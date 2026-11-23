Estimant que la réponse du ministre ne règle rien à ce stade, l’Intersyndicale de la Boulangerie du Sénégal (FNBS, RBS Authentique et CNBS) s’apprête à lancer un arrêt de production de trois jours, du 23 au 25 novembre, selon un communiqué daté du 18 novembre 2026. Si la situation n’évolue pas dans le bon sens, les professionnels préviennent qu’ils pourront étendre le mouvement à tout le pays.

Une réponse jugée insuffisante face aux attentes du secteur de la boulangerie motive le mouvement d'humeur qui débute dès ce lundi. Sur le terrain, le message est clair : la sortie du ministre n’a pas convaincu. Dans leur communiqué conjoint, les organisations réunies au sein de l’Intersyndicale disent avoir pris acte de cette prise de parole, tout en soulignant qu’elle laisse intactes les préoccupations de la filière. Comme le résume le texte, « nous avons tous vu et entendu la réponse du ministre. Elle ne répond pas, à ce stade, aux attentes légitimes de la profession ».

Pour les responsables syndicaux, la ligne de conduite est partagée par tous : pas question de lâcher prise sans avancées concrètes. Ils affirment garder le cap et refusent de reculer tant que leurs revendications n’auront pas trouvé d’issue favorable.

Si rien ne bouge d’ici là côté gouvernemental, la production sera mise à l’arrêt les 23, 24 et 25 novembre. Les boulangers sont déjà appelés à s’organiser et à rester mobilisés en prévision de ces trois journées. L’Intersyndicale laisse entendre que ce premier temps fort pourrait n’être qu’une étape. Sans réponse jugée satisfaisante à l’issue de cette séquence, les syndicats préviennent qu’ils reconduiront l’arrêt de production sur tout le territoire national. « Dès maintenant, nous nous préparons à un arrêt de production les 23, 24 et 25 novembre, si la réponse du gouvernement ne nous est pas favorable », préviennent-ils, ajoutant que le mouvement pourra durer « aussi longtemps que nécessaire », si aucune solution satisfaisante n’est apportée.

Au-delà du bras de fer avec les autorités, le communiqué insiste sur l’état d’esprit attendu au sein même de la profession. Les syndicats en appellent au sens des responsabilités de chacun pour tenir ensemble dans la durée. « Nous appelons chacun à la discipline, à la solidarité et à la vigilance. Ensemble, nous défendrons notre profession », écrivent les signataires, qui misent sur la cohésion des boulangers pour peser dans la balance.

MAMADOU DIOP