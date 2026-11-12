Avec 980,8 milliards de FCFA, en baisse de 1 %, le budget 2027 de l’Éducation nationale mise sur les ressources internes, les infrastructures, les sciences et le numérique. Devant les députés, le ministre a défendu la poursuite des réformes, dont le principal défi reste leur concrétisation dans les établissements scolaires.

Le projet de budget 2027 du ministère de l’Éducation nationale, examiné mercredi 11 novembre, s’établit à 980 813 105 069 FCFA en crédits de paiement, contre 990 750 780 275 FCFA en 2026. Soit une diminution de 9,93 milliards de FCFA, correspondant à une baisse d’environ 1 %. Une évolution que le ministre de l’Éducation nationale a tenu à relativiser devant les membres des commissions des Finances et du Contrôle budgétaire et de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale.

Selon ses explications, cette contraction budgétaire s’explique principalement par le recul des financements extérieurs. Les projets financés sur ressources extérieures passent ainsi de 54,96 milliards de FCFA en 2026 à 24,18 milliards en 2027, soit une diminution de 30,78 milliards. Cette baisse traduit, d’après le ministre, une moindre mobilisation des emprunts et des appuis extérieurs.

En revanche, les ressources internes consacrées à l’éducation progressent. Elles passent de 935,79 milliards à 956,63 milliards de FCFA, soit une augmentation de 20,84 milliards, correspondant à une hausse de 2,23 %. Le ministre y voit un signal de souveraineté financière. « Plus de 97 % de ce budget repose désormais sur nos propres ressources. C’est cela, la souveraineté éducative », affirme-t-il.

Cette présentation met en avant une orientation importante car malgré la contraction de l’enveloppe globale, l’État entend accroître sa contribution au financement de l’éducation. Toutefois, la progression des ressources nationales ne suffit pas, à elle seule, à garantir l’efficacité de la dépense. La question de leur allocation, de leur exécution et de leur impact sur les conditions réelles d’apprentissage reste déterminante.

L’enseignement élémentaire, principal bénéficiaire des allocations…

La répartition des crédits par programme confirme la place centrale accordée à l’enseignement de base. Avec 478,36 milliards de FCFA, l’enseignement élémentaire concentre près de la moitié du budget ministériel. Il est suivi de l’enseignement moyen général, doté de 197,19 milliards, et de l’enseignement secondaire général, qui reçoit 184,90 milliards de FCFA.

L’éducation préscolaire bénéficie, pour sa part, d’une enveloppe de 29,33 milliards de FCFA, tandis que l’éducation de base des jeunes et des adultes reçoit un peu plus de 2 milliards. Le programme consacré au pilotage, à la gestion et à la coordination administrative mobilise, quant à lui, 89 milliards de FCFA.

Cette architecture budgétaire traduit une priorité donnée à l’école fondamentale, sans négliger les autres cycles. Elle doit notamment permettre de consolider les apprentissages de base, de développer le bilinguisme, de renforcer l’enseignement des sciences et d’améliorer les dispositifs de remédiation pédagogique.

Le ministre a également présenté cinq axes stratégiques autour desquels s’articule le budget. Il s’agit de la valorisation de la profession enseignante, de l’amélioration de l’environnement scolaire, du renforcement de l’équité et de l’inclusion, la conduite des réformes pédagogiques et l’amélioration de la gouvernance ministérielle.

Des résultats scolaires en hausse, mais des fragilités persistantes…

Pour justifier la continuité des investissements, le ministre s’est appuyé sur les résultats enregistrés lors des examens de 2026. Le taux de réussite au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) a atteint 94,49 %, contre 70,73 % en 2025. Au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), il s’est établi à 83,05 %, soit une progression de plus de quatre points. Au baccalauréat, le taux de réussite a atteint 55,01 %, en hausse de plus de sept points.

Le ministre attribue ces performances au renforcement des intrants pédagogiques, à la distribution de manuels et de guides, notamment en mathématiques, en sciences et en langues, ainsi qu’à la formation de milliers d’enseignants et de personnels d’encadrement.

Ces résultats constituent certes un motif de satisfaction pour le département ministériel, mais ne doivent pas occulter les disparités et les difficultés structurelles qui continuent de caractériser le système éducatif. Le ministre lui-même a reconnu que « notre pays compte encore trop d’écoles sans mur de clôture, sans eau, sans cantine, sans électricité ni Internet », sans compter les classes multigrades, les effectifs pléthoriques et le niveau encore élevé de l’analphabétisme.

La progression des taux de réussite aux examens ne saurait donc constituer une mesure suffisante de la qualité du système éducatif. La consolidation des acquis suppose également une amélioration durable des conditions d’enseignement, de l'encadrement pédagogique et de l'accès équitable aux infrastructures.

Infrastructures scolaires, un chantier encore immense…

L’amélioration de l’environnement scolaire constitue un autre volet majeur des priorités ministérielles. À travers le Programme d’amélioration de l’environnement scolaire (PAES 2025-2029), le département affirme avoir engagé des investissements dans les zones présentant les déficits les plus importants, notamment dans les régions périphériques.

