Les départs de migrants se déplacent progressivement vers le sud, notamment vers la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Cela augmente les risques en mer. Au moins 454 personnes ont péri ou ont disparu sur la route de l'Atlantique, du début de l'année au 26 octobre.

Les naufrages se poursuivent alors que les itinéraires empruntés par les migrants évoluent. Sur la route atlantique reliant l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries, territoire espagnol, les départs se déplacent progressivement vers le sud, notamment vers la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Les traversées s'allongent, laissant les passagers davantage exposés aux intempéries, aux pannes et au manque de vivres.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 454 personnes ont péri ou ont disparu sur cette route, entre le début de l'année et le 26 octobre. L'organisation précise que ce bilan est largement sous-estimé. Car, certaines embarcations disparaissent sans laisser de traces, ni survivants pour témoigner de leur sort. Selon la même source, au moins 56 personnes ont péri dans trois naufrages survenus au large des côtes du Sénégal et de la Grèce entre vendredi et dimanche.

Mais, le naufrage le plus meurtrier s'est produit le vendredi 6 novembre, au large de Loumpoul, dans le nord-ouest du Sénégal, entre Dakar et Saint-Louis. Une embarcation transportant des migrants a chaviré, faisant au moins une trentaine de morts, selon les autorités sénégalaises et les informations recueillies par l'OIM. Une seule personne a pu être secourue. Le nombre de disparus demeure inconnu, tandis que les recherches se poursuivent.

À plusieurs milliers de kilomètres de là, au sud de la Crète, deux autres embarcations parties de l'est de la Libye ont connu le même sort. Dans le premier naufrage, les autorités grecques ont secouru 28 migrants soudanais et repêché huit corps. Plusieurs personnes restent introuvables. Dans le second, un cargo a repéré un bateau en détresse. Dix-huit survivants ont été sauvés, mais 14 corps ont été récupérés. Au total, au moins 22 personnes ont péri dans ces deux accidents en Méditerranée.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) alerte, ainsi, sur les dangers croissants auxquels sont exposés les migrants : mes traversées se multiplient sur certaines routes migratoires et les départs s'effectuent toujours plus loin des côtes européennes.

En Méditerranée, souligne-ton, la liaison entre l'est de la Libye et la Crète connaît, elle aussi, une hausse des arrivées cette année. Les capacités insuffisantes de recherche et de sauvetage aggravent les inquiétudes humanitaires. Selon l'agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, cet itinéraire est devenu le tronçon le plus fréquenté de la route migratoire de la Méditerranée orientale.

Des passeurs qui « profitent du désespoir »

Pour la directrice générale de l'OIM, Amy Pope, ces morts mettent en cause les réseaux criminels qui organisent les traversées. « Il s'agissait de mères, de pères, de fils et de filles, de personnes qui avaient quitté leur foyer dans l'espoir d'une vie meilleure. Les passeurs et les trafiquants leur ont fait payer un voyage dangereux à bord d'embarcations impropres à la navigation. Ces réseaux profitent du désespoir et, chaque jour où ils poursuivent leurs activités, davantage de vies sont mises en danger », a-t-elle ajouté.

Elle invite les États à renforcer leur coopération et à ouvrir des voies de migration sûres et légales. Son organisation réclame aussi une meilleure coordination des secours entre pays de départ, de transit et de destination, ainsi qu'un soutien accru aux survivants et aux familles des disparus. Car derrière les bilans officiels demeure une inconnue : le nombre de migrants partis en mer dont personne ne saura jamais ce qu'ils sont devenus.

CHEIKH THIAM