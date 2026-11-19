Deux semaines après le rejet du collectif budgétaire de 2026, le gouvernement a essuyé un nouveau revers à l’Assemblée nationale. Mercredi 18 novembre, les députés ont rejeté le rapport sur les grandes orientations du budget 2027. Le soutien annoncé de Takku Wallu n’a pas suffi à infléchir le rapport de forces. Dans l’hémicycle, Pastef a contesté les choix de l’exécutif, tandis que l’ancien Premier ministre Amadou Ba a appelé les forces politiques à négocier.

Dix-huit voix pour, 126 contre et deux abstentions. Le scrutin de mercredi soir a donné la mesure de l’isolement du gouvernement à l’Assemblée nationale. Sur les 146 votants, dont 21 par procuration, seuls 18 députés ont approuvé le rapport de la Commission des finances et du contrôle budgétaire sur les considérations générales du projet de loi de finances initiale pour 2027. Ce rapport porte sur les recettes, les dépenses et les opérations d’emprunt. C’est à cette étape de l’examen budgétaire que l’exécutif a essuyé son revers, après les réponses apportées en séance par le ministre des Finances, Cheikh Diba.

« Quand on n’a pas la majorité, on négocie. Quand on n’a pas la force, on ne froisse pas les gens. » La députée Maimouna Bousso a adressé cet avertissement au gouvernement au cours du débat. Pour elle, le scrutin du 3 novembre a déjà montré que l’exécutif ne pouvait plus compter sur le vote du groupe majoritaire. Ce jour-là, 109 députés avaient approuvé la question préalable déposée par le député de Pastef Amadou Ba, contre 20 et trois abstentions. Son adoption avait entraîné le rejet du collectif budgétaire de 2026. Mercredi, le gouvernement a retrouvé cette même difficulté en venant défendre les grandes orientations de l’exercice suivant.

Le collectif rejeté revient dans le débat

Le rejet du 3 novembre a pesé jusque dans la discussion sur la manière dont le budget 2027 a été construit. Alphonse Mané Sambou, président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, a relevé des incohérences entre les documents soumis aux députés, notamment sur la croissance, le déficit et les recettes. En commission, les parlementaires avaient aussi demandé au gouvernement comment il entendait tirer les conséquences du rejet du collectif, en particulier s’il comptait déposer un nouveau texte ou recourir à des décrets d’avance.

Ayib Daffé est allé plus loin. Le président du groupe Pastef a reproché au gouvernement d’avoir intégré dans ses prévisions des mesures fiscales qui figuraient dans le collectif rejeté, dont la contribution de solidarité économique et le relèvement du plafond de l’impôt minimum forfaitaire. À ses yeux, les corrections apportées aux documents relevaient d’un « toilettage cosmétique ». Derrière la querelle sur les références au collectif, le député pose une question de fond. Sur quelles recettes le gouvernement peut-il raisonnablement compter pour financer les dépenses qu’il inscrit au budget ?

Cheikh Diba a répondu que le gouvernement avait transmis un erratum pour supprimer les références susceptibles de faire du collectif rejeté le fondement juridique du budget 2027. Il a toutefois défendu la prise en compte des évolutions économiques intervenues en cours d’année, notamment les cours du pétrole et les charges énergétiques. Le ministre a aussi expliqué certains écarts de ratios par le changement de l’année de référence des comptes nationaux, passée de 2014 à 2021. Selon le cadrage présenté aux députés, le budget général prévoit 5 653,9 milliards de F CFA de recettes pour 7 005,6 milliards de dépenses. Le déficit prévisionnel atteint 1 351,7 milliards, soit 4,7 % du PIB.

Deux lectures du coût d’un rejet

La discussion a aussi porté sur les priorités de dépense. Ayib Daffé a évalué à 792 milliards de F CFA la baisse des crédits d’investissement et cité l’industrie, les transports et l’énergie parmi les secteurs les plus touchés. La députée Saye Cissé a évoqué des réductions de crédits concernant des centres de santé, des établissements scolaires et des structures de formation professionnelle. Elle a également demandé la transmission de documents de l’Inspection générale des finances et de rapports d’exécution budgétaire pour éclairer les écarts relevés. « Un budget qui ne priorise pas l’investissement productif, c’est un budget de consommation », a-t-elle déclaré.

Le débat a pris un autre tour lorsque les députés ont abordé les effets d’un éventuel rejet. Pour Ayib Daffé, la reconduction des autorisations budgétaires de l’exercice précédent demeure une possibilité. « Reconduire un budget est préférable que de voter un mauvais budget », a-t-il soutenu. Aïssata Tall Sall voit dans cette perspective un risque pour les programmes dont le gouvernement prévoit d’augmenter les crédits. La présidente du groupe minoritaire Takku Wallu a pris l’exemple des bourses de sécurité familiale, pour lesquelles elle a cité une enveloppe de 140 milliards de F CFA dans le projet de budget, contre 36 milliards pour 2026.

« Ne pas voter le budget est grave et porteur de danger », a averti Aïssata Tall Sall. Elle a annoncé le soutien de son groupe et précisé la portée de cet engagement. « Nous allons contrôler l’usage qui va être fait de ce budget. » Le député Abdou Karim Sall a, lui aussi, plaidé pour l’adoption du texte, invoquant les incertitudes qu’un rejet ferait, selon lui, peser sur des chantiers comme l’autoroute Dakar–Saint-Louis.

La dissolution s’invite dans l’hémicycle

Ousmane Sonko a fait entrer dans le débat la perspective d’une dissolution en donnant la parole à l’ancien Premier ministre Amadou Ba. Le président de l’Assemblée nationale a dit vouloir l’entendre « avant la fameuse dissolution ». L’allusion est intervenue au cours d’une séance où le gouvernement tentait de convaincre des députés de Pastef qui avaient déjà fait tomber son collectif budgétaire. À la tribune, l’ancien chef du gouvernement a choisi d’insister sur l’urgence d’un accord. « Les Sénégalais sont fatigués et commencent à s’impatienter », a déclaré le président de la Nouvelle Responsabilité. Il a invité les forces politiques à se parler.

« Que nous nous asseyions tous pour en discuter, pour trouver une solution pour le Sénégal. » L’appel rejoint celui de Maimouna Bousso sur la nécessité d’ouvrir des discussions, avec des préoccupations différentes. La députée de Pastef demande à l’exécutif de tenir compte du poids de la majorité. L’ancien Premier ministre interpelle l’ensemble des forces politiques sur les conséquences d’une impasse.

Le gouvernement a exprimé sa disponibilité à poursuivre les échanges. Cheikh Diba a défendu les hypothèses de recettes pour 2027 et Bassirou Sarr, ministre chargé du Budget, a expliqué pourquoi l’exécutif avait revu certaines prévisions à la baisse. Il a cité les recettes attendues des jeux de hasard en 2026, ramenées de 300 à 120 milliards de F CFA, ainsi que les retards dans la régularisation foncière. « Nous ne pouvons pas inventer de recettes », a-t-il dit. Après un scrutin où le rapport n’a recueilli que 18 voix, la question posée par la plénière déborde désormais celle des prévisions. Pour faire avancer son budget, le gouvernement doit trouver des voix au-delà du groupe minoritaire qui lui a annoncé son soutien.