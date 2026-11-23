Réunissant plus de 35 éditeurs indépendants au Musée des Civilisations noires, la sixième édition de l’African Art Book Fair met le livre au service de la création, de la transmission et de la mémoire africaine. Avec le Canada à l’honneur, cette rencontre célèbre également les musiques noires comme espaces de résistance.

Le livre comme espace de création, de mémoire et de résistance. C’est autour de cette ambition que s’est ouvert, vendredi 20 novembre 2026, au Musée des Civilisations noires de Dakar, le vernissage de la sixième édition de l’African Art Book Fair (AABF). Organisée dans le cadre de la Biennale de Dakar, cette rencontre internationale consacrée au livre d’art et à l’édition indépendante rassemble plus de 35 éditeurs venus de différents horizons.

À travers cette plateforme, sa fondatrice, Pascale Obolo, entend donner davantage de visibilité aux artistes, auteurs, chercheurs et maisons d’édition indépendantes, tout en favorisant les échanges entre les acteurs de l’écosystème artistique et éditorial. « Pour nous, c’était important de créer une plateforme pendant la Biennale de Dakar où les éditeurs, les critiques et tous les acteurs de l’économie de l’édition d’art puissent se retrouver, partager leurs expériences et vendre leurs publications », explique la commissaire d’exposition et fondatrice de l’AABF.

Au-delà de la commercialisation des ouvrages, l’initiative entend faciliter les rencontres entre artistes et éditeurs pour encourager la production de catalogues, d’essais et de livres d’artistes. Une manière de faire du livre un prolongement de la création contemporaine et un outil de préservation des récits africains.

Le Canada à l’honneur, un dialogue culturel renforcé

Cette sixième édition accorde une place particulière au Canada, avec la participation d’une délégation d’artistes et d’éditeurs québécois. Une ouverture internationale saluée par l’ambassadrice du Canada au Sénégal, Sharon Armstrong, présente au vernissage. « Je suis absolument ravie de voir les liens entre les peuples. Les Canadiens qui sont venus ici pour présenter et travailler ensemble avec les Africains, avec le Sénégal, c’est beau à voir », souligne-t-elle. Pour la diplomate, l'industrie du livre représente également un véritable levier économique.

De l'auteur à l'éditeur, en passant par les libraires, les techniciens et les organisateurs d'événements, toute une chaîne de professionnels contribue à faire vivre ce secteur. « Faire un livre, ce n’est pas juste l’auteur. C’est l’éditeur, toute la production du livre, la librairie. Il y a beaucoup de monde qui fait vivre cette économie », rappelle-t-elle, insistant sur la place de la culture dans les relations entre le Canada et le Sénégal.

Du côté québécois, Omar Diallo, délégué général du Québec, salue une collaboration qui favorise la circulation des œuvres et la préservation des savoirs. Il met notamment en avant la présence d’ARC Montréal, une structure montréalaise engagée dans la valorisation des archives. « C’est extrêmement important pour la préservation du savoir et pour la transmission », estime-t-il, voyant dans cette participation une occasion de renforcer les échanges entre artistes québécois et sénégalais.

Les musiques noires, au cœur des résistances

Autre particularité de cette édition : un focus consacré aux musiques noires et aux musiques de résistance. Une thématique qui interroge la capacité des expressions musicales à réparer les corps, reconstruire les récits et porter les mémoires collectives. « Comment les musiques peuvent réparer les corps et les récits ? », interroge Pascale Obolo. Pour prolonger cette réflexion, un espace d’écoute collective est aménagé, avec la participation de curateurs, d’artistes et de musiciens.

Des ateliers de poésie, de lecture et d’écriture viennent également enrichir la programmation, notamment autour de la fabrication de livres d’artistes à partir de textes afro féministes. L’exposition accueille par ailleurs plusieurs propositions artistiques, notamment des travaux autour du livre d’artiste, du collage et de la restitution, ainsi que des portraits réalisés dans le cadre de résidences artistiques au Sénégal.

L'AABF ne se limite donc pas à la littérature au sens classique. Elle fait dialoguer arts contemporains, sciences sociales, pensées féministes, approches décoloniales et questions politiques. « Pour nous, c’est important qu’il ait cette conversation entre les artistes et les penseurs », insiste sa fondatrice. Prévue jusqu’au dimanche 22 novembre, cette sixième édition confirme ainsi l’ambition de l’African Art Book Fair : faire du livre un espace de rencontre entre les cultures, un instrument de transmission et un territoire de résistance.

À Dakar, les pages ne se contentent pas de raconter l’art africain. Elles contribuent aussi à préserver ses voix et à écrire ses mémoires.

Fatou Ba