Au titre des réalisations de 2026, le ministre a fait état de la construction de 14 écoles élémentaires complètes, de trois collèges, de six lycées, de deux blocs scientifiques et technologiques et de cinq infrastructures administratives. À cela s’ajoute la réhabilitation de 14 établissements. Dans les écoles existantes, 1 305 salles de classe, 220 blocs administratifs et 250 blocs d’hygiène auraient également été réalisés, en plus de 44 000 mètres linéaires de murs de clôture.

Le programme comprend également la mise en service de deux Lycées Nation-Armée pour la qualité et l’équité (LYNAQE), à Sédhiou et Kaffrine. Parallèlement, le Programme d’urgence de résorption des abris provisoires persistants (PURAPp), conduit avec l’appui technique de l’Armée, se poursuit.

Pour 2027, l’enjeu sera notamment de poursuivre les chantiers déjà engagés. Le ministre a annoncé que 4 500 salles de classe, 300 blocs administratifs équipés, 480 blocs d’hygiène, 300 branchements au réseau d’eau potable et 100 mini-forages équipés sont actuellement en cours de réalisation. S’y ajoutent 46 écoles élémentaires, 46 collèges et 46 lycées conçus selon une architecture bioclimatique.

L’ampleur de ces investissements annoncés révèle l’importance des besoins infrastructurels. Elle pose aussi la question du rythme d’exécution des projets, de leur répartition territoriale et de leur livraison effective. Le ministre a d’ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux. « Ces chantiers ne doivent pas s’arrêter au milieu du gué », rappelle-t-il aux députés.

L’ambition d’élargir les frontières de l’école républicaine…

La question des ressources humaines demeure étroitement liée à celle des infrastructures. « Une salle de classe sans maître n’est qu’un bâtiment », a rappelé le ministre pour souligner la nécessité de renforcer les effectifs enseignants. Après le recrutement de 4 980 enseignants en 2025, 2 527 autres font l’objet d’un recrutement spécial au titre de 2026. Cette opération s’inscrit dans un plan quinquennal destiné à résorber progressivement les déficits en personnel enseignant.

Le département entend également élargir le périmètre de la politique éducative à des structures longtemps restées en marge du système formel. La cartographie nationale des daara a permis de recenser 25 622 établissements et 1 845 000 apprenants. À la suite des assises consacrées à ces structures, le Programme de développement, de modernisation et d'intégration des daara dans le système éducatif (2025-2029) a accompagné 1 127 daara modernes en 2026.

L’objectif affiché consiste à renforcer leurs infrastructures, leurs équipements, leurs ressources financières et leur encadrement pédagogique, tout en respectant leur identité religieuse et culturelle. Le ministre a également évoqué l’accompagnement des établissements confessionnels catholiques et musulmans, ainsi que le Programme éducatif spécial de Touba.

Cette volonté d’élargissement concerne aussi les enfants en situation de handicap, avec la mise à disposition d’une nouvelle politique d’éducation inclusive et spéciale. Il s’agit, selon l’ambition ministérielle, de faire de l’accès à l’éducation un droit effectif pour toutes les catégories d’enfants, indépendamment de leur situation sociale, territoriale ou physique.

Le budget 2027 du MEN sera jugé sur des résultats qu’il produira qu’à l’aune des ambitions qu’il met en avant. La progression des ressources internes constitue un signal financier important, mais elle devra s’accompagner d’une exécution rigoureuse, d’un suivi transparent et d’une évaluation des effets réels des politiques engagées

SCIENCES, NUMERIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Les nouveaux leviers de l’école Le ministère de l’Éducation nationale entend accélérer la modernisation des apprentissages en renforçant la place des sciences et du numérique. L’orientation vers les séries scientifiques est passée de 29,15 % en 2025 à 51 % en 2026, dans le cadre de la stratégie nationale SNDEA-STEM. Sur le volet numérique, 6 547 tablettes pédagogiques ont été distribuées et 12 385 enseignants et personnels formés au numérique et à l’intelligence artificielle, sur un objectif d’environ 105 000 bénéficiaires. L’autre innovation majeure concerne ALLO GOOR GI, un assistant vocal fondé sur l’intelligence artificielle, accessible par téléphone sans connexion Internet permanente. Durant sa première semaine d’expérimentation, il a enregistré près de 1 000 appels provenant de 421 utilisateurs dans au moins sept régions. Selon le ministre, 96 % des échanges se sont déroulés en wolof. « Lorsque l’on parle à nos enfants dans leur langue, ils répondent », a-t-il souligné. Le ministère annonce également le raccordement de 6 898 établissements à Internet haut débit, tandis que plus de 2 000 autres devraient bénéficier de solutions satellitaires. L’objectif est de faire du numérique un outil d’apprentissage et de réduction des inégalités territoriales.

KHALY SARR