Zinédine Zidane a annoncé sa seconde liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France, ce vendredi. En conférence de presse, le technicien français de 54 ans est revenu sur ses choix forts, avec les retours d’Aurélien Tchouameni, Malo Gusto et Marcus Thuram, ainsi que sur la toute première convocation de Pablo Pagis.

Un mois après un premier rassemblement réussi sur le banc des Bleus, Zinedine Zidane a dévoilé sa liste pour la dernière trêve internationale de l’année 2026. Face aux forfaits d’Ousmane Dembélé, Manu Koné, William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche ou encore Estéban Lepaul, le technicien tricolore a dû procéder à plusieurs ajustements pour préparer les deux confrontations en Ligue des Nations en Italie (le 12 novembre) et face à la Turquie (le 15 novembre).

Pagis la grosse surprise, retour de Gusto, Tchoumeni et Thuram

La surprise de cette liste est sans conteste la convocation de Pablo Pagis (23 ans), auteur d’un très bon début de saison avec le Paris FC. Questionné dès la fin de l’annonce de la liste sur la présence de l’ancien joueur de Lorient, Zidane a expliqué que ce choix faisait suite au forfait de Maghnes Akliouche, annoncé dans la journée par le PSG. « Il est sélectionné parce qu’on a eu un petit souci avec Akliouche. Il s’est blessé et ne pourra tout simplement pas être des nôtres. Pablo, quant à lui, figurait dans la liste élargie. C’est un joueur intéressant, doté d’un profil différent, que je souhaitais observer. C’est une excellente opportunité de l’évaluer lors de ce rassemblement. »

Absent du premier rassemblement, Malo Gusto (Chelsea) effectue, quant à lui, son retour en sélection. Le latéral droit profite notamment du forfait de Jules Koundé pour réintégrer le groupe. « Jules Koundé est touché, il fallait donc faire un choix. Malo était le joueur suivant sur ma liste. Il connaît la sélection. Il a certes moins de temps de jeu en ce moment, mais il a déjà l’expérience de ce niveau. C’est donc l’occasion de lui donner la possibilité de revenir en Bleu. Ce sont des choix qui concernent cette sélection-là, ce rassemblement-là, et c’est mérité. »

Kroupi dans l’attente, Hernandez l’autre oublié

Aurélien Tchouameni (Real Madrid) et Marcus Thuram (Inter Milan) vont également retrouver Clairefontaine. Le milieu de terrain devra désormais composer avec la nouvelle concurrence de Lucas Da Cunha, auteur de premiers pas réussis sous le maillot bleu. « Ce sont des joueurs différents, a martelé Zidane. Il retrouve une place en sélection, il est de nouveau opérationnel, il retrouve l’équipe de France, on verra ce qu’on va faire, il y a deux matchs et ça sera à moi de faire mes choix ». L’avant-centre interiste, lui, profite des forfaits en attaque pour revenir chez les Bleus. « C’est l’occasion de l’observer. Il y a eu un blessé, ce qui me permet de l’avoir avec nous. Il connaît l’équipe de France et je souhaitais l’évaluer. »

Si Marcus Thuram a été retenu par Zidane, les blessures de Dembélé et de Lepaul auraient pu offrir au jeune Éli Junior Kroupi l’occasion de découvrir la sélection A. L’avant-centre de Bournemouth devra finalement patienter, malgré l’intérêt assumé de Zinédine Zidane et son staff. « Il aurait pu figurer dans la liste et être avec nous. Il a été écarté des terrains pendant deux ou trois mois. Il a fait un bon retour, mais c’était tout de même encore un peu juste. »

Un destin qui s’applique également à Lucas Hernandez, performant avec le PSG ces dernières semaines, mais absent de cette liste. « Trop vieux ? Non pas du tout, ce sont des choix. On a une liste de 64 joueurs au départ, Lucas était dedans, comme beaucoup de joueurs, et après ce sont des choix. J’ai choisi d’autres joueurs pour ce rassemblement, mais la porte est ouverte pour tout le monde ». Au terme de cette seconde liste, Zinedine Zidane continue donc de poser les bases de son groupe, entre retours et nouvelles opportunités. Reste à voir si ses choix seront payants et s’ils permettront à la France de valider son ticket pour la suite de la Ligue des Nations.

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