À travers une exposition mêlant art et recherche, Aïssatou Diaw invite le public à découvrir les premières traces humaines sur les terres sénégalaises, bien avant les royaumes et les frontières actuelles.

Et si l’histoire du Sénégal commençait bien avant les royaumes, les frontières et les noms que nous connaissons aujourd’hui ? C’est à cette interrogation fondamentale que tente de répondre l’exposition « La Terre avant les noms : aux origines des peuples du Sénégal », initiée par Aïssatou Diaw à travers la structure Sur les Traces de Notre Histoire (STNH). Présentée au Centre culturel régional Blaise Senghor, à Dakar, l’exposition a été officiellement inaugurée mardi dernier, dans le cadre du programme OFF de la 16ᵉ Biennale de l’art africain contemporain.

Dès les premiers instants du parcours, le visiteur est invité à remonter le temps pour explorer une histoire souvent méconnue : celle des premières femmes et des premiers hommes ayant habité les terres de l’actuel Sénégal. Entre tableaux, installations immersives et propositions artistiques, l’exposition transforme les traces du passé en supports de découverte et de réflexion.

À l’origine de cette initiative, une question simple, mais essentielle, qui a progressivement pris les dimensions d’un projet de recherche et de création artistique. « Tout part d’une interrogation fondamentale : d’où venons-nous ? Notre histoire plonge ses racines bien plus loin qu’on ne l’imagine », explique Aïssatou Diaw. Ingénieure de formation, l’initiatrice revendique une démarche citoyenne plutôt qu’une prétention à l’expertise historique. « Je ne suis pas une historienne. Je suis une citoyenne qui a cherché à comprendre son histoire », précise-t-elle. Une quête personnelle nourrie par des lectures, des échanges avec des chercheurs et l’exploration de différentes disciplines scientifiques.

L’archéologie, la linguistique et la paléoclimatologie constituent ainsi les principaux fondements de cette démarche. Pierres taillées, amas de coquillages, cercles mégalithiques et circulation des langues deviennent autant d’indices permettant de reconstituer les grandes étapes de l’occupation humaine. Le parcours s’organise autour de trois espaces chronologiques. Dans le premier, intitulé « La Première Présence », le public découvre notamment des traces remontant à plusieurs siècles en arrière . Des bifaces, outils de pierre taillés sur deux faces, témoignent des techniques utilisées par les premières populations pour accomplir différentes tâches, notamment la découpe et le travail des matières.

Une découverte retient particulièrement l’attention d’Aïssatou Diaw. « Ce sont des bifaces qui ont été trouvés à Bargny », souligne-t-elle devant les visiteurs. L’exposition propose également une reconstitution de l’environnement naturel de cette localité, autrefois marqué par la présence d'une mangrove, à l’image de certains paysages du delta du Saloum. Au fil de la visite, l’initiatrice insiste sur l’importance du travail scientifique déjà réalisé au Sénégal, notamment par l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan).

« Il y a énormément de données qui sont disponibles sur le Sénégal, très anciennes, grâce au travail qu’ils font », rappelle-t-elle. Au-delà de la dimension esthétique, « La Terre avant les noms » entend ainsi contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine historique et culturel sénégalais. L’exposition ne prétend pas apporter toutes les réponses, mais ouvre un espace de questionnement sur les origines, les migrations et la diversité des peuples. « J’espère vraiment que nous pourrons répondre à certaines des interrogations », confie Aïssatou Diaw, consciente de l’ampleur du sujet. Une ambition qui dépasse le cadre de cette première présentation.

Pour elle, les œuvres ont vocation à s’inscrire dans la durée : « Les œuvres de La Terre avant les noms ont été conçues pour constituer un patrimoine artistique durable ». En donnant une forme artistique aux traces laissées par les générations anciennes, Aïssatou Diaw propose finalement de regarder autrement le présent. Car avant les royaumes, avant les frontières et avant les dénominations géographiques, il y avait déjà des femmes et des hommes, des territoires habités et des histoires en mouvement. Ouverte jusqu’au 19 décembre 2026 au Centre culturel régional Blaise Senghor, cette exposition inscrite au OFF de la Biennale de Dakar rappelle que la connaissance de soi passe aussi par la redécouverte des profondeurs de son histoire.

Fatou Ba