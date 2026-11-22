Au début des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Valérie Nicolas n’était pas certaine de voir les Lionnes sur le podium. En les regardant progresser, l’ancienne gardienne de l’équipe de France a commencé à croire à l’or. Battues d’un point au shoot-out par l’Espagne en demi-finale, les Sénégalaises ont décroché le bronze face à la France. Leur entraîneuse voit désormais dans ce groupe la base d’une future sélection senior.

Le 12 novembre, sur le sable de Saly, les Sénégalaises poussent les championnes du monde chez les jeunes jusqu’au shoot-out. L’Espagne a pris la première manche de la demi-finale (31-28). Le Sénégal a remporté la deuxième (20-18). Dans la séance de départage, les Espagnoles s’imposent 15-14. Au Mondial des jeunes de 2025, en Tunisie, elles avaient battu les Sénégalaises en deux manches. Cette fois, un point a séparé les deux équipes au moment de jouer leur place en finale.

C’est au fil du tournoi que Valérie Nicolas a commencé à revoir ses ambitions. En quart de finale contre la Croatie, les Lionnes ont gagné en deux manches et inscrit 30 points dans la seconde. L’entraîneuse avait abordé la compétition avec des doutes sur les chances de podium de son équipe. À mesure que ses joueuses prenaient confiance, elle s’est mise à envisager le titre. « Ensuite, à la vue de la compétition et en progressant match après match, il y avait un chemin pour décrocher l’or olympique », dit-elle.

Après la défaite contre l’Espagne, il reste moins d’une journée à Nicolas et à son staff pour remobiliser les joueuses. Elles viennent de passer tout près d’une finale et doivent se préparer à disputer une troisième place. « Elles ont su se relever de la défaite de la veille pour se mobiliser et aller chercher cette médaille avec les dernières forces qu’il leur restait », raconte l’entraîneuse.

Le Sénégal retrouve la France, qu’il avait déjà battue en phase de groupes grâce à un dernier point d’Aïta Ndiaye au shoot-out. Cette fois, les Lionnes remportent la première manche (23-16) et les Françaises prennent la deuxième (25-20). Le bronze se joue au départage. Bineta Ba dit avoir préféré que les Françaises tirent les premières. Observer avant de jouer l’aidait à rester calme. Les Sénégalaises l’emportent 10-8 et signent leur deuxième victoire du tournoi contre la France.

« Je suis extrêmement fière de cette médaille de bronze gagnée par les joueuses. Elles ont tout donné à partir des quarts de finale », confie Nicolas. Pour l’entraîneuse, la réaction de son équipe après la demi-finale compte autant dans le souvenir du tournoi que la victoire du lendemain. Pour les joueuses, il a fallu remettre la défaite à sa place et se concentrer sur la médaille qui restait à gagner.

De gardienne des Bleues à entraîneuse des Lionnes

Face à la France, Valérie Nicolas avait devant elle le maillot qu’elle a porté à 244 reprises en handball en salle. Championne du monde en 2003, elle avait été élue meilleure gardienne du tournoi. Elle a aussi remporté la Ligue des champions avec Viborg, au Danemark. À partir de 2016, elle se tourne vers le beach handball et accompagne jusqu’en 2023 la sélection féminine française de la discipline, au moment où celle-ci se structure.

Au Sénégal, elle retrouve le jeu sur sable dans un cadre différent. Elle doit préparer une jeune sélection à des Jeux disputés à domicile. De son expérience française, elle retient notamment l’écart d’ancienneté entre les deux pays. Elle situe le début du travail de développement en 2016 en France et en 2024 au Sénégal. Les Lionnes ont donc abordé les JOJ avec un programme de formation plus récent que celui de plusieurs de leurs adversaires.

Son ancien poste éclaire l’un de ses regrets. D’après elle, Amy Fall Mbaye, sa première gardienne, n’a pas pu être qualifiée pour la compétition. « Avec elle dans l’équipe, on aurait eu plus d’arrêts de gardiennes », estime la technicienne. Dans un tournoi où la demi-finale puis la médaille se sont jouées au shoot-out, Nicolas mesure ce que peut peser un arrêt.

Le regret des matchs qui ont manqué

Son principal regret remonte à la préparation. Nicolas aurait souhaité davantage de confrontations internationales face à des équipes de haut niveau. Elle a vu ses joueuses gagner en maîtrise à mesure qu’elles rencontraient des adversaires différents aux JOJ. Elle aurait voulu qu’elles aient plus souvent l’occasion, en amont, de se mesurer à cette opposition et de travailler les situations qu’elles allaient retrouver en compétition.

Les deux rencontres contre la France et la demi-finale face à l’Espagne donnent du poids à ce constat. Trois matchs se sont joués au départage. Le Sénégal en a gagné deux. Face aux Espagnoles, les Lionnes ont trouvé les ressources pour prendre la deuxième manche après avoir perdu la première. Pour Nicolas, leur progression au fil des Jeux explique qu’elle se soit mise à croire à l’or. Elle nourrit aussi son envie de voir ces joueuses poursuivre le travail au-delà du tournoi.

Valérie Nicolas propose de réunir deux générations. Les médaillées de Dakar 2026 rejoindraient les joueuses nées en 2008, avec lesquelles le travail avait commencé. Ensemble, elles pourraient former l’ossature d’une sélection féminine senior. Dans la perspective dessinée par l’entraîneuse, la Coupe d’Afrique des nations de 2027 constituerait une première échéance. Il faudrait, en parallèle, constituer un nouveau groupe de jeunes pour que le passage des médaillées chez les seniors s’accompagne d’une relève.

Sur le sable de Saly, Nicolas a vu des qualités physiques et sportives qui lui font penser que le Sénégal peut progresser rapidement. Elle lie cette progression à l’investissement des entraîneurs et à la régularité de la pratique. « Vu les qualités des jeunes que j’ai vues sur le sable, si les coaches s’y intéressent vraiment, les résultats peuvent être très rapides », affirme-t-elle.

Arrivée au terme de sa mission aux JOJ, l’ancienne gardienne s’est dite disponible si la Fédération sénégalaise souhaite qu’elle poursuive l’accompagnement. Le projet qu’elle défend commence par réunir les deux générations et par trouver des adversaires pour les faire jouer régulièrement. Ce sont ces matchs qui ont manqué avant Dakar 2026 et qu’elle voudrait désormais voir inscrits au programme des futures Lionnes seniors.

Fatou BA