Géopolitique de l’émigration irrégulière. L’exemple du Sénégal », préfacé par le professeur Gérard-François Dumont, j’ai voulu aller au-delà de l’émotion pour analyser les causes profondes de ce phénomène et proposer des pistes de solutions concrètes.

L’émigration irrégulière n’est pas seulement une question de surveillance des frontières ou de lutte contre les passeurs. Elle révèle aussi des déséquilibres territoriaux, des difficultés d’insertion économique, un manque de perspectives pour une partie de notre jeunesse et les limites des politiques migratoires.

Dans cet ouvrage, je plaide notamment pour une approche globale articulant développement territorial, création d’opportunités économiques, formation, coopération internationale et gouvernance des migrations.

J’attire une nouvelle fois l’attention des autorités sénégalaises : il est urgent de passer d’une gestion essentiellement réactive des drames à une véritable politique structurelle de prévention. La recherche scientifique et les propositions des spécialistes doivent davantage éclairer la décision publique.

Nos jeunes ne doivent plus considérer l’océan comme leur seule perspective d’avenir.

Mes sincères condoléances aux familles des victimes. Qu’Allah accueille les disparus dans Son Paradis.

Dr Seydou Kanté

Géographe et géopoliticien, auteur de

« Géopolitique de l’émigration irrégulière. L’exemple du Sénégal ».