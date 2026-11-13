Un moment d'émotion à la mi-temps du match Sénégal - Soudan (4-1), ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor, qui a fait le plein. Alors que les deux équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 1-1, Édouard Mendy a été honoré par la Fédération sénégalaise de football et par tout le public de Senghor.

Récemment retraité international après huit ans en sélection, le gardien de 34 ans a fait le tour de piste sous les applaudissements nourris des supporters, téléphone en main et drapeau déployé.

Il s'est vu remettre un cadre commémoratif avec deux maillots : « EDOUARD 60 », pour ses 60 sélections, et « MENDY 16 », son numéro fétiche. Double champion d'Afrique avec les Lions (« 60 sélections, deux étoiles et des émotions à l'infini », comme l'a résumé la FSF), Mendy a quitté la pelouse de Senghor une dernière fois sous les ovations, avant que les Lions ne déroulent en seconde période.