Face à la pression croissante exercée sur les ressources hydriques et aux effets du changement climatique, le Sénégal engage une nouvelle dynamique de préservation de la zone de captage de Pout, dans les Niayes. Lancé ce jeudi à Thiès, le projet de préservation des ressources en eau ambitionne de restaurer les réserves souterraines, de rationaliser les prélèvements et d'instaurer une gouvernance concertée et inclusive.

Une réponse à la dégradation progressive des ressources hydriques

La préservation des ressources en eau dans la zone de captage de Pout s'impose désormais comme une priorité stratégique. En effet, cette zone, située à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, joue un rôle déterminant dans l'approvisionnement en eau potable de la capitale. Elle se trouve également au cœur du triangle Dakar-Thiès-Mbour, un espace caractérisé par une forte concentration démographique et économique.

À l’occasion du lancement officiel du projet SFN-Pout, le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a appelé l’ensemble des acteurs institutionnels, territoriaux, économiques et communautaires à s’engager résolument dans une dynamique collective de sauvegarde de cette ressource stratégique. Selon lui, cette initiative répond à une urgence : enrayer la dégradation des réserves hydriques et garantir leur disponibilité pour les générations actuelles et futures.

D’emblée, l’autorité administrative a rappelé l’importance économique et démographique de la zone concernée. D’une superficie d’environ 405 km² et située à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, la zone de captage de Pout joue un rôle déterminant dans l’approvisionnement en eau potable du triangle Dakar-Mbour-Thiès. Elle assure, selon les données présentées lors de la cérémonie, près de 25 % de l’alimentation en eau potable de cet espace, qui concentre 23 % de la population nationale et 80 % des activités industrielles.

Toutefois, cette importance stratégique s’accompagne d’une pression grandissante sur les ressources souterraines. En effet, les besoins liés à l’urbanisation, au maraîchage, aux activités industrielles, aux carrières, à l’agrobusiness et à l’élevage accentuent la sollicitation de la nappe. À cela s’ajoutent les conséquences du changement climatique, qui fragilisent davantage les mécanismes naturels de renouvellement de l’eau.

Pour le gouverneur, il devient dès lors indispensable de rompre avec les pratiques qui compromettent la pérennité de cette ressource. « Nos ressources en eau sont en train d’être épuisées et dilapidées », a-t-il souligné, en insistant sur la nécessité de reconstituer les réserves à partir de solutions inspirées du fonctionnement des écosystèmes naturels.

Dans cette perspective, le projet SFN-Pout entend promouvoir une gestion concertée et durable des eaux souterraines. Parmi les principales réalisations annoncées figurent la mise en place d’un contrat de nappe, présenté comme une première au Sénégal, ainsi que la réhabilitation du bassin de rétention de Morand, dont la capacité est estimée à 200 000 m³.

Le programme prévoit également l’aménagement de dispositifs de recharge artificielle des nappes à partir des eaux pluviales, la promotion de techniques d’irrigation économes en eau et la réalisation d’ouvrages antiérosifs, notamment des digues filtrantes.

Favoriser des pratiques agricoles plus économes en eau

Au-delà des infrastructures, l’initiative accorde une place centrale à l’accompagnement des acteurs locaux. Ainsi, 60 000 maraîchers, dont 20 000 femmes et jeunes, devraient bénéficier d’un appui destiné à favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus économes en eau. Des parcelles pilotes seront également aménagées dans les quatre communes concernées : Pout, Mont Rolland, Diender et Keur Moussa.

Par ailleurs, Saër Ndao a insisté sur le caractère transversal du projet, qui nécessite une coordination étroite entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les ministères concernés, les organisations professionnelles et les communautés. À cet égard, il a particulièrement salué l’implication des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture, tout en rappelant que la réussite du programme dépendra avant tout de l’adhésion des populations. Pour lui, la gouvernance doit être partagée, inclusive et participative, afin que chaque partie prenante puisse contribuer aux décisions et à leur mise en œuvre.

Il a, en outre, exhorté les équipes techniques et les collectivités à faire preuve de rigueur et de responsabilité pour garantir des résultats concrets au terme des cinq années prévues pour l’exécution du projet.

Prenant le relais, le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Dr Bakary Faty, a replacé le projet SFN-Pout dans le contexte des défis nationaux liés à la sécurité hydrique. Il a notamment rappelé que la préservation de l’eau constitue un enjeu majeur pour accompagner les ambitions de développement du Sénégal, conformément aux orientations de la politique sectorielle du ministère et à l’objectif d’une gestion intégrée des ressources en eau.

