Cruelle journée pour le beach handball sénégalais à Saly. Ce jeudi, les Lionceaux et les Lioncelles ont tous deux échoué en demi-finales du beach handball des JOJ Dakar 2026, à l’issue des tirs au but. Les filles ont été éliminées par l'Espagne (2-1) et les garçons par l'Allemagne (2-1).

Le rêve de finale s'est brisé en quelques heures, ce jeudi à Saly. Les équipes masculine et féminine du Sénégal ont toutes deux été éliminées en demi-finales du tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Mais l'aventure n'est pas terminée, les deux sélections joueront pour la médaille de bronze ce vendredi.

Les Lioncelles tombent aux tirs au but face à l'Espagne

Les filles ont ouvert la journée, à 10h, face à l'Espagne. La demi-finale a été d'une intensité rare. Après avoir concédé la première période (28-31), les Lioncelles ont fait preuve d'une grande résilience pour revenir à hauteur de leurs adversaires en remportant la seconde manche (20-18), leur permettant ainsi d'égaliser à une période partout. La qualification s'est finalement jouée lors d'une séance de tirs au but à 6 mètres très disputée. Après avoir réussi leurs cinq premières tentatives, Sénégalaises et Espagnoles se sont engagées dans une séance à mort subite. Les Sénégalaises ont fini par manquer leur tentative, tandis que les Espagnoles ont converti la leur. Score final, Espagne 2 - 1 Sénégal (64-62 points). Une défaite cruelle pour les Lioncelles, qui voient leur parcours s'arrêter aux portes de la finale.

Les Lionceaux s'inclinent face à l'Allemagne

Quelques heures plus tard, les garçons ont subi le même sort. Opposés à l'Allemagne en demi-finale, les Lionceaux se sont inclinés 2 manches à 1. Comme leurs homologues féminines, ils avaient pourtant tout donné pour décrocher une place en finale devant leur public de Saly. Après avoir perdu la première manche (12-13), les jeunes Sénégalais se sont arrachés pour remporter la seconde (13-12). Il a fallu recourrir aux jets. Malheureusement, les Allemands ont été plus efficaces à cet exercice, qu’ils ont remporté 10 à 8.

Après avoir battu la Croatie (2-0) et la Thaïlande (2-0) en quarts de finale, les deux sélections sénégalaises ont montré qu'elles faisaient partie des meilleures nations du tournoi. Il leur reste un dernier effort à fournir pour transformer cette déception en médaille. Les deux équipes ont une dernière chance de monter sur le podium lors des matchs pour la médaille de bronze. Les Lioncelles vont en découdre avec à la France, battue par l'Uruguay dans l'autre demi-finale. Le match est prévu ce vendredi, à 9h30. Quand aux Lionceaux, ils joueront le bronze ce vendredi, contre la Hongire (10h30) pour tenter de conclure leur beau parcours.

LOUIS GEORGES DIATTA