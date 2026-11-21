Présenté en avant-première mercredi 18 novembre au cinéma Pathé de Mermoz, le film de Luc Gnépa revisite le roman d’Amadou Koné. Entre amours contrariées, rêves brisés et responsabilités précoces, cette adaptation réunit également des talents sénégalais.

Le cinéma africain fait dialoguer littérature et septième art. Mercredi 18 novembre, le cinéma Pathé de Mermoz a accueilli l’avant-première dakaroise d’« Ébinto », le long-métrage du réalisateur ivoirien Luc Gnépa. La projection s’est déroulée en présence du cinéaste et des principaux acteurs, notamment Ephraim Oka, qui incarne le personnage principal, et la comédienne sénégalaise Armande Lo, dans le rôle de Monique. Une rencontre cinématographique qui remet sous les projecteurs une œuvre littéraire ayant marqué plusieurs générations. Adapté du célèbre roman « Les Frasques d’Ébinto » de l’écrivain ivoirien Amadou Koné, le film, d’une durée de 1 h 55, plonge le spectateur dans la Côte d’Ivoire des années 1970.

Au cœur du récit, Ébinto, un jeune lycéen brillant, passionné de littérature et de cinéma, nourrit de grandes ambitions pour son avenir et celui de sa famille. Mais son parcours bascule à la suite de choix sentimentaux qui bouleversent son existence. Amoureux de Muriel, il se retrouve confronté à une grossesse inattendue de Monique, la fille de son tuteur. Entre désirs, responsabilités précoces et rêves compromis, le jeune homme découvre brutalement le poids de ses décisions.

Pour Luc Gnépa, cette adaptation répond avant tout à une volonté de transmettre un héritage culturel aux nouvelles générations. « Cette histoire a bercé l’imaginaire de beaucoup d’Ivoiriens, d’Africains aussi. Il était important pour nous de porter cet imaginaire à l’écran, pour leur permettre de revivre toutes les émotions qu’ils ont pu ressentir en lisant l’œuvre », explique le réalisateur. Au-delà de la nostalgie, le cinéaste entend également faire découvrir ce classique à un public plus jeune, parfois éloigné de la littérature qui a marqué ses aînés. Le défi de cette transposition résidait aussi dans la capacité à donner corps aux différentes dimensions psychologiques des personnages. Un travail qui a nécessité un investissement important des comédiens.

« Je suis tombé sur des acteurs qui étaient prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont beaucoup travaillé et je pense que le résultat est assez palpitant », souligne Luc Gnépa. Le cinéaste revendique également quelques libertés narratives, notamment l’introduction du suspense et de certaines zones d’ombre, afin de maintenir l’attention du public et de lui laisser une place dans l'interprétation du récit.

Dans le rôle-titre, Ephraim Oka s'est confronté à un personnage éloigné de ses propres repères. Incarner un adolescent des années 1970 impliquait de retrouver les attitudes, le langage, les habitudes et les codes vestimentaires d'une autre époque. « Aucun rôle n’est jamais facile. Dès lors qu’on doit jouer quelqu’un d’autre qui n’est pas nous-mêmes, cela relève du difficile », confiait-il.

Pour le comédien, Ébinto est surtout un personnage profondément humain, dont les ambitions et les fragilités peuvent trouver un écho chez de nombreux jeunes. « C’est un jeune ambitieux qui voulait réussir dans la vie, être quelqu’un de grand pour pouvoir subvenir aux besoins de sa mère. Mais il voit tous ses rêves s’écrouler du jour au lendemain parce qu’il a laissé aller ses pulsions », analyse-t-il.

La question des choix et de leurs conséquences constitue ainsi l’un des fils conducteurs du film. Luc Gnépa y voit un message particulièrement important pour la jeunesse. « Les choix que nous allons faire, surtout au moment de l’adolescence, ont forcément une influence sur notre avenir. Il est important de faire les bons choix », insiste-t-il.

Une réflexion qui dépasse le destin individuel d’Ébinto pour interroger les responsabilités, les aspirations et les erreurs qui peuvent infléchir toute une vie. Cette aventure cinématographique porte également une dimension sénégalaise. Armande Lo, qui interprète Monique, signe une expérience importante avec ce long-métrage, puisqu’il s’agit de sa première participation à un film en tant qu’actrice. Un rôle exigeant, notamment dans les scènes chargées d’émotion.

« Interpréter le personnage de Monique a été quand même difficile. Ça a demandé beaucoup de travail, mais avec persévérance et abnégation, cela a abouti », confie-t-elle. Pour la comédienne, adapter une œuvre aussi connue représente une responsabilité particulière. Chaque lecteur ayant déjà construit son propre univers autour des personnages, le passage à l’écran suppose de convaincre tout en respectant l’esprit du texte. « Adapter au cinéma, c’est essayer de convaincre les personnes qui ont lu l’œuvre une, deux, trois fois et qui ont déjà imaginé comment les personnages devaient être », souligne-t-elle.

La participation sénégalaise ne se limite pas au casting. Mandione Laye assure la direction de la photographie, tandis que Penda Ndiaye intervient au montage. Cette présence de professionnels sénégalais dans une production ivoirienne témoigne de la circulation des compétences et des collaborations artistiques entre les deux pays. Autre défi majeur : restituer l’atmosphère de la Côte d’Ivoire des années 1970. Entre les costumes, les véhicules, les décors et les accessoires, la reconstitution a demandé près d’un an de recherches.

Le réalisateur raconte avoir lancé un appel sur Facebook pour mobiliser les particuliers disposant encore d’objets d’époque. « Des parents qui avaient des accessoires à la maison, un véhicule, un tourne-disque, les objets sont venus d’eux-mêmes, avec la contribution des Ivoiriens », raconte-t-il. À travers « Ébinto », Luc Gnépa défend également la nécessité pour les Africains de raconter leurs propres histoires.

« Il est important de permettre aux Africains de se voir eux-mêmes. Le public africain a envie de voir ses propres histoires. Il faut qu’on soit nous-mêmes les narrateurs de notre histoire », affirme-t-il.

Avec cette avant-première dakaroise, « Ébinto » rappelle ainsi la force des récits africains et leur capacité à traverser les générations. Entre mémoire littéraire, ambitions contrariées et responsabilités individuelles, le film de Luc Gnépa remet au goût du jour une histoire dont les questionnements restent d’actualité.

FATOU BA