Dans son exposé, le responsable a mis en évidence la vulnérabilité croissante de la ressource. À l’échelle nationale, la disponibilité en eau est estimée à environ 1 700 m³ par habitant et par an, un niveau qui traduit une situation de stress hydrique. Parallèlement, 82 % des prélèvements d’eau sont destinés à l’agriculture, ce qui souligne l’importance d’améliorer les pratiques d’utilisation et de renforcer l’efficacité des systèmes d’irrigation.

Triangle Dakar-Thiès-Mbour : une hausse considérable des besoins

S’agissant particulièrement du triangle Dakar-Thiès-Mbour, les projections présentées par le Dr Faty font état d’une hausse considérable des besoins. Les prélèvements, estimés à 0,76 million de m³ par jour en 2025, pourraient atteindre 1,88 million de m³ en 2040, puis dépasser 3 millions de m³ à l’horizon 2050. Cette évolution, portée par la croissance démographique, l’urbanisation et l’expansion des activités économiques, accentuera inévitablement les tensions sur les ressources disponibles.

Plus préoccupant encore, la zone de Pout connaît déjà un déséquilibre entre les volumes prélevés et les capacités naturelles de renouvellement de la nappe. Selon les données communiquées par le directeur, les prélèvements y représentent environ six fois le volume de la recharge. Cette surexploitation se traduit notamment par une baisse du niveau piézométrique pouvant atteindre 25 mètres dans certains ouvrages entre 1970 et 2025.

À cette situation s’ajoutent les perspectives climatiques, marquées par une diminution attendue de la pluviométrie et une hausse des températures. Les projections évoquées au cours de la présentation font état d’une baisse des précipitations de 1,6 à 3,6 % et d’une augmentation des températures de 1 à 2 °C. À plus long terme, la pluviométrie pourrait même diminuer de moitié, selon les tendances présentées.

Face à ces contraintes, le ministère mise sur une stratégie articulée autour de deux leviers complémentaires : la mobilisation de nouvelles ressources et la préservation des nappes existantes. Le transfert d’eau vers le triangle Dakar-Thiès-Mbour, le recours au dessalement, notamment à travers les projets de la Grande Côte et des Mamelles, ainsi que la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation figurent parmi les réponses envisagées.

En effet, Bakary Faty souligne que l’augmentation de l’offre ne saurait, à elle seule, résoudre durablement les difficultés. Donc, il devient tout aussi nécessaire de maîtriser les prélèvements et de favoriser la recharge des nappes.

C’est précisément sur ce second volet que repose le projet SFN-Pout. À ce titre, les solutions fondées sur la nature constituent, selon lui, une approche à la fois économique, durable et adaptée aux réalités climatiques du territoire. Le recours au génie végétal, aux cordons pierreux et aux dispositifs de lutte contre l’érosion doit permettre de restaurer les fonctions naturelles des écosystèmes, de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de contribuer à la régénération des ressources souterraines.

En outre, le projet se distingue par son caractère innovant, notamment à travers l’expérimentation du contrat de nappe au Sénégal. Cet instrument doit instaurer un cadre de dialogue et d’engagement entre les différents usagers, afin de mieux organiser les prélèvements et de prévenir les conflits liés à l’utilisation de la ressource. Il s’agit ainsi de faire évoluer la gestion de l’eau vers un modèle davantage concerté, dans lequel les collectivités, les maraîchers, les éleveurs, les industriels et les services techniques prennent part aux décisions.

L’AFD appuie le Sénégal avec une enveloppe de 6 millions d’euros

Pour sa part, Catherine Simonet, responsable du pôle Ressources naturelles et Transition écologique de l’Agence française de développement à Dakar, a justifié le soutien de son institution par la portée stratégique du projet dans la lutte contre les effets du changement climatique et la sécurisation de l’approvisionnement en eau.

Elle a notamment relevé la convergence entre la pression croissante exercée sur les nappes phréatiques, l’augmentation des besoins et les conséquences du dérèglement climatique. Dans ce contexte, l’approche proposée à Pout lui paraît particulièrement pertinente, dans la mesure où elle associe la restauration des écosystèmes, les solutions fondées sur la nature et la mise en place de cadres de concertation à l’échelle de toute la zone de captage.

Selon elle, cette démarche offre les conditions nécessaires à l’élaboration de réponses durables, adaptées aux réalités locales et construites avec les populations concernées. Elle permet également de réconcilier les impératifs de préservation de l’environnement avec les besoins des activités économiques qui dépendent directement de la ressource hydrique. C’est dans cette optique que l’AFD a décidé d’accompagner le Sénégal à travers une contribution de 6 millions d’euros, sous forme d’appui technique et financier.

Ndeye Diallo (Thiès)