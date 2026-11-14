Au 23 novembre, des contractuels du ministère de la Santé attendaient toujours leur salaire d’octobre, selon la coordination régionale du Syndicat autonome des techniciens et autres personnels de santé. Réuni lundi à Thiès, le Santes réclame le paiement des sommes dues, la stabilisation des emplois précaires et la publication des critères de sélection pour le recrutement annoncé de 2 500 agents.

Le mois de novembre touche à sa fin et des contractuels du ministère de la Santé attendent encore leur salaire d’octobre. C’est la situation qu’a dénoncée, lundi 23 novembre, Diallo Kouta Seck, coordonnatrice régionale du Syndicat autonome des techniciens et autres personnels de santé (Santes) à Thiès. Lors d’un point de presse au poste de santé de Médina Fall 1 Don Bosco, elle a fait état de retards qui, selon elle, se répètent en fin d’année et mettent en difficulté les agents et leurs familles.

« Un salaire n’est ni une faveur ni une récompense. C’est le fruit d’un travail accompli et un droit », a-t-elle rappelé. Le syndicat exige le paiement immédiat des sommes dues et le respect de l’échéance habituelle, fixée au 30 de chaque mois. Il demande aux autorités de sécuriser les crédits du quatrième trimestre et ceux du mois de janvier, ainsi que de mettre en place un dispositif qui prévienne de nouveaux retards.

La coordination régionale a également soulevé la question de l’indemnité de logement. Le syndicat estime que les agents administratifs figurent parmi les personnels les plus lésés par les disparités dans l’attribution de cet avantage. Il demande une répartition plus équitable entre les différentes catégories professionnelles.

Le Santes dénonce aussi le maintien de certains diplômés sous statut de stagiaire malgré leurs qualifications. Il réclame une meilleure reconnaissance des compétences du personnel qualifié communautaire et l’ouverture de discussions sur la situation des agents issus du programme « Kheuyou Ndaw Gni ». Pour le syndicat, la stabilisation des emplois passe aussi par la prise en compte des diplômes et des qualifications dans le statut des agents.

Le recrutement annoncé de 2 500 agents de santé est accueilli favorablement par le Santes, qui souligne les besoins en personnel dans les structures sanitaires. Le syndicat demande toutefois que les autorités rendent publics les critères de sélection, le calendrier et les listes officielles. Il souhaite également être associé aux discussions sur les modalités du recrutement. L’ancienneté, l’expérience professionnelle et les qualifications doivent, selon l’organisation, peser dans la sélection. Le Santes réclame un traitement équitable pour les contractuels expérimentés, le personnel qualifié communautaire, les prestataires et les diplômés sans emploi.

Le Santes annonce une saisine de l’Inspection du travail

Diallo Kouta Seck a insisté sur les conséquences que les retards de salaire et l’absence de perspectives professionnelles peuvent avoir sur le fonctionnement des services. Selon la syndicaliste, ces difficultés démotivent les agents et peuvent pousser certains d’entre eux à quitter le secteur, au risque de fragiliser la continuité des soins et la sécurité des patients. Le syndicat demande l’ouverture d’un cadre de concertation avec les autorités.

Il entend saisir l’Inspection du travail au sujet des retards de paiement, des situations contractuelles et des cotisations sociales à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). Il annonce aussi une mobilisation syndicale dans le respect des textes en vigueur. « Nous ne demandons pas de privilèges. Nous demandons la reconnaissance du travail accompli, le respect des droits et des conditions professionnelles dignes pour toutes les catégories », a insisté Diallo Kouta Seck.

Ndeye Diallo (Thiès)