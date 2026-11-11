Emploi des jeunes au Sénégal : près de quarante ans de dispositifs à l’épreuve des départs.

I. Octobre rose à terre, noir en mer…

6 194 personnes sont arrivées aux îles Canaries au mois d’octobre 2026. Sur les huit premiers mois de l’année, elles avaient été 5 163. Un mois a donc dépassé huit mois. C’est le mois d’octobre le plus chargé depuis 2023. Au 5 novembre, près de 2 000 personnes avaient encore débarqué dans la semaine, principalement à El Hierro.

Depuis le début de l’année, les forces de sécurité sénégalaises ont intercepté 64 embarcations et plus de 4 000 personnes en route vers les Canaries, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Ces chiffres renseignent sur des traversées interrompues. Ils ne disent pas combien de personnes ont ensuite réessayé.

À Saint-Louis, les témoignages recueillis par Ndarinfo le 10 novembre donnent des visages à cette reprise des départs. Des acteurs de la pêche signalent des jeunes femmes, certaines accompagnées de leurs enfants, et des capitaines de pirogue expérimentés parmi les candidats à la traversée. Ils s’inquiètent pour les familles et pour l’avenir des équipages.

Ces témoignages ne constituent pas un recensement. Ils disent toutefois l’inquiétude de ceux qui voient partir leurs proches et leurs collègues. À Guet-Ndar, à Goxu Mbacc, à Santhiaba, le départ peut se découvrir après coup. On a parlé avec quelqu’un la veille ; le lendemain, on apprend qu’il a pris la mer.

J’écris depuis Saint-Louis. La question m’est proche : quelle perspective pouvons-nous opposer au départ, avec assez de preuves pour être crus ?

II. Un pays qui a toujours eu un nom pour cela

Le Sénégal n’a pas attendu cette nouvelle vague pour se préoccuper de l’emploi des jeunes.

Depuis la Convention nationale État-Employeurs de 1987 et la première politique nationale de l’emploi de 1997, les dispositifs se sont succédé. Agences d’insertion, fonds de financement, programmes agricoles, formation professionnelle, appui à l’entrepreneuriat : chaque période a apporté ses instruments.

REVA, ANPEJ, Domaines agricoles communautaires, 3FPT, DER/FJ, puis Xëyu Ndaw Ñi ont occupé le débat public et suscité des attentes. Certains jeunes y ont trouvé une possibilité de travailler ou de développer une activité. D’autres ont attendu un financement, suivi une formation sans suite ou abandonné un projet faute de débouchés.

Chaque dispositif portait une promesse. REVA évoquait le retour vers l’agriculture. Xëyu Ndaw Ñi annonçait du travail pour les jeunes. Le nom rendait l’ambition reconnaissable. Il restait à la tenir.

Un jeune de vingt-trois ans doit pouvoir comprendre ce qui lui est proposé : où s’adresser, à quelles conditions, dans quel délai et pour quelle possibilité de travail. La crédibilité vient ensuite de ce qu’il observe autour de lui. Un ancien bénéficiaire qui gagne sa vie, une entreprise qui recrute encore après la fin d’un projet, une activité qui traverse plusieurs saisons : voilà ce qui donne du poids à une parole publique.

Après près de quarante ans de dispositifs, nous devons pouvoir montrer ces parcours et comprendre pourquoi ils restent trop difficiles à reproduire.

III. Ils savent, et certains ont déjà un métier

Nous devons prendre au sérieux ce que les candidats au départ savent déjà.

Beaucoup ont vu les images des naufrages. Ils ont entendu les témoignages des survivants et connaissent parfois une famille endeuillée. Cela ne signifie pas qu’ils mesurent correctement leur propre risque. La conviction que l’on s’en sortira peut résister aux preuves du danger.

Mais il devient difficile de penser que l’avertissement suffira.

Les récits de naufrage circulent ; les vidéos de ceux qui arrivent aussi. Ndarinfo rapporte que ces images semblent encourager de nouveaux départs. Une réussite incarnée par un voisin, un cousin ou un ancien camarade peut paraître plus proche qu’un risque dont on espère qu’il épargnera sa propre embarcation.

Certains partent en connaissant le danger, parce qu’ils ne voient plus ici de perspective à laquelle se fier.

