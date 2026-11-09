L’Afrique de l’Ouest dispose de plusieurs atouts pour prendre part à la révolution de l’intelligence artificielle (IA), mais son niveau de préparation demeure contrasté. Dans son rapport d’octobre 2026, la Banque mondiale met en évidence des initiatives prometteuses au Nigeria, au Ghana, au Sénégal et en Sierra Leone, tout en soulignant les obstacles liés aux infrastructures, aux compétences et à la gouvernance.

Le Nigeria figure, avec le Kenya et l’Afrique du Sud, parmi les principaux pôles de l’écosystème africain de l’IA, notamment en matière d’investissements en capital-risque, de recherche et d’applications avancées. Il fait également partie des pays où les grandes entreprises affichent un taux d’utilisation de l’IA de 44 %, selon les données comparatives du rapport. Le Nigeria figure aussi parmi les principaux marchés africains pour les capacités de centres de données.

La Banque mondiale cite le système intégré de gestion financière publique ghanéen (GIFMIS), qui a contribué à améliorer l’exécution budgétaire, le reporting et le contrôle des dépenses. L’institution présente ce type de plateforme comme une infrastructure sur laquelle des analyses fondées sur l’IA peuvent s’appuyer pour renforcer l’efficacité des finances publiques. Le Ghana est également cité parmi les pays où les opérateurs numériques développent des offres de paiement à l’usage.

Le Sénégal, lui, est considéré comme un terrain d’expérimentation dans les services numériques. Le pays apparaît dans les exemples relatifs aux offres de paiement à l’usage et aux solutions de santé numérique. L’entreprise Eyone Medical y déploie notamment des solutions de partage de dossiers médicaux et a levé 1 milliard de francs CFA en 2026 auprès d’Oyass Capital pour développer le dossier médical unique partagé sénégalais.

Le rapport consacre à la Sierra Leone un encadré sur la gouvernance de l’IA. Il insiste sur la nécessité de clarifier les responsabilités institutionnelles, de renforcer la protection des données et d’associer les citoyens à la conception des politiques numériques. L’expérience sierra-léonaise illustre les difficultés que rencontrent les États dont les institutions de régulation et les mécanismes de contrôle restent insuffisamment structurés.

Dans l’ensemble de la région, l’accès à une électricité fiable, la qualité de la connexion Internet, la disponibilité des données locales et le manque de compétences spécialisées limitent le déploiement de l’IA. Le déficit de ressources de calcul constitue également un frein à la recherche et au développement de solutions adaptées aux langues et aux réalités ouest-africaines.

Pour la Banque mondiale, les investissements dans les centres de données, les capacités de calcul, la formation et les systèmes de données gagneraient à être mutualisés. Une coopération régionale plus étroite entre les États, notamment dans le cadre de la CEDEAO et de la ZLECAf, pourrait favoriser l’interopérabilité des systèmes, la circulation des données et l’émergence d’un marché numérique plus intégré.

L’enjeu pour l’Afrique de l’Ouest est par conséquent double : accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle et éviter que cette transformation ne renforce les dépendances technologiques. La région devra construire des capacités locales, mutualiser ses investissements et adapter les outils aux besoins de ses populations plutôt que se limiter à importer des solutions conçues ailleurs.