Avec une enveloppe de 7,54 milliards de FCFA, en baisse de 2,38 %, le budget 2027 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire traduit des arbitrages contrastés : recul des crédits de la microfinance et hausse de ceux de l’économie sociale et solidaire. Le ministre reconnaît les contraintes financières et les difficultés d’exécution, tout en misant sur une meilleure efficacité des interventions.

La politique de promotion de l’inclusion financière et de l’économie sociale et solidaire devra composer avec des marges budgétaires plus étroites en 2027. En présentant son projet de budget devant les députés, le 10 novembre, le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a annoncé une enveloppe de 7 543 646 353 FCFA en crédits de paiement, soit une diminution de 184,29 millions de FCFA par rapport aux 7 727 939 616 FCFA ouverts en 2026. Cette contraction représente une baisse de 2,38 %.

Une évolution qui intervient dans un contexte où le département revendique des avancées en matière de collecte de l’épargne, de financement des institutions de microfinance, de structuration des coopératives et de développement des dispositifs territoriaux. Mais le ministre n’a pas occulté les difficultés qui continuent de peser sur la mise en œuvre des politiques sectorielles.

« Ce chiffre global traduit la contrainte qui pèse sur le département, mais masque indubitablement des évolutions différenciées selon les programmes », a-t-il expliqué aux parlementaires. Une précision importante pour comprendre les choix opérés dans la répartition des crédits de l’exercice 2027.

La lecture des dotations par programme fait apparaître une réduction significative des moyens consacrés au renforcement de la microfinance. Celui-ci bénéficie de 3,56 milliards de FCFA en 2027, contre 4,38 milliards en 2026. Cela représente une diminution de 816,04 millions de FCFA, soit 18,61 %. Cette contraction intervient alors que le ministère entend poursuivre l’accompagnement des institutions de microfinance (IMF), améliorer leur capacité opérationnelle et faciliter l’accès des populations aux services financiers.

La microfinance, principale victime des arbitrages budgétaires…

Pour 2027, les objectifs programmés sont notamment de permettre à 14 726 bénéficiaires d’accéder aux financements du programme, d’accorder 6,786 milliards de FCFA de financements aux IMF, d'accompagner 73 institutions en outils de gestion et de sensibiliser 51 750 personnes à l'éducation financière. Le ministre a toutefois tenu à apporter une distinction entre les crédits budgétaires de son département et les volumes de financement susceptibles d’être mobilisés par les institutions financières. Ces deux grandeurs ne sont pas directement comparables. Les 6,786 milliards annoncés constituent ainsi une cible de financement à destination des IMF et non une enveloppe budgétaire directement équivalente aux crédits du programme.

Cette distinction est essentielle pour apprécier la portée réelle des ambitions affichées. Elle rappelle que les résultats attendus dépendent également de la capacité des institutions partenaires à mobiliser et à distribuer les ressources.

À rebours de la tendance observée dans la microfinance, le programme consacré au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) enregistre une progression de ses crédits. Sa dotation passe de 2,44 milliards de FCFA en 2026 à 3,14 milliards en 2027, soit une augmentation de 709,12 millions de FCFA ou 29,05 %. Ce réajustement traduit une volonté de renforcer la structuration des organisations de l’économie sociale et solidaire, l’accompagnement des coopératives et le développement des dispositifs de proximité.

L’économie sociale et solidaire bénéficie d’un rééquilibrage…

Parmi les priorités annoncées figurent la consolidation des organisations productives, l’amélioration de leur accès aux financements et aux débouchés commerciaux, ainsi que le déploiement des incubateurs communaux. À ce titre, une enveloppe de 500 millions de FCFA est prévue pour les incubateurs communaux. Une dotation qui constitue, selon le ministre, un signal important pour le développement de ces structures.

Toutefois, l’inscription de crédits ne garantit pas automatiquement leur fonctionnement effectif. Le ministre souligne lui-même que les coûts d'installation, d'animation, d'équipement et d'accompagnement doivent être pris en compte pour assurer leur pérennité.

Cette réserve est d’autant plus importante que cinq implantations ont déjà été identifiées à Thiaroye Gare, Thiaroye-sur-Mer, Golf Sud, Cambérène et Khombole. L’enjeu dépasse donc leur simple installation physique. Il s’agit de leur permettre d’accompagner effectivement les porteurs de projets, de faciliter leur accès aux équipements et de les rapprocher des marchés. Comme le reconnaît le ministre, « un incubateur installé doit disposer des moyens nécessaires pour accompagner réellement les porteurs de projets ».

