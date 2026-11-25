Présentée comme un instrument de consolidation démocratique, l’assistance électorale internationale constitue également un levier d’influence géopolitique. Derrière les financements, les appuis logistiques et les discours sur la transparence des scrutins se jouent des intérêts économiques, diplomatiques et stratégiques qui interrogent l’autonomie décisionnelle des États africains.

L’assistance électorale est devenue, depuis la vague de démocratisation des années 1990, une composante importante de l’accompagnement des transitions politiques en Afrique subsaharienne. Financement des opérations de vote, fourniture de matériel électoral, formation des administrations, observation des scrutins et soutien aux médias : les interventions extérieures se sont progressivement diversifiées.

À première vue, cette mobilisation répond à une exigence légitime. Elle consiste à contribuer à la transparence des élections, prévenir les irrégularités et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions. Mais cette lecture mérite d’être approfondie. Car, dans un environnement international marqué par la concurrence entre puissances occidentales et émergentes, l’assistance électorale ne relève pas uniquement de la solidarité démocratique. Elle peut également constituer une ressource de puissance, permettant aux États donateurs de préserver leurs positions et de défendre leurs intérêts sur le continent. Dès lors, la participation de la communauté internationale au monitoring électoral peut servir de vecteur à la projection des intérêts géostratégiques des puissances étrangères.

Depuis le début des années 1990, la promotion du multipartisme et des élections concurrentielles s’est imposée dans le discours diplomatique des grandes puissances. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et les organisations internationales ont multiplié les initiatives en faveur de la transparence électorale et de la consolidation des institutions démocratiques.

Les discours de Barack Obama, prononcé à Accra en juillet 2009, et de Hillary Clinton, à Addis-Abeba en juin 2011, illustrent cette volonté américaine de promouvoir les principes démocratiques en Afrique. Ils dénoncent notamment la confiscation du pouvoir et les dirigeants davantage préoccupés par la longévité de leur règne que par l’avenir de leurs pays.

La démocratie, un discours diplomatique à géométrie variable…

Toutefois, derrière cette rhétorique démocratique, il demeure important de souligner une contradiction fondamentale : les principes défendus ne sont pas toujours appliqués avec la même exigence lorsque des intérêts stratégiques sont en jeu. En d’autres termes, la défense de la démocratie peut céder devant les impératifs du réalisme diplomatique. Les puissances étrangères peuvent ainsi soutenir les principes de transparence électorale tout en privilégiant, dans certaines circonstances, des partenaires politiques susceptibles de préserver leurs intérêts.

Cette logique est particulièrement illustrée par la crise postélectorale ivoirienne de 2010. À l’issue du second tour de la présidentielle, la Commission électorale indépendante avait proclamé Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1 % des voix, tandis que le Conseil constitutionnel avait proclamé Laurent Gbagbo vainqueur avec 51 %, après avoir invalidé certains résultats. Le positionnement de Nicolas Sarkozy dans cette situation en faveur d’Alassane Ouattara, malgré les controverses entourant le processus électoral et les interrogations soulevées par l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki, était prépondérant.

Cet épisode illustre la prépondérance des intérêts de puissance français sur les considérations strictement démocratiques. Il révèle surtout une réalité des relations internationales qui renvoie à la maxime suivante : « les changements de dirigeants ne doivent pas nécessairement entraîner une remise en cause des orientations diplomatiques et économiques favorables aux puissances étrangères. » La démocratie devient alors, dans certaines configurations, un instrument de légitimation de choix diplomatiques préalablement déterminés par des considérations stratégiques.

Au-delà des déclarations officielles, l’assistance électorale se manifeste également par des interventions matérielles et financières. C’est très probablement dans ce domaine que les mécanismes d’influence apparaissent avec le plus de visibilité. L’exemple de la République démocratique du Congo (RDC), lors des élections générales de novembre 2011, est particulièrement illustratif.

