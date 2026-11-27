A Dakar, l'Institut du droit international africain et de la bonne gouvernance a rappelé l'histoire des îles Chagos et celle des familles qui en ont été chassées. Me Saïd Larifou a plaidé pour que les habitants puissent décider de leur destin, participer aux discussions entre autres.

À plus de 2000 kilomètres de l'île Maurice, dans l'océan Indien, un peuple attend toujours d'être écouté. A Dakar, Me Saïd Larifou a pris la parole pour rappeler une histoire humaine souvent oubliée derrière les accords entre États : celle de familles chassées de chez elles et privées du droit de décider pour elles-mêmes. Avant de parler de diplomatie ou de souveraineté, l'avocat revient sur la vie simple et concrète menée sur ces îles. Pendant des générations, des Chagossiens y ont vécu, travaillé, élevé leurs enfants et parler leur propre langue, le créole chagossien.

Selon Me Larifou, entre 1965 et 1973, le Royaume-Uni a détaché l'archipel de sa colonie de Maurice pour l'intégrer au Territoire britannique de l'océan Indien. Même après l'indépendance mauricienne en 1968, Londres a gardé la maîtrise des îles, empêché le retour des habitants partis temporairement et expulsé ceux qui vivaient encore sur place afin d'installer une base militaire à Diego Garcia. Les familles ont été dispersées, notamment à Maurice et aux Seychelles, où elles ont continué à transmettre leur culture malgré la perte de leurs foyers et de leurs moyens de subsistance. En 2023, l'organisation Human Rights Watch a d'ailleurs qualifié ce déplacement forcé de crime contre l'humanité.

« Décider de leur avenir et de celui de leur terre sans leur consentement libre, c'est prolonger la violence de l'expulsion. Le Royaume-Uni et les États qui appuient une telle démarche portent, à nos yeux, la responsabilité de perpétuer cette violence », déclare Me Saïd Larifou. Pour expliquer sa position, il s'appuie sur la géographie et l'histoire coloniale. La proximité d'une île ne donne à aucun État le droit de décider à la place de ses habitants, autrement les Seychelles, Madagascar ou les Comores pourraient eux aussi réclamer des droits.

L'IDIA-BG rappelle que la Cour internationale de justice en 2019, puis l'Assemblée générale des Nations unies, ont estimé que la décolonisation de Maurice n'avait pas été achevée et ont demandé le retour de l'archipel à Maurice, mais sans jamais consulter les Chagossiens sur le statut qu'ils souhaitent pour leur terre. En mai 2025, Londres et Port-Louis ont signé un accord qui donne la souveraineté à Maurice, maintient les droits britanniques sur la base de Diego Garcia pour 99 ans et prévoit un possible retour sur les autres îles.

Pour les familles, une question simple demeure : pourront-elles vraiment rentrer chez elles, y vivre et donner leur avis sur ce qui les concerne ? « La fin de l'administration britannique ne doit pas ouvrir la voie à une colonisation par substitution. Aucun État, y compris un État africain, ne doit décider à la place des Chagossiens », affirme Me Saïd Larifou.

S'appuyant sur la Charte des Nations unies et la Déclaration de 1960 sur la décolonisation, l'IDIA-BG défend la souveraineté du peuple chagossien sur sa terre et appelle l'Afrique à se mobiliser. Depuis Dakar, l'organisation a écrit aux chefs d'État africains pour demander le soutien de l'Union africaine et des pays du continent. Elle réclame que les Chagossiens participent directement aux négociations, qu'ils puissent s'exprimer librement sur le statut de leurs îles, exercer leur droit au retour y compris à Diego Garcia et obtenir des réparations définies avec les victimes et leurs familles. L'institut annonce aussi qu'il saisira dès la semaine prochaine les organes des Nations unies, de l'Union africaine et les tribunaux internationaux compétents pour qu'ils se prononcent sur les droits de ce peuple.

« Après des décennies d'exil, il appartient aux Chagossiens de dire, en leur propre nom et sans ingérence, quel avenir ils veulent pour leur terre », souligne Me Saïd Larifou.

MAMADOU DIOP