De la peinture murale des femmes de Nguéniène aux œuvres de Pape Samb, le pavillon du Sénégal réunit cinq projets à l’ancien palais de justice. Intitulée « La voix des temporalités inaudibles », l’exposition rend aussi hommage à Papisto Boy, dont la disparition de nombreuses peintures murales pose la question de la préservation du patrimoine artistique sénégalais.

Depuis une vingtaine d’années, un collectif de femmes pratique la céramique, la peinture murale et la gravure à Nguéniène. Au village d’Angor, Pape Samb, 73 ans, développe depuis près de quarante ans une œuvre que le commissaire de l’exposition dit avoir découverte il y a un an à peine. Ces deux démarches se retrouvent à l’ancien palais de justice, au Cap Manuel, où le pavillon du Sénégal a accueilli, vendredi 20 novembre, une visite de presse dans le cadre de la 16e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar.

L’artiste visuel Amadou Kane Sy, commissaire du pavillon, a réuni cinq projets sous le titre « La voix des temporalités inaudibles ». Le parcours fait dialoguer des artistes de générations différentes, des pratiques collectives et des œuvres liées à l’histoire d’une localité. « En art visuel et contemporain, ce qui ne se montre pas n’existe pas », souligne-t-il. Cette conviction a guidé ses choix, de la présentation de travaux peu connus du public à la recherche des traces d’œuvres qui ont longtemps fait partie du paysage dakarois.

De Nguéniène à Angor, des années de création

À Nguéniène, Amadou Kane Sy s’est notamment intéressé à un travail mural réalisé par le collectif de femmes. La peinture sur les murs fait partie d’une pratique que ces dernières développent depuis une vingtaine d’années, parallèlement à la céramique et à la gravure. En présentant leur travail à Dakar, le commissaire donne à voir des techniques et des savoir-faire qui se sont développés dans la localité, au fil des années. « Dans les zones d’inconfort, si on se donne des chances, on peut tomber sur des moments de fertilité créative », explique-t-il en revenant sur cette découverte.

Le parcours de Pape Samb raconte une autre histoire. À 73 ans, l’artiste a derrière lui près de quatre décennies de pratique à Angor. Amadou Kane Sy dit avoir découvert son univers il y a environ un an. « Personne ne connaissait son travail », confie-t-il. L’envie de partager cette découverte l’a amené à présenter les œuvres de Pape Samb au pavillon. Le public de la Biennale peut ainsi découvrir un parcours artistique qui s’est construit sur plusieurs décennies au village.

Papisto Boy, ce qu’il reste des peintures murales

Avec Papisto Boy, le pavillon remonte dans l’histoire de l’art mural à Dakar. Dès les années 1970, le muraliste a marqué plusieurs générations par ses peintures dans l’espace public. Depuis sa disparition en 2014, la question de la transmission de son œuvre demeure. Beaucoup de ses peintures ont disparu, et les documents qui en gardent la trace permettent aujourd’hui de transmettre une partie de son travail.

L’installation consacrée au muraliste met en regard des images anciennes de ses peintures et des vues de leur état actuel. Elle présente aussi « Djarama et Papisto Boy », un film réalisé en 1991 par Moussa Sène Absa. Le rapprochement de ces documents donne à voir les transformations survenues au fil du temps. Il pose aussi une question concrète pour les œuvres réalisées dans l’espace public. Que peut-on encore montrer et transmettre quand les peintures elles-mêmes ont disparu ? « On a un problème ici au Sénégal d’archivage et de préservation de notre patrimoine », déplore Amadou Kane Sy.

De l’Égypte ancienne aux récits de la mer

Aykan aborde la mémoire à travers le temps long. Son projet mobilise des références à l’Égypte et au divin pour interroger le rapport de l’être humain au monde terrestre. Ces références aux héritages anciens ouvrent, dans le parcours, une réflexion sur ce que les cultures africaines transmettent à travers les siècles.

Chez Jean Noir, la mémoire et le présent se rejoignent autour de la pirogue. Embarcation de pêche, elle fait vivre des familles dont les revenus dépendent de la mer. Elle est aussi devenue, pour des jeunes en quête de perspectives, un moyen de partir vers d’autres rives. Amadou Kane Sy tient à restituer ces deux dimensions. Les traversées et leur issue incertaine font partie du récit, tout comme la pêche, le travail quotidien et les espoirs que la pirogue continue de porter dans les communautés qui vivent de la mer.

Le fanal de Jean Noir, une tradition relancée en 1954

Le commissaire revient également sur le fanal de Jean Noir, dont l’histoire remonte à 1937. Après une interruption, la tradition a repris en 1954. En 2004, les femmes transformatrices de la localité ont contribué à son financement. Leur participation éclaire la manière dont une pratique locale se transmet, grâce aux personnes qui y consacrent du temps et des moyens.

Haut de sept mètres, le fanal n’a finalement pas pu être présenté à l’ancien palais de justice pour des raisons techniques. Son histoire garde une place dans le récit du pavillon. À Nguéniène, des femmes entretiennent depuis vingt ans une pratique de la peinture murale, de la céramique et de la gravure. À Jean Noir, d’autres ont participé au financement d’un fanal. À Dakar, des photographies et un film gardent la trace des peintures de Papisto Boy. Le parcours réunit ainsi des œuvres et des histoires qui permettent de voir comment un patrimoine se constitue, se transmet et, parfois, s’efface.

FATOU BA