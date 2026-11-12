Après un accident impliquant un collégien, les habitants de Lalane, dans la commune de Fandène, ont bloqué la circulation pendant près d’une heure. La communauté éducative annonce une suspension des enseignements jusqu’à nouvel ordre pour exiger la sécurisation des traversées et des abords des écoles.

Un élève percuté sur le chemin de l’école et une nouvelle mobilisation pour réclamer des ralentisseurs. À Lalane, dans la commune de Fandène, élèves, enseignants, parents d’élèves et habitants ont occupé l’axe Thiès–Tivaouane pour dénoncer les accidents qui, selon eux, se répètent à hauteur du village. La manifestation fait suite à un accident survenu vers 8 heures. Un élève du collège de Lalane a été heurté par un véhicule alors qu’il se rendait en classe. Il a été évacué à l’hôpital. Aucune précision sur son état de santé n’a été communiquée.Vers 11 h 30, les manifestants, parmi lesquels des élèves de l’élémentaire et du secondaire ainsi que des apprenants de la formation professionnelle, ont bloqué la circulation pendant près d’une heure. Le rassemblement a provoqué un important embouteillage dans les deux sens.

Des ralentisseurs retirés depuis près de trois ans

Au cœur de la colère : l’absence de dispositifs de ralentissement à proximité des établissements scolaires. Selon Mamadou Lamine Sène, professeur de lettres au CEM de Lalane, les ralentisseurs ont été retirés lors de travaux routiers, il y a près de trois ans, sans être réinstallés. Depuis, affirme-t-il, la vitesse des véhicules rend la traversée dangereuse pour les riverains, particulièrement pour les enfants. « La traversée de la route est devenue extrêmement compliquée pour nos élèves. Chaque jour, les enfants quittent leur domicile pour rejoindre les établissements scolaires dans une insécurité permanente », déplore l’enseignant.

Il fait état d’accidents répétés, dont certains auraient causé des pertes en vies humaines. Pour les manifestants, l’accident du collégien illustre l’urgence d’une intervention. La communauté éducative a ainsi annoncé la suspension des enseignements dans les établissements préscolaires, élémentaires et secondaires, ainsi qu’au centre de formation professionnelle de la localité. Elle entend maintenir ce mouvement jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente d’une réponse des autorités.

Des démarches restées sans résultat, selon les habitants

Mamadou Lamine Sène assure que plusieurs alertes ont déjà été lancées. Des correspondances auraient été adressées aux autorités concernées, des démarches effectuées auprès des services compétents et un point de presse organisé dans le village. Selon lui, ces initiatives n’ont pas permis d’obtenir les aménagements demandés. « L’éducation n’a pas de prix, mais la sécurité de nos enfants doit être une priorité. Nos élèves ont droit à un environnement scolaire sûr. Nous ne pouvons plus accepter de voir nos enfants exposés à de tels dangers chaque fois qu’ils se rendent à l’école », insiste-t-il.

Les habitants réclament l’installation de ralentisseurs aux entrées et sorties du village, ainsi qu’aux abords du collège et de l’école élémentaire. Ils demandent également la sécurisation des zones de traversée et une meilleure prise en charge des aménagements routiers. Selon les représentants de la communauté éducative, dix-sept villages riverains seraient confrontés à des difficultés similaires, parmi lesquels Keur Assane, Sam Ndiaye, Thiawoung Sérère, Thiawoung Peul et Thiawoung Bambara. Les responsables éducatifs sollicitent l’intervention des autorités académiques pour porter leurs revendications auprès du gouverneur de Thiès et accélérer leur prise en charge.

NDEYE DIALLO (THIÈS)