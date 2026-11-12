Les conseils syndicaux départementaux du Cusems de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar réclament une évaluation transparente des besoins en enseignants avant tout redéploiement. Ils dénoncent des classes surchargées et mettent les autorités en garde contre des décisions susceptibles de déstabiliser les établissements.

Les missions d’audit annoncées dans les établissements scolaires suscitent des inquiétudes au sein du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems). Dans un communiqué publié hier, ses conseils syndicaux départementaux de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar alertent sur les redéploiements d’enseignants qui pourraient en découler. Ils exigent que toute décision repose sur une évaluation rigoureuse des besoins et des conditions de travail. Selon ces instances syndicales, la situation se dégrade depuis le début de l’année scolaire dans de nombreux collèges et lycées relevant de l’Inspection d’académie de Pikine-Guédiawaye.

Elles décrivent des effectifs pléthoriques, sources de stress, de surcharge professionnelle et de difficultés dans l’accomplissement des missions pédagogiques. « Au regard de ces effectifs démesurés, aucun enseignant ne saurait être considéré comme étant en situation de sous-emploi », soutiennent les signataires. À leurs yeux, redéployer des enseignants sans mesurer les besoins réels risquerait de déséquilibrer les équipes pédagogiques et de fragiliser les établissements.

Une évaluation transparente avant toute décision

Le Cusems demande que les audits prennent pleinement en compte les effectifs des classes et les charges pédagogiques effectivement supportées par les enseignants. Il réclame également une évaluation « transparente et contradictoire » des besoins en personnel avant toute décision administrative. Les conseils syndicaux rappellent aux autorités leurs responsabilités en matière de planification et d’anticipation. Selon eux, la suppression de l’entrée en classe de sixième et l’orientation massive des élèves en seconde S nécessitaient des mesures d’accompagnement, notamment un recensement exhaustif des besoins et des recrutements suffisants.

« Le Cusems ne saurait accepter que les enseignants deviennent les variables d’ajustement des insuffisances de gestion et de planification administrative », préviennent-ils. Les signataires affichent leur opposition à tout redéploiement qu’ils jugeraient infondé, précipité ou contraire aux réalités pédagogiques et aux droits des enseignants. Ils appellent au dialogue avec les partenaires sociaux et mettent en garde contre des décisions unilatérales susceptibles de tendre le climat scolaire.

Le syndicat tient les autorités compétentes pour responsables des perturbations des enseignements qui pourraient résulter de redéploiements injustifiés ou décidés sans concertation préalable. Il souligne que son attachement à la stabilité du système éducatif ne signifie pas qu’il accepterait des mesures préjudiciables aux intérêts matériels et moraux des enseignants.