Pour justifier les orientations retenues, le ministre est également revenu sur les performances enregistrées en 2025 et les interventions conduites en 2026. Dans le domaine de la microfinance, l’épargne collectée par les institutions du secteur a progressé de 9,4 %, pour atteindre 634 milliards de FCFA en 2025.

Des acquis revendiqués, mais des difficultés d’exécution persistantes…

Le Pacte pour l’inclusion financière universelle (PACTIFU), signé sur la période 2025-2029, prévoit pour sa part la mobilisation de plus de 683 milliards de FCFA. Une première série de conventions a été conclue avec 18 institutions de microfinance. Selon le ministre, le dispositif a déjà permis de mobiliser plus de 12 milliards de FCFA grâce à la synergie entre les instruments de son département, les IMF et les autres structures de financement. Dans le secteur de l’ESS, les réalisations présentées concernent notamment le lancement des Coopératives productives solidaires (CPS), l’octroi de 671 agréments et le renforcement des capacités des acteurs.

Ces résultats sont cependant à mettre en perspective avec les difficultés rencontrées dans l’exécution des programmes. Le ministre a notamment évoqué l’insuffisance des ressources financières, les retards dans la mobilisation de certains financements, les lenteurs dans l’application des conventions de partenariat et les difficultés d’opérationnalisation de certains dispositifs.

À ces contraintes s’ajoutent les insuffisances des moyens de fonctionnement et les difficultés liées au suivi des activités. Ce constat met en évidence un problème qui ne relève pas uniquement du niveau des crédits disponibles, mais également de la capacité administrative et opérationnelle à transformer les ressources mobilisées en réalisations concrètes.

Le programme de pilotage également sous pression…

Le troisième programme, consacré au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative, voit également sa dotation diminuer. Elle passe de 902,30 millions de FCFA en 2026 à 824,93 millions en 2027, soit une baisse de 77,37 millions de FCFA correspondant à 8,57 %. Cette réduction mérite une attention particulière dans la mesure où ce programme assure les fonctions transversales nécessaires à la planification, à la coordination, au suivi et au contrôle des interventions ministérielles.

Le ministre a notamment signalé la contraction des crédits consacrés aux acquisitions de biens et services, qui passent de 379,56 millions de FCFA à 289,55 millions de FCFA. Une diminution susceptible de réduire les marges de manœuvre des services dans l’organisation des missions, la coordination et le suivi des programmes.

Sur ce point, le ministre met en garde contre les effets d’une compression excessive des moyens opérationnels. « À force de comprimer les moyens opérationnels, le risque est de fragiliser la capacité à exécuter et à contrôler correctement les crédits votés », a averti Alioune Dione. Cette observation souligne un paradoxe budgétaire selon lequel la recherche d’économies ne doit pas finir par affaiblir les capacités administratives nécessaires à une bonne exécution des dépenses publiques.

La fin de la PLASEPRI pose la question de la continuité des financements…

L’autre élément important de la présentation budgétaire est l’absence de dotation de la Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise (PLASEPRI) dans le projet de budget 2027. Le ministre a expliqué que cette situation est liée à l’arrivée à terme du programme. Il a néanmoins insisté sur l’intérêt de capitaliser les acquis de cette intervention, notamment en matière de financement des initiatives entrepreneuriales et d’accompagnement des PME.

Alioune Dione estime que « les besoins persistants des PME justifient d’examiner les conditions d’une nouvelle phase ». Une perspective qui ne constitue cependant pas l’annonce d’un financement déjà acquis. Le ministre défend plutôt la nécessité d’étudier les modalités d’une éventuelle continuité, en tenant compte des mécanismes développés et des résultats obtenus.

Cette question renvoie plus largement à la capacité de l’État à assurer la continuité des instruments de financement destinés aux petites et moyennes entreprises, particulièrement lorsque les programmes arrivent à échéance.

En définitive, le projet de budget 2027 du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire repose sur un équilibre délicat entre rationalisation des dépenses et maintien des ambitions sociales et économiques. La hausse des crédits de l’ESS contraste avec la baisse des ressources consacrées à la microfinance et au pilotage administratif.

KHALY SARR