Ce constat ne résume pas toutes les trajectoires. Les attentes familiales, les réseaux migratoires, le désir de mobilité et la pression sociale comptent également. Le rythme des traversées dépend aussi des conditions de navigation et du déplacement des routes sous l’effet des contrôles.

Pourtant, la question de l’avenir revient. Combien de temps faudra-t-il attendre avant de vivre de son travail ? Quelle prise a-t-on sur sa propre situation ? Que peut-on raisonnablement espérer pour ses enfants ?

Le départ de capitaines de pirogue expérimentés, signalé à Guet-Ndar, oblige à élargir notre regard. Il concerne des professionnels qui possèdent un savoir-faire et une place dans l’économie locale. L’article ne permet pas de connaître leurs revenus ni leurs motivations individuelles. Mais leur présence parmi les candidats rappelle qu’une qualification ne règle pas, à elle seule, la question des perspectives.

Elle inquiète aussi ceux qui restent. Une famille peut perdre un soutien économique ; un équipage, une compétence difficile à remplacer. Les effets du départ se prolongent à terre.

Les témoignages concernant des jeunes femmes accompagnées de leurs enfants appellent la même attention. Il faut entendre leurs parcours et leurs contraintes sans supposer qu’un appui à une petite activité suffirait nécessairement à rendre leur avenir viable sur place.

Nos dispositifs doivent rencontrer cette diversité : des jeunes sans qualification, des diplômés sans débouchés, des professionnels dont l’activité devient incertaine, des femmes et des hommes qui travaillent déjà sans parvenir à assurer une vie stable à leur famille.

Une formation peut être nécessaire. Lorsqu’elle s’achève sans possibilité identifiable de travailler, elle laisse entière la question qui avait conduit le jeune à s’y inscrire.

IV. De la commande présidentielle à l’offre accessible

Le 15 janvier 2025, en Conseil des ministres, le Président de la République a demandé l’évaluation et le recadrage de Xëyu Ndaw Ñi avant la fin du mois de mars. Le programme devait évoluer vers un nouveau concept « Emploi des jeunes », plus efficient et intégrant davantage les différentes cibles.

Le travail institutionnel a depuis avancé. La nouvelle politique nationale de l’emploi a fait l’objet d’une validation technique le 26 mars 2026. Dans une tribune publiée par WATHI en mai, Mouhammad Dieng reconnaissait cette avancée tout en interrogeant la manière de poser le problème de l’emploi des jeunes.

Le 18 mars 2026, le gouvernement avait également annoncé le développement de filières stratégiques, le renforcement de l’emploi local dans les pôles territoriaux, des Centres d’Initiatives pour l’Emploi local dans les départements et des missions locales pour l’emploi et l’entrepreneuriat dans les communes.

Ces orientations répondent à plusieurs préoccupations exprimées sur le terrain. Il faut désormais pouvoir en apprécier la mise en œuvre.

Dans quelles communes un jeune peut-il déjà accéder à ces services ? Quels moyens sont effectivement disponibles ? Combien de demandes aboutissent, après combien de temps ? Combien de personnes accompagnées travaillent encore un an plus tard, avec quels revenus ?

Près de vingt-deux mois après la commande présidentielle, ces questions doivent trouver des réponses publiques.

Le maintien d’agences ou l’adoption d’une stratégie ne renseignent pas, à eux seuls, sur ce qui est accessible à un jeune de Guet-Ndar. Celui-ci doit pouvoir entrer dans un parcours, en comprendre les étapes et constater qu’il ouvre une possibilité réelle.

Un nom peut rendre cette offre reconnaissable. Les moyens, les délais et les résultats lui donnent sa consistance. Sans eux, chaque nouvelle annonce risque d’ajouter une attente à celles qui l’ont précédée.

V. Ce que l’expérience du terrain suggère

À Saint-Louis, avec le GPES et Challenge Hub, nous accompagnons des jeunes par la formation, l’incubation et l’appui à l’insertion, notamment dans les filières agricoles et agroalimentaires.

Nous avons réussi des choses et nous en avons manqué. Nous savons les difficultés qui surgissent après une formation : un équipement indisponible, un financement tardif, des charges sous-estimées, un marché moins accessible que prévu. Nous savons aussi qu’un accompagnement peut produire de bons résultats au début et laisser ensuite une activité trop fragile.

