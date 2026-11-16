Alors que la loi de finances rectificative a été rejetée et que plusieurs projets de budget sont bloqués, Mbour regarde avec inquiétude ses chantiers les plus attendus. Lors d’un meeting départemental d’information tenu ce samedi, les responsables du parti présidentiel Kiiraay qui ont pris la parole ont vivement dénoncé l’attitude de la majorité parlementaire qu’ils assimilent à une trahison envers le peuple sénégalais.

À Mbour, le projet qui cristallise toutes les attentions est celui du nouvel hôpital, estimé à 92 milliards de FCFA. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, le rejet des textes budgétaires pourrait compromettre plusieurs projets annoncés dans le département, dont celui-ci.

Il affirme que lorsqu’une loi de finances rectificative est rejetée, tous les nouveaux projets concernés sont automatiquement suspendus, une situation qui concernerait cinq projets hospitaliers, dont celui de Mbour. Il a, dans la foulée, annoncé que les projets de budget de vingt ministères ont déjà fait l’objet d’un rejet par la majorité parlementaire de Pastef.

Pour le gouvernement, l’enjeu ne se limite pas aux études, aux travaux d’exploration et aux procédures de passation des marchés. Il touche aussi aux investissements industriels, aux budgets des collectivités territoriales et aux programmes des mairies, avec le risque que les populations paient le prix d’un désaccord entre les institutions.

Au-delà de l’hôpital, ce sont d’autres attentes qui ont été mises en avant à Mbour lors du meeting de Kiiraay, notamment la réhabilitation des routes et la construction d’un hôpital de niveau 3. Les responsables présents ont aussi évoqué les bourses de sécurité familiale ainsi qu’un projet de transfert d’eau destiné à Touba, pour lequel une enveloppe de 50 milliards de FCFA était prévue pour amorcer les travaux. C’est cette accumulation de projets attendus qui explique, disent-ils, la raison pour laquelle le débat budgétaire national est vécu localement comme une question de vie quotidienne, et pas seulement comme un affrontement entre partis.

Du côté du Pastef, la lecture est tout autre. Le projet de loi de finances rectificative 2026 a été rejeté en plénière après l’adoption d’une question préalable, avec un rejet porté à 126 voix après correction d’une erreur technique. Dans une tribune intitulée « Le FMI ne votera pas le budget à la place des députés », l’économiste du Pastef, Babo Amadou Bâ, demande que soient rendus publics les paramètres macroéconomiques, budgétaires et financiers convenus entre le gouvernement et les services du FMI. Il estime qu’avant de demander aux députés de valider des chiffres, il faut rendre publics les paramètres qui les déterminent, résumant sa position par cette formule : « La souveraineté budgétaire commence par la transparence ».

Aminata Touré charge Ousmane Sonko !

D’un côté, le gouvernement alerte sur une suspension automatique des nouveaux projets. De l’autre, le Pastef défend un vote de contrôle et réclame la transparence sur les engagements pris avec le FMI.

Face à l’impasse, le gouvernement évoque désormais une possible bataille juridique. Serigne Guèye Diop affirme que le président de la République dispose de leviers institutionnels pour sortir de cette impasse, y compris sur la question de la promulgation du budget, tout en assurant : « Le Sénégal ne va pas s’arrêter. »

À Mbour, un rassemblement de sensibilisation réunissant les représentants des seize (16) communes du département s’est tenu pour expliquer aux populations les enjeux du blocage budgétaire. Tout ce que le département compte comme responsables s’est relayé à la tribune pour dénoncer l’attitude des députés de Pastef et de leur leader politique. Cheikh Issa Sall, Anne Françoise Diouf, Omar Niang, Brigitte Birné Ndour, Mor Fall, Jean Birane Gning, Gana Ngom, Bougar Diouf, pour ne citer que ceux-là, ont tiré à boulets rouges sur la majorité parlementaire.

Aminata Touré, superviseure générale de Kiiraay, n’a pas mâché ses mots. Elle a directement mis en cause Ousmane Sonko, qu’elle accuse de vouloir prendre en otage le peuple sénégalais, tout en maintenant ses propres députés sous son emprise politique. « Ces derniers, pour ne pas frustrer leur gourou, disent oui à ses caprices », a-t-elle déclaré.

Reste une question ouverte : le bras de fer débouchera-t-il sur un compromis parlementaire, sur une solution institutionnelle, ou sur un prolongement de la crise.

PAPE MBAR FAYE