L’ancien cinéma de l’avenue Malick Sy accueille « Renaissance » jusqu’au 18 décembre. Autour d’une exposition collective, d’un hommage au photographe Djibril Sy et d’une journée consacrée au Cap-Vert, le graphiste et cinéaste Tidiane Oumar Ba entend redonner à l’Empire sa place dans la vie culturelle dakaroise.

Des photographies de Djibril Sy accompagnées par la voix de Ngary Law Abdou Thiam seront diffusées à l’Empire pendant toute la durée du OFF. Pour Tidiane Oumar Ba, cet hommage fait partie d’un projet qui engage l’avenir du lieu. « Rallumer l’Empire », dit le graphiste et cinéaste. Il veut que l’ancienne salle de la Médina redevienne « un lieu où Dakar se rassemble ». Le projet, qu’il présente avec Valérie Schlumberger, figure sous le titre « Renaissance » au programme de la Biennale de Dakar.

Le vernissage était inscrit au calendrier le 20 novembre. Sur l’avenue Malick Sy, le bâtiment a déjà connu plusieurs vies. Ancienne salle de cinéma, l’Empire a été réhabilité au début des années 2000 pour accueillir des enfants en situation de rue. Anta Mbow et Valérie Schlumberger ont participé à cette reconversion, qui a donné au lieu le nom d’« Empire des Enfants ». L’exposition renoue aujourd’hui avec sa vocation de lieu de rencontre en y faisant cohabiter les arts visuels, la musique et les projections.

Cinq artistes dans l’ancienne salle

La Médina est représentée dans l’exposition par le photographe sénégalais Khalifa Hussein, qui y est installé. Passé de la peinture à la photographie, il emprunte au photojournalisme, à la mode et au surréalisme pour composer ses images. À ses côtés, le céramiste ivoirien Williams Brown travaille l’argile. La plasticienne guinéenne Shasha Gadler, installée à Dakar, puise quant à elle dans ses références culturelles et son intérêt pour l’environnement.

La sélection réunit également Sarah Paul, artiste originaire du Congo-Brazzaville, formée à l’École de peinture de Poto-Poto et aux Ateliers Sahm. Sa pratique associe notamment la peinture et le travail sur le corps, qu’elle utilise comme support. Le Burkinabè Olcano, de son vrai nom Boenzemwende Jules Romaric Nana, mêle pour sa part peinture acrylique et pigments naturels dans un travail qui interroge la mémoire et la transmission.

Un hommage à Djibril Sy et une journée cap-verdienne

Une installation virtuelle est consacrée à Djibril Sy, qui a notamment travaillé comme photographe auprès du maire de Dakar et enseigné la photographie à l’École des beaux-arts. Une sélection de ses clichés sera diffusée tout au long de l’événement sur la musique de Ngary Law Abdou Thiam. Le 11 décembre, l’association Kimpavita investira l’Empire pour une journée dédiée au Cap-Vert. Des rencontres, de la cuisine cap-verdienne, des podcasts, une projection de film et une animation musicale avec DJ sont au programme. Le cinéma retrouvera ainsi l’un de ses usages d’origine, au milieu d’une programmation qui doit aussi permettre aux habitants de revenir dans la salle pour s’y rencontrer.

Fatou BA