Cette expérience nous oblige à regarder au-delà du lancement des projets.

Premièrement, suivre les revenus et la durée des activités. Le nombre de jeunes formés renseigne sur le travail réalisé par un programme. Il faut aussi savoir combien travaillent six mois, un an et deux ans après, ce qu’ils gagnent et dans quelles conditions. Les échecs et les abandons doivent rester visibles dans les bilans : ils permettent de comprendre ce qui manque.

Deuxièmement, organiser l’accès au marché. Une personne formée et financée peut rester seule face aux fournisseurs, au transport, à la conservation et à la vente. Dans l’agriculture et l’agroalimentaire, l’accompagnement doit relier la production, la transformation et la distribution. Les débouchés commerciaux doivent être examinés avant de multiplier les installations.

Troisièmement, soutenir la viabilité des métiers existants. Les témoignages sur le départ de capitaines de pirogue nous y ramènent. L’effort doit aussi concerner ceux qui savent déjà travailler, mais ne trouvent plus de conditions suffisantes pour poursuivre leur activité. Cela suppose d’écouter les professionnels et d’identifier précisément les contraintes propres à chaque filière.

Quatrièmement, construire les réponses à partir des territoires. Les possibilités d’un jeune de Saint-Louis ne sont pas celles d’un jeune de Kolda ou de Dakar. Les entreprises, les collectivités, les organisations professionnelles et les jeunes doivent participer aux choix. Dans les zones de départ, un effort renforcé doit s’appuyer sur des objectifs publiés et vérifiables, en bénéficiant aux personnes selon leurs besoins. Ceux qui travaillent déjà à bâtir une activité sur place doivent y trouver leur compte.

Cinquièmement, rendre les engagements lisibles et tenir les délais. Un jeune doit savoir où aller, quelles démarches accomplir et quand il recevra une réponse. Chaque programme devrait préciser ses moyens, ses responsables et la date à laquelle ses résultats seront rendus publics. Une réponse négative expliquée permet au moins de chercher une autre voie. Une attente sans échéance immobilise.

Ces exigences nous concernent aussi, associations, centres de formation, incubateurs et partenaires. Nous devons accepter d’être jugés sur ce que deviennent les personnes accompagnées, longtemps après la dernière activité financée.

VI. Ce que rester doit permettre

Chaque départ ne constitue pas un rejet du Sénégal. La migration peut être un projet choisi, une ambition professionnelle ou une trajectoire familiale. Elle appartient aussi à l’histoire de nos territoires.

Mais lorsque des jeunes acceptent une traversée potentiellement mortelle faute de perspective crédible, leur décision nous oblige. Lorsqu’un professionnel part avec son savoir-faire, lorsqu’une mère embarque avec son enfant, les réponses habituelles doivent être réexaminées.

Rester doit permettre de vivre de son travail, de soutenir ses proches et de faire des projets. Partir doit pouvoir se faire par des voies sûres.

Nous disposons d’une administration, d’entreprises, d’organisations de terrain et d’une expérience accumulée au fil des programmes. Les orientations publiques reconnaissent plusieurs des problèmes à résoudre. Il faut maintenant rendre les parcours assez solides pour que leurs résultats soient visibles dans les quartiers et dans les familles.

La confiance se construit ainsi : un engagement tenu, un revenu qui dure, une activité qui se développe, un recrutement qui aboutit. Elle se perd aussi très concrètement, au fil des démarches sans réponse et des formations sans suite.

À Guet-Ndar, celui qui hésite devant une pirogue doit pouvoir rencontrer quelqu’un capable de lui indiquer une possibilité réelle, les conditions pour y accéder et le temps nécessaire pour la saisir.

Cette parole doit être précise. Et elle doit pouvoir être tenue.

Une promesse publique vaut ce qu’elle permet réellement de devenir. C’est à cette mesure que nos programmes doivent désormais répondre.

Moussa DIOP,

doctorant en sociologie à l’Université Gaston Berger,

fondateur du Groupe de Promotion de l’Entrepreneuriat au

Sénégal (GPES) et de Challenge Hub.

Les témoignages locaux sont rapportés par Ndarinfo dans

l’article « Émigration irrégulière : À Guet-Ndar, ces départs que

personne n’avait vus venir », publié le 10 novembre 2026.