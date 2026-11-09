Dr Yulia Rashinsky-Spivakov succède à Yuval Waks à la tête de l'Ambassade d’Israël au Sénégal. Polyglotte, elle cumule plus de quinze ans d'expérience dans la diplomatie.

L'État d'Israël a une nouvelle ambassadrice désignée au Sénégal. Il s'agit de Dr Yulia Rashinsky-Spivakov. Elle couvre aussi le Cap-Vert, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Tchad.

Dr Yulia Rashinsky-Spivakov parle plusieurs langues, dont l'hébreu, l'anglais, le russe, le français et l'allemand. Elle est titulaire d’un doctorat en science politique à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO University). Le sujet de sa thèse portait sur « la société civile en Asie du Sud-Est ». Elle a aussi un master en études sur le Moyen-Orient et l’islam de l’Université Hébraïque de Jérusalem et une licence en études sur le Moyen-Orient et les sciences politiques de l’Université Ben-Gourion du Néguev.

Diplomate aguerrie, elle compte près de 15 ans d’expérience. Elle a travaillé dans de nombreux pays à travers le monde. De mars 2025 à septembre 2026, elle était la consule générale adjointe d'Israël pour le Sud-Ouest du Pacifique à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.

Entrée au Ministère des Affaires étrangères en 2011 comme conseillère aux affaires politiques, Mme Yulia Rashinsky-Spivakov a participé à l’élaboration de stratégies politiques au Ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu. Elle était conseillère diplomatique au Ministère du Tourisme sous les 36e et 37e gouvernements israéliens.

En 2014, elle réussit le concours des Cadets et devient diplomate. Sa carrière l'a menée par la suite successivement en Biélorussie comme cheffe de mission adjointe et chargée d’affaires des questions politiques, culturelles, consulaires et administratives entre 2014 et 2017. Puis, en octobre 2017, elle devient, pendant 3 ans, cheffe de mission adjointe à Manille, aux Philippines. De 2023 à 2025, elle occupe la fonction de cheffe de mission adjointe de l’Ambassade d’Israël à Moscou, en Russie.

L’Ambassadrice Yulia Rashinsky-Spivakov a été promue capitaine à la fin de son service militaire. Elle est mariée et mère de trois enfants, aime jouer du piano et étudier les langues. Elle va présenter dans les prochains jours sa lettre de créance au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

CHEIKH THIAM