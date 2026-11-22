Quand la Fédération internationale de handball lui confie la préparation des sélections sénégalaises pour les Jeux olympiques de la jeunesse, Mickaël Illes envisage une demi-finale. Son équipe masculine décroche le bronze après avoir poussé l’Allemagne au shoot-out. Pour l’ancien joueur professionnel, la suite se joue dans la capacité du Sénégal à faire travailler ensemble ces jeunes jusqu’à leur passage chez les seniors.

De ses Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Mickaël Illes garde le souvenir d’une médaille et le regret d’une finale qui lui a échappé. Face à l’Allemagne, les jeunes Sénégalais ont tenu jusqu’au shoot-out, la séance de départage. « Je pense que ça ne s’est joué à pas grand-chose pour aller chercher une finale puisqu’on perd au shoot-out de pas grand-chose contre les Allemands », raconte le technicien français. Il restait alors un match à jouer. Les Sénégalais y ont retrouvé la Hongrie, qu’ils avaient déjà battue dans le tournoi. Ils l’ont emporté une seconde fois et sont montés sur le podium.

Avant les Jeux, Illes pensait que son équipe pouvait atteindre le dernier carré. Il mesurait aussi ce qui la séparait, en matière d’expérience, du Brésil, de l’Allemagne et de la Hongrie. Ce sont précisément deux de ces adversaires qui ont donné au Sénégal la mesure de ses progrès. Contre l’Allemagne, la finale est restée à sa portée jusqu’à la séance de départage. Face aux Hongrois, les jeunes Sénégalais ont confirmé leur première victoire avec une médaille en jeu. « Je pense qu’on a largement dépassé les attentes. Cette médaille est assez inattendue », confie leur entraîneur.

De la salle au sable

Mickaël Illes a passé quinze ans dans les championnats français de première et de deuxième divisions. À la fin de sa carrière de joueur professionnel, il reste dans le handball et se tourne vers le jeu sur sable. En France, la pratique sur plage est alors surtout connue du grand public à travers le sandball, dans un cadre de loisir. Le beach handball de compétition reste peu structuré. Illes s’engage dans la mise en place des équipes de France de la discipline aux côtés de Valérie Nicolas, qui prendra plus tard en charge la sélection féminine sénégalaise aux JOJ.

Pendant huit ans, tous deux dirigent les sélections françaises et participent à quatre championnats d’Europe et à un championnat du monde. Ils doivent composer avec des joueurs d’abord mobilisés par le handball en salle. Le calendrier de leurs clubs laisse peu de temps à la préparation sur le sable. Illes retrouvera cette question au Sénégal, avec une possibilité que lui offre l’échéance des Jeux : réunir les jeunes pendant plusieurs mois et consacrer leurs séances au beach handball.

Quand la Fédération internationale de handball (IHF) le sollicite pour accompagner le Sénégal, il connaît déjà certains des entraîneurs avec lesquels il va travailler. En 2023, il avait effectué un premier séjour dans le pays à l’occasion d’une formation organisée en partenariat avec la Fédération française de handball et le club d’Écrin-Provence. Il était alors venu partager son expérience avec les entraîneurs locaux. La préparation des JOJ lui donne l’occasion de travailler directement avec les sélections et de contribuer au développement de la discipline dans le pays.

« La mission pour laquelle j’ai été envoyé au Sénégal, c’était de faire en sorte que les équipes soient compétitives, pas au sens de gagner, mais au sens d’avoir des équipes qui savent jouer au Beach Handball », explique-t-il. C’est avec cet objectif qu’il prend en main la sélection masculine. Le podium, lui, n’entre pas dans les prévisions du départ.

Trois mois à jouer ensemble

Durant les trois derniers mois avant les JOJ, les jeunes sélectionnés vivent presque continuellement ensemble et s’entraînent chaque jour. Pour Illes, ces séances quotidiennes comptent autant que la durée du rassemblement. La régularité permet aux joueurs de se familiariser avec le jeu sur sable tout en apprenant à évoluer ensemble. « À cet âge-là, faire de la pratique de manière régulière est fondamental », insiste-t-il.

Le technicien accorde autant d’importance aux occasions de sortir de ce cadre. Dans leur préparation, les Sénégalais prennent part à un championnat du monde et aux Jeux africains. Ils passent aussi une semaine en Espagne. Ces déplacements leur donnent l’occasion de rencontrer d’autres équipes, d’observer comment elles jouent et de mesurer ce qui leur reste à travailler. « S’ils étaient restés sur le territoire sénégalais à jouer qu’entre eux, je pense qu’ils auraient eu du mal à développer leur jeu », estime Illes. Aux JOJ, ses joueurs retrouvent des sélections qui ont l’habitude de ces rendez-vous. Leur parcours jusqu’au match pour le bronze montre ce qu’ils ont gagné à se confronter à elles en amont.

De son expérience au Sénégal, Illes retient la possibilité de consacrer davantage de temps au beach handball lorsqu’un groupe peut être réuni autour d’un objectif précis. Il y voit une chance pour le pays et, plus largement, pour les sélections africaines qui parviendraient à organiser une préparation suivie. Cette disponibilité, obtenue à l’approche des Jeux, reste toutefois difficile à maintenir le reste de l’année. Il faut composer avec les obligations scolaires des jeunes, organiser les rassemblements et leur permettre de continuer à jouer dans de bonnes conditions.

L’ambition de les retrouver chez les seniors

Illes se projette déjà au-delà de cette médaille. Il prend l’exemple de l’Argentine, titrée chez les jeunes aux JOJ de 2018, pour expliquer l’intérêt de poursuivre le travail avec une même génération. Ce qu’il aimerait voir au Sénégal, c’est un groupe qui continue à jouer ensemble assez longtemps pour que l’expérience acquise aux Jeux serve au moment du passage chez les seniors.

« Si on continue de faire travailler cette génération correctement, il n’y a aucune raison qu’elle ne soit pas performante dans les catégories seniors », estime-t-il. Il envisage à terme un podium à la Coupe d’Afrique des nations et évoque aussi la possibilité de voir ces joueurs se distinguer dans un championnat du monde. La demi-finale face à l’Allemagne lui a donné une idée de ce qu’ils étaient déjà capables de faire. Cette rencontre nourrit son ambition pour la suite, autant que la médaille décrochée face à la Hongrie.

L’urgence, après les Jeux, est plus immédiate. Il faut trouver des créneaux compatibles avec la scolarité des joueurs et les moyens de les réunir suffisamment souvent pour qu’ils continuent à progresser ensemble. Ces jeunes ont passé trois mois à se retrouver presque tous les jours sur le sable. C’est le temps qu’ils pourront encore y passer ensemble qui dira jusqu’où cette équipe peut aller.

Fatou BA