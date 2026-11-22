Réunis au Musée des Civilisations noires, des ministres africains ont débattu des moyens de développer les industries culturelles et créatives. Le Mali a plaidé pour une plus grande participation des communautés, le Cap-Vert a insisté sur les débouchés professionnels pour les jeunes et le Maroc a présenté l’expérience de Rabat comme Capitale africaine de la culture.

Comment permettre aux artistes de vivre de leur travail et ouvrir davantage de débouchés aux jeunes dans les métiers de la culture ? Ces questions ont traversé le panel consacré aux « Capitales africaines de la culture », organisé au Musée des Civilisations noires, dans le cadre de la 16e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar.

À partir de leurs expériences nationales, les intervenants ont abordé la place des communautés dans les politiques culturelles, les conditions d’exercice des métiers artistiques et la mise en valeur du patrimoine. Les ministres António Augusto Sequeira Duarte, du Cap-Vert, Mohamed Mehdi Bensaid, du Maroc, Mamou Daffé, du Mali, et Abdoulie Jobe, de la Gambie, ont pris part à la rencontre. Le ministère sénégalais de la Culture était représenté par son secrétariat général. Le débat a porté sur les moyens de structurer un secteur qui s’appuie sur des savoir-faire, des patrimoines et des pratiques artistiques ancrés dans les territoires.

Le Mali mise sur la participation des communautés

Pour le ministre malien Mamou Daffé, les communautés doivent être associées aux décisions qui concernent la vie culturelle. « Il faut travailler en équipe avec les communautés pour une bonne gouvernance culturelle », a-t-il défendu. Il a également insisté sur la coopération entre les acteurs du secteur et sur la nécessité de mieux reconnaître la valeur des ressources locales. Le ministre a rappelé que les artistes puisent une partie de leur matière dans les réalités de leur milieu, les imaginaires et les savoir-faire de leur société. À ses yeux, le développement des industries créatives passe donc aussi par la prise en compte des personnes et des communautés qui font vivre ces ressources au quotidien.

Le Cap-Vert pose la question des revenus des artistes

António Augusto Sequeira Duarte est parti des particularités géographiques et culturelles du Cap-Vert pour aborder le rapport entre identité et création. « La culture et notre identité sont intimement liées », a-t-il souligné. Le ministre a plaidé pour que les créateurs puissent puiser dans cet héritage, disposer de la liberté nécessaire pour le réinterpréter et tirer un revenu de leur travail. Son intervention a aussi porté sur l’insertion professionnelle des jeunes. Pour le ministre cap-verdien, la manière de concevoir et d’accompagner les projets culturels doit contribuer à créer des emplois et à donner aux artistes les moyens de vivre de leur métier. Il a également défendu un accès plus large à la culture, en associant le développement économique du secteur à la possibilité, pour davantage de personnes, de participer à la vie culturelle.

Le Maroc revient sur l’expérience de Rabat

Mohamed Mehdi Bensaid a évoqué le cas de Rabat, qui a porté le titre de Capitale africaine de la culture de juin 2022 à mai 2023. Le ministre marocain a présenté cette expérience comme une occasion de mieux faire connaître le patrimoine de son pays et de renforcer son rayonnement culturel. « La culture est notre marque d’identité », a-t-il déclaré. L’expérience de Rabat a permis d’aborder le rôle que peuvent jouer les villes dans la mise en valeur du patrimoine. Pour le ministre, une initiative de cette nature offre l’occasion de donner une nouvelle visibilité aux héritages culturels tout en rappelant la nécessité de les préserver.

Derrière ces expériences se pose la question des moyens consacrés au secteur. La création d’emplois et la rémunération du travail artistique supposent des investissements et des dispositifs d’accompagnement adaptés aux créateurs. La coopération entre les États africains a également été évoquée au cours des échanges.

À Dakar, les interventions ont ainsi ramené le débat sur les industries culturelles à des choix concrets de politique publique. La place accordée aux communautés, les moyens mis à la disposition des artistes et les perspectives professionnelles offertes aux jeunes détermineront la capacité du secteur à créer des emplois et à faire vivre celles et ceux qui y travaillent.

FATOU BA