À la Galerie nationale d’art, une exposition hommage retrace l’univers singulier d’Abdoulaye Niokhor Bob, dit Ngoor. À travers 53 peintures, sculptures, gravures et écrits poétiques, la Biennale de Dakar célèbre un artiste pour qui la fragilité pouvait devenir une force créatrice.

Il y a des œuvres qui résistent au temps et des artistes dont la disparition ne met pas fin à la transmission. À la Galerie nationale d’art, à Dakar, l’exposition « La Sagesse de l’Épreuve » redonne vie à l’univers d’Abdoulaye Niokhor Bob, dit Ngoor (1973-2017). Inscrite dans la programmation officielle IN de la 16ᵉ Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, cette rétrospective rend hommage à un artiste plasticien et poète dont la création était profondément nourrie par les expériences humaines, les blessures et la recherche de sens.

Sous le commissariat de Ndèye Rokhaya Guèye, le parcours rassemble 53 peintures achevées, en référence à l’âge que l’artiste aurait atteint en 2026. À ces œuvres s’ajoutent des sculptures rescapées, des gravures, des textes poétiques et des archives qui permettent de mesurer la richesse de son héritage artistique.

Formé à l’École normale supérieure d’éducation artistique, Ngoor a d’abord enseigné les arts plastiques avant de se consacrer pleinement à la création en 2004. Peintre, sculpteur et poète, il développait une démarche singulière, accordant une place essentielle aux matériaux sobres, organiques et de récupération.

Sous ses mains, les matières portaient les traces de l’existence et devenaient des supports d’expression. Son parcours artistique, marqué par plusieurs expositions personnelles et participations à des manifestations internationales, a notamment été consacré en 2008 par le premier prix de la Fondation Jean-Paul Blachère à la Biennale de Dakar. Disparu en avril 2017, il laisse derrière lui plus de 300 œuvres conservées dans des collections publiques et privées, au Sénégal comme à l’étranger.

L’exposition se décline en trois stations, retraçant les grandes étapes de son cheminement humain et artistique : de l’exigence morale du « Teggin » à Ngoor, le guetteur d’instants, jusqu’au chemin de la lumière. Un itinéraire qui traduit les interrogations profondes de l’artiste sur la souffrance, le désordre, l’équilibre et le dépassement de soi. Pour la commissaire Ndèye Rokhaya Guèye, cet hommage dépasse la simple célébration d'une mémoire artistique. Il s’agit aussi de faire découvrir la pensée d’un créateur qui a su transformer les épreuves en langage plastique. Son œuvre entre ainsi en résonance avec le thème de cette édition de la Biennale, « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ».

À travers cette rétrospective, Ngoor continue de transmettre, même après sa disparition. Une manière de rappeler que la fragilité n’est pas nécessairement une faiblesse, mais peut devenir une force de création. Jusqu’au 19 décembre, la Galerie nationale d’art invite ainsi le public à parcourir l’univers d’un artiste dont les œuvres constituent une véritable victoire sur l’oubli.

Fatou Ba