L’aide logistique, un instrument de pénétration géopolitique…

Confrontée à d’importantes difficultés logistiques, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait éprouvé des difficultés à acheminer le matériel électoral dans plusieurs localités isolées. La MONUSCO avait notamment mis à sa disposition 27 hélicoptères et trois avions pour faciliter le transport des équipements et du matériel électoral. Les États-Unis avaient également annoncé une assistance de 30 millions de dollars destinée à soutenir le processus électoral congolais.

Mais cette mobilisation internationale s’inscrivait dans un contexte de rivalités économiques et géopolitiques. Il est fait état d’un rapprochement entre les initiatives diplomatiques occidentales autour du calendrier électoral congolais et l’attribution de grands projets d'infrastructures aux entreprises chinoises dans le cadre du partenariat conclu en 2007, fondé sur l’échange de ressources minières contre des infrastructures. L’enjeu dépassait donc la seule organisation matérielle du scrutin. Il concernait également la capacité des puissances étrangères à préserver leurs positions économiques dans un pays disposant d’importantes ressources stratégiques.

L’assistance électorale peut ainsi devenir un moyen de maintenir un accès privilégié aux centres de décision, de défendre les intérêts des entreprises étrangères et de peser sur les orientations économiques des gouvernements africains. Cette dimension géostratégique se retrouve également dans le soutien accordé aux médias. En RDC et au Burundi, les partenaires internationaux ont financé des programmes de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités des journalistes pendant les périodes électorales.

Ces interventions peuvent certes contribuer à améliorer la qualité de l’information et à prévenir les discours de haine. Toutefois, elles soulèvent une question essentielle relative à l’autonomie des acteurs médiatiques et de leur appropriation des priorités définies par les bailleurs. Le risque est alors de voir l’assistance technique se transformer en instrument de diffusion de normes, de valeurs et de représentations politiques correspondant aux intérêts des partenaires extérieurs.

La compétition des puissances et la vulnérabilité des États africains…

L’assistance électorale s’inscrit dans un environnement international où les puissances ne poursuivent pas nécessairement les mêmes objectifs. La communauté internationale, souvent présentée comme un ensemble homogène défendant des valeurs communes, est en réalité traversée par des divergences d’intérêts. Les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, les autres puissances européennes et les acteurs émergents cherchent à préserver ou à étendre leur influence politique, économique et diplomatique sur le continent.

Dans cette perspective, les processus électoraux représentent des moments particulièrement sensibles. Ils déterminent les rapports de pouvoir internes, mais également les possibilités de renouvellement ou de consolidation des partenariats internationaux. La question des ressources naturelles, des infrastructures, des marchés et des approvisionnements stratégiques contribue à renforcer cette compétition. Le problème réside donc dans les rapports de dépendance que l’assistance internationale peut installer lorsque les États bénéficiaires ne disposent pas des capacités institutionnelles et stratégiques nécessaires pour en maîtriser les conditions.

Il n’en reste pas moins significatif d’insister sur les insuffisances du renseignement africain, trop souvent orienté vers le maintien de l’ordre politique établi plutôt que vers l’anticipation des menaces économiques, diplomatiques et géopolitiques. Cette faiblesse limite la capacité des États à identifier les véritables motivations de leurs partenaires, à évaluer les conséquences de leurs engagements et à défendre leurs intérêts fondamentaux. D’où la nécessité de développer une véritable culture de la connaissance et de l’anticipation stratégique.

Le défi de l’assistance électorale dépasse la seule crédibilité des urnes. Il concerne la capacité des États africains à organiser leurs élections sans abandonner la maîtrise des choix politiques, économiques et diplomatiques qui engagent leur avenir. Car une élection peut être techniquement bien organisée tout en s’inscrivant dans un environnement de dépendance stratégique. La souveraineté électorale se mesure par conséquent à la liberté dont dispose un État pour déterminer ses orientations sans subir les agendas de ses partenaires extérieurs.

Khaly SARR