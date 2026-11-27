Les faux médicaments tuent dans le monde plus de 300 000 enfants par an. Au Sénégal, en 4 ans, la douane a saisi plus de 50 milliards en faux médicaments. L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a mis en place des stratégies pour faire face à ce fléau.

Les faux médicaments tuent et sont en circulation dans le pays. Pour lutter contre le fléau, l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) mène depuis dimanche une semaine nationale de sensibilisation contre les faux médicaments. Hier, la directrice générale de l'ARP a fait face aux journalistes de l'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) pour aborder les stratégies mises en place pour lutter contre ce business juteux.

Dr Aïssatou Sougou souligne de prime abord que le faux médicament est un ennemi silencieux qui fait des ravages. En témoignent les chiffres livrés par l'OMS qui renseigne que plus de 300 000 enfants meurent chaque année à cause de ce fléau. Au Sénégal, s’insurge-t-elle, « il y a des femmes enceintes qui, au moment d'accoucher, reçoivent des produits de qualité inférieure. Nous ne le tolérons plus. Et c'est cet engagement-là que nous avons pris et nous avons bâti une coalition nationale. Le Sénégal a choisi d'investir à travers ces institutions ». Ladite coalition comprend la police, la gendarmerie, la douane qui surveille les frontières, en plus de l’ARP.

Elle rappelle que l’agence a atteint tous les niveaux de maturité internationaux. « Nous sommes actuellement accrédités au niveau de maturité 3 selon les critères de l'OMS et certifiés officiellement en ce sens. Concrètement cela veut dire que nous sommes reconnus comme stables, matures et très fonctionnels dans notre réglementation pharmaceutique, aussi bien dans la réglementation que dans le contrôle de qualité des médicaments", informe-t-elle.

Elle informe que, depuis plusieurs années, plusieurs actions concrètes ont été menées, notamment des descentes pour démanteler des réseaux de trafiquants de faux médicaments, la surveillance même de la cybercriminalité à travers les réseaux sociaux, les notifications accélérées sur les vigilances pour savoir quels sont les effets secondaires. Parce que, souligne-t-elle, un effet secondaire peut permettre à l'ARP de pouvoir contrôler la qualité de ce médicament pour savoir s'il est issu du circuit licite ou illicite, ce qui est très important pour l'institution qu'elle dirige.

Plus de 50 milliards en faux médicaments saisis en 4 ans par la douane

Dr Sougou informe, ainsi, qu’entre 2021 et 2025, la douane sénégalaise a saisi plus de 50 milliards en faux médicaments. "Nous en recensons 4 milliards à notre niveau et plus de 7 tonnes, ce qui est un chiffre énorme. Comment pouvons-nous imaginer que 7 tonnes de faux médicaments peuvent être consommées par la population ? Car les conséquences sont vraiment dramatiques parce qu'un faux médicament n'a aucune valeur ajoutée. C'est un mensonge dans une boîte, il est très trompeur. Le patient, face à sa condition, prend ce produit-là et ne guérira pas. Il y aura un échec thérapeutique. Sa condition va s'aggraver. Nous avons de plus en plus d'insuffisances rénales, de l’aplasie médullaire liées à cela. Car ce produit, soit il ne contient pas la substance, soit au pire, il contient même une substance toxique qui peut vous attaquer et qui peut mener à des cas de décès avérés liés à ces faux médicaments », prévient-elle.

La directrice de poursuivre : "Ce que nous constatons également c'est que malgré tous ces efforts, ces années de lutte, ce commerce illicite prospère tout simplement parce que derrière chaque vendeur il y a un acheteur. Si vous voyez qu'un vendeur, son commerce subsiste, c'est qu'il y a toujours une demande qui est là. L'effort que nous voulons faire à travers cette semaine nationale, c'est le lancement d'une belle campagne de sensibilisation et nous ne nous arrêterons pas à cette semaine nationale. Nous allons continuer nos actions. Nous visons à prévenir, sensibiliser, à faire comprendre ce qu'est un faux médicament et pourquoi nous Sénégalais ne devons plus jamais l'utiliser. Les circuits illicites existent, les pharmaciens sont là, c'est des conseils jusqu'aux zones les plus reculées."

« Nous sommes face à une criminalité organisée »

Selon la patronne de l'ARP, actuellement, il y a 1 542 pharmacies ouvertes sur le territoire national, avec un bon maillage. Dans la ville de Touba, il y en a 70. Elle incite la population à aller acheter les médicaments dans les officines et non les dépôts sauvages. Elle est d’avis que la meilleure façon de lutter contre les dépôts est de construire des pharmacies.

"À Keur Serigne Bi, on s'est rendu compte que la meilleure stratégie, c'est de faire tout pour que la population n'y aille plus. S'il n'y a plus de clients, ils ne vont plus vendre. De plus, souvent, nous sommes face à des populations qui ne peuvent distinguer un faux médicament d'un bon médicament. Sauf que nous sommes face à une criminalité organisée. Une criminalité qui aujourd'hui est tellement poussée qu'il est difficile même pour un professionnel de reconnaître une boîte de faux médicament d'une boîte de bon médicament. Les seuls moyens qui permettent de les différencier sont le contrôle de qualité pour voir quelle est la substance qu'elle contient. Nous, professionnels non aguerris du contrôle de qualité, nous ne pouvons pas le distinguer. Donc il n'existe pas de système de distinction entre les deux", explique-t-elle.

Avant de poursuivre que l'agence a mis sur pied deux numéros verts que sont le 200100 et le 200101. L'un a pour objectif de parler des complications lorsqu'on prend un médicament et l'autre de dénoncer les vendeurs de faux médicaments. "Nous nous engageons vraiment à veiller sur leur santé, à garantir que tous les médicaments qu'ils prennent sont des médicaments de qualité au Sénégal. Notre mission est vraiment de renforcer le contrôle de qualité, et nous sommes heureux et fiers de dire que nous offrons de manière régulière des missions de surveillance de la qualité du médicament.

Nous nous déployons sur l'étendue du Sénégal, nous collectons des échantillons de médicaments partout dans la chaîne d'approvisionnement, et nous les contrôlons. La dernière mission que nous avons faite, nous avons obtenu les résultats ce mois de décembre, en début novembre, et 96% des médicaments contrôlés sont conformes", souligne la patronne de l'ARP.

CHEIKH THIAM