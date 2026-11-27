Placée sous le thème « Innovations scientifiques et technologiques pour la transformation structurelle et le développement de l’Afrique », la cinquième édition de la Conférence internationale AKTIION 2026 rassemble chercheurs, universitaires, industriels, décideurs publics et partenaires institutionnels autour d’un objectif commun : faire de la recherche scientifique et de l’innovation des leviers stratégiques du développement durable du continent.

Durant trois jours, l'École polytechnique de Thiès (EPT) devient ainsi un lieu de réflexion et de partage d’expériences, avec la cinquième édition de la Conférence internationale AKTIION 2026 (Advanced Knowledge, Techniques and Decisions for Development Problems) qui se poursuivra jusqu’au 28 novembre 2026. Présidant la cérémonie officielle d’ouverture, le directeur général de l’EPT, Mamadou Wade, a exprimé, hier, sa satisfaction d’accueillir cette communauté scientifique internationale. Il a, à cette occasion, adressé ses félicitations au comité d’organisation, sous la conduite de la professeure Mame Faty Mbaye, pour avoir réussi à réunir à Thiès des acteurs issus de différents horizons autour d’enjeux déterminants pour l’avenir du continent.

Dans son allocution, Mamadou Wade a surtout rappelé que la transformation durable des économies africaines ne saurait se réaliser sans un investissement conséquent dans la science, la technologie et l’innovation. Face aux défis de l’industrialisation, de la transition énergétique, du changement climatique, de la transformation numérique, de la sécurité alimentaire et de la modernisation des infrastructures, il a appelé à un changement de paradigme. « Il ne suffit plus de produire des connaissances : nous devons produire des connaissances qui transforment nos sociétés », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de promouvoir une recherche utile, innovante et directement connectée aux besoins des populations.

Dans cette dynamique, il a également souligné que la mission des établissements d’enseignement supérieur ne doit plus se limiter à la formation académique. Selon lui, les universités et les écoles d’ingénieurs doivent désormais participer activement à la transformation économique et sociale du continent, en mettant leur expertise scientifique et technologique au service des États et des populations.

La coopération scientifique africaine, un impératif

Au-delà des discours institutionnels, cette cinquième édition se distingue par sa volonté de renforcer les passerelles entre les communautés scientifiques africaines et internationales. Une ambition particulièrement défendue par Mohamed Rafia, professeur de mécatronique à l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile au Maroc, membre fondateur du Réseau Réunir et de l’initiative scientifique AKTIION.

Pour cet universitaire marocain, la rencontre de Thiès doit avant tout être perçue comme une dynamique collective qui dépasse les frontières nationales. Il estime que l’avenir du continent repose sur la capacité des différents pays africains à mutualiser leurs compétences, leurs expériences et leurs ressources scientifiques. « Notre souhait, c’est de vraiment créer une grande synergie entre les différents pays et de réaliser une valeur ajoutée qui est fondée sur la science », a-t-il expliqué.

Poursuivant son analyse, Mohamed Rafia considère la recherche scientifique comme l'un des principaux moteurs du développement économique et social. À ses yeux, aucun pays ne peut véritablement progresser sans s’appuyer sur la connaissance scientifique pour apporter des réponses aux problèmes actuels et anticiper les défis de demain.

Toutefois, cette ambition nécessite des moyens conséquents. C’est pourquoi il plaide pour un engagement renforcé des autorités publiques africaines dans le financement de la recherche et de l’innovation. Il préconise également une implication plus importante des entreprises et des industriels, estimant que la construction d’un écosystème scientifique performant repose nécessairement sur une collaboration étroite entre les pouvoirs publics, les universités et le secteur privé.

Évoquant par ailleurs les avancées enregistrées à l’École polytechnique de Thiès, notamment dans le domaine de la formation en ingénierie aéronautique, Mohamed Rafia s’est réjoui des perspectives offertes par cette institution pour le développement des compétences technologiques africaines.

La recherche appliquée au service des priorités de développement

Cette vision trouve également un écho dans les propos de Mame Fall Tine, enseignante-chercheuse en génie industriel et responsable de la cellule interne d’assurance qualité de l’École polytechnique de Thiès. Revenant sur la pertinence du thème retenu pour cette édition, elle souligne son alignement avec les grandes orientations stratégiques du Sénégal et de l’Union africaine, notamment le référentiel Sénégal 2050 et l’Agenda 2063. Pour elle, la recherche scientifique, particulièrement dans sa dimension appliquée, constitue une condition essentielle à la réalisation des ambitions de développement du continent. Dans cette perspective, Mame Fall Tine insiste sur la nécessité de rapprocher davantage les établissements d’enseignement supérieur du monde industriel.

À l’École polytechnique de Thiès, cette orientation se traduit notamment par l’implication des partenaires industriels dans la valorisation des travaux académiques, à travers les mémoires et les projets de fin d’études des étudiants. L’objectif est de faire en sorte que les connaissances produites dans les établissements de formation puissent trouver des applications concrètes dans les entreprises et contribuer ainsi à la résolution des problématiques économiques et industrielles africaines.

Par ailleurs, la responsable de la cellule interne d’assurance qualité met en avant la dimension internationale de cette conférence, qui accueille des participants venus de la sous-région ouest-africaine, du Maghreb et de plusieurs institutions européennes, notamment les universités Mines Albi, Grenoble et Avignon. Elle a notamment insisté sur le rôle déterminant de la diaspora africaine dans la construction d’une coopération scientifique durable.

Selon elle, les compétences africaines établies à l’étranger représentent une richesse considérable que le continent doit davantage mobiliser. « L’Afrique a besoin de ses fils, de ses enfants où qu’ils soient dans le monde », a-t-elle affirmé, appelant ainsi à une mobilisation des talents africains autour de projets scientifiques communs. Une démarche qui vise à renforcer les collaborations entre les universités subsahariennes, maghrébines et européennes et à faire bénéficier le continent des retombées de la recherche internationale.

Ndeye Diallo (Thiès)