Au-delà des chiffres, une ambition : améliorer durablement la qualité des apprentissages en Afrique francophone

La Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) vient de rendre publics les résultats du PASEC2024, le Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. Cette nouvelle évaluation internationale offre un éclairage précieux sur l’évolution des systèmes éducatifs de 16 pays d’Afrique. Au-delà de la production de données, la démarche répond à une exigence fondamentale : comprendre ce que les enfants apprennent réellement, identifier les blocages et fournir aux États des leviers fiables pour orienter leurs politiques publiques.

Replacer l’enfant et la réalité de la classe au centre du débat

Lors de la présentation des résultats à Dakar les 22 et 23 octobre 2026, nous avons souhaité recentrer le débat sur l’essentiel : l’enfant et les conditions concrètes dans lesquelles il apprend. Derrière les statistiques et les tableaux de bord se trouvent des millions d’élèves, de Dakar à Yaoundé, de N’Djamena à Antananarivo, ainsi que des enseignants confrontés quotidiennement à des classes surchargées, un manque de matériel et des besoins accrus de formation.

La qualité d’un système éducatif ne saurait se mesurer uniquement à l’aune d’indicateurs macroéconomiques ou globaux. Elle s’apprécie dans sa capacité à faire acquérir à chaque élève, quelle que soit sa réalité sociale ou géographique, les compétences fondamentales indispensables à la suite de son parcours et à son épanouissement.

PASEC2024 : des résultats pour comprendre et agir

Après PASEC2014 et PASEC2019, le cycle PASEC2024, dont la collecte des données s’est déroulée en 2025, dresse le bilan d’une décennie d’évolutions pédagogiques, en s'appuyant sur les réponses de plus de 364 000 parties prenantes, notamment des élèves, des enseignants, des directeurs d’école et des parents d’élèves. Les résultats révèlent une situation contrastée avec des progrès notables enregistrés dans les premières années du primaire, mais une fragilisation marquée des acquis en fin de primaire et au collège.

À l’ère de l’intelligence artificielle et des transformations rapides des métiers, la maîtrise de la lecture et du raisonnement mathématique demeure plus que jamais indispensable. La lecture dépasse la simple capacité de déchiffrement pour exiger la compréhension des nuances, la distinction entre faits et opinions et l'exercice de l'esprit critique, y compris face aux contenus générés par des machines. De même, les mathématiques structurent la pensée logique et la compréhension du monde. La maîtrise précoce de ces fondamentaux conditionne la réussite future, la citoyenneté autonome et l'insertion professionnelle des jeunes.

« Évaluer n’est pas juger » : la donnée comme levier d’action et de souveraineté

L’objectif du PASEC n’est pas d’établir un classement général ni de stimuler une compétition entre les pays. Il s’agit de comprendre la trajectoire propre à chaque nation, de valoriser ses succès, de diagnostiquer ses difficultés et de partager les bonnes pratiques. Il appartient aux décideurs nationaux d'adapter leurs politiques et de former leurs équipes pédagogiques. Par ailleurs, la prise en charge progressive du financement de ces évaluations par les États et gouvernements participants constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité du programme, son autonomie stratégique et la souveraineté des pays dans la production comme dans l'exploitation de leurs données éducatives.

Du PASEC2028 à l’action : transformer les données en progrès concrétisés

En ouvrant la voie au cycle PASEC2028 — ultime étape avant le bilan mondial Éducation 2030 —, le PASEC2024 rappelle que l’évaluation doit être un instrument au service de l’action publique plutôt qu’une fin en soi. L’enjeu de ces prochaines années sera de s’assurer que les constats scientifiques se traduisent en réformes concrètes et en amélioration des pratiques dans les classes. Apprendre ensemble, c’est évaluer, comprendre et agir de concert : la réussite du programme se mesurera à l’impact réel des données sur les politiques nationales et, au bout du compte, à la capacité d’offrir à chaque enfant les moyens de bâtir son avenir.

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE À L’ÉPREUVE

Je ne peux imaginer que le président de la République considère qu’un vote de rejet de l’Assemblée nationale intervenu dans les délais constitutionnels puisse être privé de tout effet par un décret. Ses intentions doivent être autres.

Rappelons encore une fois que le Sénégal est une République démocratique. République signifie que le pouvoir est exercé au service de l’intérêt général, dans le respect des institutions et non comme une prerogative personnelle. Démocratique signifie que le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce directement ou à travers ses représentants. Cela implique de respecter aussi bien la légitimité du président élu que celle de l’Assemblée nationale élue. Dans notre contexte particulier, le duo « Diomaye moy Sonko » est politiquement indissociable jusqu’à ce que la parole soit effectivement rendue au peuple.

Pour ma part, je considère qu’à six semaines de la clôture de 2026, l’essentiel est désormais de constater sincèrement l’exécution budgétaire. Une LFR mise en vigueur aujourd’hui ne changerait pas la réalité des opérations déjà exécutées. Il aurait été préférable, dans un esprit de compromis, de recourir aux décrets d’avances et aux annulations de crédits prévus par la LOLF, avec les régularisations parlementaires appropriées. Je vais donc supposer que ce décret n’a que cette intention.

Le décret présidentiel mettant en vigueur la LFR rejetée soulève cependant une question constitutionnelle fondamentale : si un budget rejeté par l’Assemblée peut être mis en vigueur par décret après 60 jours, à quoi sert la procédure constitutionnelle permettant au gouvernement d’engager sa responsabilité pour faire adopter ce même budget ? Cela défie le bon sens.

Une éventuelle annulation du décret ne signifierait pas nécessairement la remise en cause des dépenses déjà exécutées si sa contestation ne suspend pas ses effets immédiats. Il faut notamment honorer les obligations liées aux subventions à l’énergie, puisque l’État n’a pas ajusté les prix pour respecter la dotation budgétaire initiale. Ces dépenses doivent pouvoir être régularisées dans le respect des procédures prévues par la loi.

L’enjeu véritable est donc désormais la LFI 2027. Elle aurait dû être construite à partir d’une estimation réaliste de l’exécution de 2026, ce que le rapport économique et financier présenté à l’Assemblée nationale n’a pas fait. Un déficit inférieur à 5 % du PIB en 2026 reste envisageable, et l’objectif de 3 % en 2027 avec ses conséquences demeure possible.

Aucun démocrate ne saurait accepter qu’une interprétation constitutionnelle permette à l’exécutif d’imposer par décret un budget expressément rejeté par les représentants du peuple.

Au fond, le problème actuel du Sénégal est politique. Les Sénégalais ont élu un duo qui ne semble plus s’entendre sur la conduite des affaires publiques. S’ils ne peuvent bâtir un compromis respectueux de leurs légitimités respectives et des institutions, la parole doit être rendue aux Sénégalais.

Librement

PAR ABDOURAHMANE SARR

Secrétaire général de la Conférence des ministres de

l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN)