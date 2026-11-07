Le tournoi de basket 3X3 masculin des JOJ 2026 a démarré, ce vendredi, au complexe Tour de l’Œuf, à Dakar. L’équipe du Sénégal a réalisé une entrée remarquable en remportant ses deux matchs de poules, face à l’Algérie (16-13) et la Lituanie (21-12). Les Lionceaux terminent premiers de leur groupe et se qualifient pour les quarts de finale.

Débuts réussis pour le Sénégal dans le tournoi de basketball 3x3 hommes des JOJ Dakar 2026 ! Les Lionceaux ont décroché brillamment leur qualification en quarts de finale en réalisant le carton plein, deux victoires en autant de sorties, lors de la phase de poules, ce vendredi. Le quatuor Ibrahima Ndiaye, Pape Mamadou Cissé, Sacoura Diop, Frédéric Clovice Mané a battu d’entrée l’Algérie (16-13), avant d’enchaîner par la Lituanie (21-12).

Dans le duel 100 % africain de la matinée, les débats ont été plutôt serrés. Les Algériens ont donné le ton de la rencontre en inscrivant le premier panier. Poussés par un public nombreux et acquis à leur cause, les Sénégalais ont aussitôt répliqué et pris l’avantage (2-1). Les Maghrébins n’ont pas été impressionnés par les cris des supporters et ont égalisé à deux reprises (2-2, 3-3). Les protégés d’El Hadj Diakhaté ont réussi à se détacher à mi-parcours de la partie, avec un écart de trois points (7-4). Mais l’équipe algérienne, accrocheuse, n’a pas dit son dernier mot. Elle a réussi à revenir à un seul point de l’adversaire (13-12). Il a fallu un coup d’éclat de Mané et Diop pour se sortir du piège algérien (16-13).

Face à la Lituanie pour leur deuxième rencontre de la journée, les Sénégalais ont bien retenu les enseignements du premier match. Dès le coup de sifflet de l’arbitre, ils ont pris les choses en main, ne laissant aucune chance à l’adversaire. Avec un Frédéric Clovice Mané intenable, les Lionceaux ont mené le match de bout en bout. Ils ont pris de la distance dès les cinq premières minutes de la partie en menant 10 à 2. Cette avance confortable leur a permis d’aborder la suite avec plus de sérénité, malgré le regain de réussite de l’adversaire. Face à leur difficulté à pénétrer dans la raquette et à scorer, ils ont poussé les Sénégalais à commettre des fautes. Cette stratégie leur a permis de réaliser une meilleure seconde partie de match, avec neuf points inscrits. Mais l’équipe sénégalaise était injouable. Clovice Mané a marqué à lui seul 13 des 21 points obtenus par son équipe.

Le Sénégal et la Lituanie poursuivent l’aventure, alors que l’Algérie, avec deux défaites, est éliminée. Les quarts de finale sont prévus ce dimanche 8 novembre. Les Lionceaux connaîtront leurs adversaires à l’issue de la fin de la phase de poules, ce samedi.

Les Lioncelles entrent en jeu, ce samedi

Pour leur part, les filles entrent en lice ce samedi. L’équipe sénégalaise va affronter successivement la France (11h15), médaillée d’argent à Buenos Aires 2018, et la Pologne (17h15). L’équipe française compte deux joueuses d’origine sénégalaise, Maty Seck, du club de Charnay, et Astou Seye, qui évolue à Bourges. Les Lioncelles tenteront de suivre les pas de leurs compatriotes chez les hommes.

Le basketball 3x3 est présent au programme des JOJ, depuis la première édition à Singapour 2010. Il est devenu une discipline olympique à part entière aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. À Dakar 2026, vingt-quatre équipes, soit 12 par genre, participeront aux tournois de basketball 3x3. Chaque Comité national olympique (CNO) ne pourra engager qu'une équipe féminine ou masculine. En tant qu'hôte, le Sénégal est le seul pays qui sera représenté dans les deux tournois. Les équipes ont été sélectionnées sur la base du classement mondial des fédérations nationales de basketball 3x3 chez les jeunes au 1er décembre 2025, en tenant compte de critères de représentation continentale. Chaque sélection sera composée de quatre athlètes.

L’Argentine est tenante du titre chez les garçons, et les États-Unis chez les filles. Les compétitions se dérouleront du 6 au 9 novembre au complexe Tour de l'Œuf, à Dakar. La phase de groupes sera suivie des matchs à élimination directe, avec les finales programmées le lundi 9 novembre.

LOUIS GEORGES DIATTA