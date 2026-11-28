Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer, Sénégal 2026, sera donné ce samedi à Saly. Le groupe A va ouvrir les hostilités avec la première affiche qui opposera le Mozambique à l’Ouganda (17h). Finalistes lors de l’édition 2021 au Sénégal, avant de perdre contre le pays hôte (4-1), les Mozambicains tenteront de faire une bonne opération face à une équipe ougandaise qui retrouve la CAN pour une troisième participation (2021 et 2022), après avoir manqué celle de 2024.

Mais les yeux seront rivés sur la seconde rencontre de la journée, qui verra le tenant du titre entrer en lice. Le Sénégal, huit fois champion d’Afrique, va entamer la défense de sa couronne face au Ghana, à 18h30. Ngalla Sylla et ses hommes visent un neuvième titre continental, le sixième d’affilée. Lors de la cérémonie de remise du drapeau national, ce jeudi, le capitaine du Sénégal, Alseyni Ndiaye, a assuré que les Lions sont ‘’fin prêts pour défendre les gloires de la nation’’ et ‘’déterminés’’ à conquérir ce neuvième sacre.

Mais le portier a reconnu que ‘’ce ne sera pas facile’’. Les Lions doivent réussir avec la manière leur entrée en lice pour marquer leur territoire. Qualifiés à la CAN 2026 en dominant le Nigeria, 10-7 sur l'ensemble des deux manches (3-3 à Kaduna, puis 7-4 à Keta), les Black Sharks tenteront de jouer les trouble-fête face au grand favori de la compétition. Ayant atteint la 5e place en 2024, le Ghana espère faire mieux cette fois.

Huit nations sont en course pour le sacre continental, avec en ligne de mire deux billets qualificatifs pour la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA 2027.